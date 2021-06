Beim BVB könnte sich in der Zentrale etwas tun und der Fahrplan für den Sommer steht. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

BVB, Gerücht: Guendouzi und Locatelli sind im Gespräch

Borussia Dortmund wird wieder mit zwei zentralen Mittelfeldspielern in Verbindung gebracht. So berichtet das Portal fussballtransfers.com, dass die Schwarz-Gelben ein Auge auf Arsenals Matteo Guendouzi und Manuel Locatellli von US Sassuolo geworfen haben.

In dem Bericht heißt es, die Dortmunder hätten bereits Kontakt zum Umfeld Guendouzis aufgenommen. Allerdings soll der 22 Jahre alte Franzosen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Ligue-1-Klub Olympique Marseille stehen.

Guendouzi kennt sich in der Bundesliga bereits aus, er verbrachte die Vorsaison auf Leihbasis bei Hertha BSC. Die Schlussphase der Spielzeit verpasste er wegen eines Mittelfußbruchs. An Arsenal ist er noch bis 2022 gebunden.

Ebenfalls wieder genannt wird der Name Locatellis. Der Italiener, der aktuell bei der EM mit der Squadra Azzurra für Furore sorgt und am Mittwoch gegen die Schweiz einen Doppelpack schnürte, galt bereits vor einigen Wochen als potenzieller Neuzugang beim DFB-Pokalsieger.

Der 23-Jährige hat eine starke Saison in der Serie A hinter sich und damit bereits Begehrlichkeiten geweckt. Unter anderem Manchester City und Italiens Rekordmeister Juventus Turin, zu dem es bereits im Vorjahr Kontakt gab, sollen sich um ihn bemühen. Locatelli steht in Sassuolo bis 2023 unter Vertrag.

BVB, Transfers: Die bisherigen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22

Zugänge Abgänge Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro) Lukasz Piszczek (Goczalkowice) Soumaila Coulibaly (PSG, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, war zuletzt ausgeliehen, 3,5 Millionen Euro) Sergio Gomez (SD Huesca, Rückkehr nach Leihe) Marcel Schmelzer (Ziel unbekannt) Marius Wolf (1. FC Köln, Rückkehr nach Leihe) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, Rückkehr nach Leihe) Immanuel Pherai (PEC Zwolle, Rückkehr nach Leihe)

BVB, News: Borussia Dortmund in der Saisonvorbereitung gegen Bilbao und Bologna

Pokalsieger Borussia Dortmund trifft in der Vorbereitung auf die neue Saison der Bundesliga auf Ruhrpott-Rivalen in Duisburg und internationale Gegner im Trainingslager in der Schweiz.

Nach dem ersten Aufgalopp beim Regionalligisten FC Gießen am 13. Juli nimmt der BVB am 17. Juli am Cup der Traditionen mit dem MSV Duisburg und Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum teil.

Im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) messen sich die Dortmunder am 24. Juli in St. Gallen mit dem spanischen Erstligisten Athletic Bilbao, am 30. Juli ist in Altach der FC Bologna aus der Serie A der Gegner.