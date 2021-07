BVB, News und Gerüchte: Impfangebot für Fans, kommt Domenico Berardi? Alles zu Borussia Dortmund heute

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an Domenico Berardi, die Fans erhalten zudem ein besonderes Impfangebot. Die BVB-News heute am Mittwoch.

Borussia Dortmund heute am Mittwoch: Alles, was es rund um den BVB an Neuigkeiten gibt, findet Ihr hier.

Und in separaten Artikeln könnt Ihr die Neuigkeiten der letzten Tage noch einmal nachlesen:

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Kommt Europameister Domenico Berardi?

Nachdem sich ein Transfer von Manuel Locatelli wohl zerschlagen hat, soll der BVB mit Domenico Berardi (26) einen weiteren italienischen Europameister im Visier haben.

Wie Sportitalia berichtet, soll sich neben Borussia Dortmund auch noch der FC Chelsea nach einem möglichen Transfer des 26-jährigen Offensivmanns erkundigt haben.

Aus Italien sollen zudem noch Milan, Lazio und die Fiorentina Interesse gezeigt haben, ein Wechsel ins Ausland ist für Berardi, der seine gesamte Karriere bei Sassuolo verbracht hat, aber wahrscheinlicher. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2024.

BVB (Borussia Dortmund), News: Besondere Impfangebote für Fans

Die Revierklubs Borussia Dortmund und Schalke 04 unterbreiten den Fußballfans besondere Impfangebote. Beim DFB-Pokalsieger BVB besteht ab Donnerstag im Signal Iduna Park eine Impfmöglichkeit, im Anschluss können die Anhänger einen Spaziergang im Stadion und ein Foto mit dem DFB-Pokal machen.

Zum ersten Saisonspiel des Zweitligisten Schalke am kommenden Freitag wird zudem der Impfbus der Stadt Gelsenkirchen an der Arena halt machen. Die Anhänger haben dann im Rahmen des Topspiels gegen den Hamburger SV die Möglichkeit zur Schutzimpfung. Der Bus wird von 18.00 bis 22.30 Uhr vor Treppenhaus 9 stehen.

"Jede geimpfte Person bringt uns alle ein Stück näher zurück zur Normalität", sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel: "Wir hoffen, dass sich viele Schalker, die es noch nicht getan haben, impfen lassen." Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig. Es werden nur Erstimpfungen durchgeführt, dabei wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer verwendet.

Beim BVB stehen die Vakzine von BioNTech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Mit Blick auf den Herbst und mögliche steigende Inzidenzzahlen sei es wichtig, "den Impfschutz in der Bevölkerung so groß wie möglich zu gestalten", teilte die Borussia mit. Das könne die Chance auf die Rückkehr möglichst vieler Fans zu den Spielen erhöhen. (SID)

BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Termine zum Saisonstart