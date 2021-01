BVB, News und Gerüchte: Manuel Locatelli könnte kommen, Jadon Sancho wird wohl wechseln - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Erneut gibt es Gerüchte um Manuel Locatelli und die Borussia. Jadon Sancho dagegen steht wohl vor dem Absprung. Alle News zum BVB.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB: Manuel Locatelli wird als Neuzugang gehandelt

Der italienische Nationalspieler Manuel Locatelli wird wieder als Neuzugang bei Borussia Dortmund gehandelt. Sport1 berichtet, dass die Schwarz-Gelben den zentralen Mittelfeldmann von bereits im vergangenen Sommer verpflichten wollten - und das dieser zur kommenden Saison wieder "ein heißer Kandidat" werden könnte.

Locatelli absolviert aktuell eine herausragende Saison in der und soll sich auch bei mehreren anderen namhaften Vereinen in den Fokus gespielt haben. So wurde er in den vergangenen Wochen auch mit Manchester City und Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Der 23-Jährige wechselte 2019 für 12,5 Millionen Euro von Milan nach Sassuolo und ist mittlerweile italienischer Nationalspieler (sechs Einsätze für die Azzurri). Locatellis Vertrag läuft noch bis 2023.

BVB rechnet wohl fest mit einem Abgang von Jadon Sancho im Sommer

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund geht fest von einem Abgang seines Superstars Jadon Sancho im Sommer aus. Nach Informationen von Sport1 sollen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc "fest" mit einem Transfer des Engländers in der kommenden Transferperiode rechnen.

Der BVB fordert angeblich weiterhin 120 Millionen Euro für seinen Superstar. Aufgrund der Verluste durch die Corona-Pandemie (bis zu 100 Mio.) wird die Borussia allerdings auf Transfererlöse zur Verlustminderung angewiesen sein und Sancho wohl auch für einen geringere Summe ziehen lassen, heißt es. Auch die Bild berichtet, dass ein Verkauf von Sancho "am wahrscheinlichsten" sei, um die entstandenen Schulden zu tilgen.

Dem Bericht nach soll weiterhin Top-Kandidat auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen sein. Die Red Devils waren schon im vergangenen Sommer heißester Anwärter auf einen Sancho-Transfer.

Platzierung Team Spiele Torverhältnis Punkte 1. 18 53:25 42 2. 18 31:17 35 3. 18 32:18 32 4. 18 27:19 32 5. 18 35:28 31 6. 18 35:27 30 7. Borussia Dortmund (BVB) 18 35:26 29

Ex-BVB-Verteidiger Sokratis wechselt zu Piräus

Der Dortmunder Bundesliga-Profi Sokratis (32) hat einen neuen Verein gefunden: Nach der Auflösung seines Vertrages beim englischen Fußball-Traditionsklub vergangene Woche unterschrieb der Grieche am Montag in seinem Heimatland bei Meister und Spitzenreiter Olympiakos Piräus einen Vertrag bis Juni 2023.

"Ich bin nicht hierhergekommen, um meine Karriere zu beenden, sondern um Spiele zu gewinnen", sagte Sokratis zu seinem Wechsel. Der Innenverteidiger hatte zuletzt im vergangenen März für Arsenal gespielt und war in der laufenden Spielzeit nicht mehr für den Kader berücksichtigt worden.

Είμαι χαρούμενος γι αυτό, έχω θέσει πολλούς στόχους και ανυπομονώ να επιστρέψω στον αγωνιστικό χώρο. Εχουμε μια σημαντική σεζόν μπροστά μας και ειμαι σίγουρος οτι θα πετύχουμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας. 🔴⚪#WeKeepOnDreaming #Olympiacos pic.twitter.com/2sGNmFK5GE — Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) January 25, 2021

Sokratis war 2018 von Borussia Dortmund nach London gewechselt, absolvierte 69 Spiele und gewann im vergangenen August den .

BVB: Scharfe Kritik von Lothar Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Führungsspieler des schwächelnden Bundesligisten Borussia Dortmund kritisiert. "Die Anführer Reus und Hummels bringen seit Wochen leider auch nicht die konstanten Leistungen, die man von ihnen erwartet", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne "So sehe ich das".

Zudem bemängelte Matthäus das Fehlen eines klaren Plans: "Ich kann auch in den letzten Wochen kein Konzept hinter den sportlichen Entscheidungen erkennen. Es gibt keine erste Elf und kein Gerüst, auf das man sich verlassen kann."

Nach der bereits siebten Saisonniederlage war der BVB nach dem Rückrundenauftakt auf Platz sieben zurückgefallen. "Unterm Strich holt dieses Team einfach viel zu selten alles aus sich heraus. Sie schießen Tore, die Weltklasse sind, und verhalten sich dann regelmäßig bei Standardsituationen wie eine Amateurmannschaft. Sie überrollen Leipzig und sind dann mit Mainz überfordert. Und so geht es seit Jahren", merkte Matthäus an.

