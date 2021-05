BVB: Erling Haaland fehlt wohl im Abschlusstraining vor Duell mit Leipzig

Muss der BVB im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig auf Erling Haaland verzichten? Der Norweger soll im Abschlusstraining gefehlt haben.

Stürmerstar Erling Haaland droht Borussia Dortmund im wichtigen Bundesligaspiel gegen gegen Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) zu fehlen.

Wie Sky berichtet, fehlte der Norweger am Freitag beim Dortmunder Abschlusstraining. Haaland kämpft mit muskulären Problemen, nachdem er beim Spiel in Wolfsburg einen Schlag abbekommen hatte. Auch im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am vergangenen Samstag konnte der 20-Jährige nicht auflaufen.

BVB mit Erling Haaland gegen Leipzig? "Hoffen, dass er eine Option ist"

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag hatte BVB-Trainer Edin Terzic einen Einsatz seines Torjägers noch als möglich bezeichnet: "Wir hoffen, dass er schmerzfrei ist und eine Option für das Spiel am Samstag darstellt."

Der Tabellenfünfte braucht im Kampf um einen Champions-League-Platz unbedingt Punkte, um Eintracht Frankfurt oder den VfL Wolfsburg noch zu überholen.