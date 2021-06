Italien vs. Schweiz live: EM 2021 jetzt im LIVE-TICKER - 1:0 (1:0)

Seit heute läuft bei der EURO 2020 der 2. Spieltag. Dabei haben die Italiener eben ihre Tabellenführung in der Gruppe A an Wales abgeben müssen. Nach dem 3:0 im Eröffnungsspiel gegen die Türke würde allerdings bereits ein Zähler genügen, um den Platz an der Sonne zurückzuerobern. Aber natürlich will die Squadra Azzurra mehr, könnte mit einem Sieg den Einzug ins Achtelfinale bereits vorzeitig klarmachen.