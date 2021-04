Juventus Turin intensiviert Bemühungen um Manuel Locatelli von der US Sassuolo

Manuel Locatelli gilt als Wunschspieler von Juve-Sportdirektor Paratici. Die Alte Dame will einen Transfer schnell über die Bühne bringen.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist nach Informationen von Goal und SPOX in Transferverhandlungen mit Serie-A-Konkurrent US Sassuolo eingestiegen. Objekt der Bianconeri-Begierde ist Sassuolos Mittelfeldstar Manuel Locatelli. Er soll im Sommer zu Juve gelotst werden.

Die Turiner schnüren dabei ein Ablösepaket in Höhe von 40 Millionen Euro. Diese Summe soll im Notfall in Raten abgestottert werden. Außerdem ist denkbar, dass die Talente Nicolo Fagioli (20) und Gianluca Frabotta (21) in den Deal eingebunden werden. An beiden zeigt Sassuolo grundsätzliches Interesse.

Juventus: Paratici großer Fan von Locatelli

Juventus denkt außerdem über die Möglichkeit eines Leihgeschäfts mit Kaufoption nach, wie man es beispielsweise beim Transfer von Federico Chiesa von der Fiorentina einst durchgeführt hatte.

Der Plan der Juventus-Verantwortlichen sieht vor, einen Wechsel Locatellis frühzeitig einzutüten, um ein Wettbieten mit anderen Schwergewichten im Sommer zu vermeiden. Unter anderem soll auch Premier-League-Spitzenreiter Manchester City seine Fühler nach dem 23 Jahren alten Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Locatelli wird schon seit geraumer Zeit mit der Alten Dame in Verbindung gebracht, vor allem Sportdirektor Fabio Paratici soll ein großer Fan sein. Der Italiener, der aus der Jugend der AC Milan stammt, ist bei Sassuolo zum Nationalspieler gereift.

Sein Berater Stefano Castelnuovo sagte vor wenigen Wochen der Tuttosport: "Juventus war schon im vergangenen Sommer an einem Transfer interessiert, aber die beiden Klubs konnten sich nicht einigen. (...) Vielleicht haben wir im kommenden Sommer etwas mehr Glück."