Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Spitzenspiel in der Bundesliga ! Borussia Dortmund empfängt am Samstag, 8. Mai , RB Leipzig . Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Bevor der BVB und RB Leipzig am 13. Mai im Finale des DFB-Pokals aufeinandertreffen werden, steht erst einmal das brisante Bundesligaduell auf dem Programm. Der BVB hat nach vier Siegen in Serie den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen wieder hergestellt. Der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt liegt nur noch einen Punkt vor Dortmund, der VfL Wolfsburg nur deren drei.

RB Leipzig kann theoretisch immer noch Deutscher Meister werden. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim BVB, zudem sollte Tabellenführer FC Bayern München im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach verlieren. Für reichlich Brisanz ist beim Duell BVB gegen RB Leipzig also gesorgt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen zur Partie.

Drei Anbieter besitzen in dieser Saison die Live-Übertragungsrechte an der Bundesliga. Das sind der Pay-TV-Sender Sky , der Streamingdienst DAZN und das ZDF . Während die Übertragungen bei Sky und DAZN für Euch mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, ist dies beim ZDF nicht der Fall.

Und wo kann man heute Borussia Dortmund gegen RB Leipzig live verfolgen? Das zeigen wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Zuerst eine schlechte Nachricht! Das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen.

Das ZDF hatte nur die Rechte an drei Livespielen. Diese waren das Saisoneröffnungsspiel und jeweils eine Partie des 17. und 18. Spieltags. Das heißt, dass es dieser Saison keine weiteren Bundesligaspiele im Free-TV geben wird.

Und jetzt zur guten Nachricht, Dortmund gegen RB Leipzig ist live im TV bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga mit Spielbeginn 15.30 Uhr und ist deshalb auch für die Übertragung von BVB gegen Leipzig verantwortlich.

Das Spiel wird ab 15.15 Uhr auf den Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ausgestrahlt. Kommentator ist Martin Groß .

Ihr wollt nicht nur über die Begegnung des BVB gegen RB Leipzig auf dem aktuellsten Stand sein, sondern bei allen anderen Spielen der Bundesliga am Samstagmittag? Dann schaltet auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und schaut Euch die Konferenz mit folgenden Spielen an.

Wie der Name Pay-TV schon verrät, müsst Ihr für Sky bezahlen. Um die Bundesliga live sehen zu können, müsst Ihr zumindest ein Abo für das Paket "Bundesliga" abschließen. Dieses kostet im Jahresabo 25 Euro pro Monat .

Eine Übersicht über alle Pakete von Sky findet Ihr auf der offiziellen Homepage des Pay-TV-Senders .

Immer wichtiger werden in der heutigen Zeit die Übertragungen im LIVE-STREAM . Auch hier ist Sky bei der Begegnung des BVB gegen RB Leipzig Euer erster und einziger Ansprechpartner.

Sky bietet dazu zwei unterschiedliche Varianten an: Sky Go und Sky Ticket .

Wenn Ihr im Besitz eines Sportpakets seid, ist Sky Go bereits im Preis mit enthalten. Nachdem Ihr die kostenlose App im Google Play Store oder im App Store heruntergeladen und Euch mit den Sky-Zugangsdaten angemeldet habt, steht sie Euch auch schon zur Verfügung.

Hier erfahrt Ihr, wie ihr Sky Go für iOS, Android oder den Desktop installiert.

Wenn Ihr keinen langfristigen Sky-Vertag abschließen wollt, empfehlen wir Euch das Sky Ticket. Ein solches kann jederzeit gebucht werden und ist zudem jederzeit wieder kündbar.

Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket und den verschiedenen Paketen.

Kann BVB-Torjäger Erling Haaland von Beginn an spielen? Die Aufstellungen beider Teams zeigen wir Euch, sobald diese offiziell vorliegen an dieser Stelle.

"Wir wollen ein besseres Spiel machen als in der Hinrunde, als wir lediglich in den ersten 35 Minuten ein gutes Spiel gezeigt haben. Wir müssen top vorbereitet sein, um am Samstag erfolgreich sein zu können." pic.twitter.com/Fpn7ttPb9Y