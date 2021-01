Juventus Turin an Sassuolos Manuel Locatelli dran: Berater bestätigt Interesse

Gerüchte rund um ein mögliches Juve-Interesse an Manuel Locatelli kursierten bereits, nun aber hat der Berater des Sassuolo-Spielers diese bestätigt.

Mittelfeldspieler Manuel Locatelli vom Serie-A-Klub Sassuolo Calcio ist ins Visier des Serienmeisters geraten. Dies bestätigte Stefano Castelnuovo, der Berater des 23-Jährigen, nun in einem Interview.

"Juventus war schon im vergangenen Sommer an einem Transfer interessiert, aber die beiden Klubs konnten sich nicht einigen", sagte Castelnuovo in einem Gespräch mit der Tuttosport. Zudem sei es nicht ausgeschlossen, dass ein Locatelli-Wechsel von Sassuolo zu den Bianconeri am Saisonende über die Bühne geht.

Juventus Turin: Locatelli-Transfer? "Alles möglich"

"Das kann passieren, ja. Mit Juve ist noch alles möglich, vielleicht haben wir im kommenden Sommer etwas mehr Glück", so der Berater. Eine große Rolle spielt dabei allem Anschein nach auch Juve-Coach Andrea Pirlo, der das Kindheitsidol des heute 23-jährigen Locatelli war: "Manuel hatte Poster von Pirlo in seinem Zimmer", berichtete der Berater.

Am Sonntagabend trifft Locatelli im direkten Duell mit seinem aktuellen Arbeitgeber auf die Alte Dame aus Turin (20.45 Uhr im LIVE-TICKER). "Er mag große Spiele. Das wird ihn alles nicht beeinflussen, denn er gibt immer sein Bestes", war sich Castelnuovo sicher.

Quelle: Getty Images

Juventus-Interesse? Locatelli wechselte 2019 von Milan nach Sassuolo

Demnach liege der momentane Fokus Locatellis noch auf den Leistungen im Trikot Sassuolos. "Manuel fühlt sich wohl in Sassuolo, er hat hier bei diesem Klub für die Nationalmannschaft debütiert und wir haben eine gute Verbindung zur Klubführung. Mal sehen, was passieren wird. Aber wir werden dem Verein immer dankbar sein", so der Berater.

Locatelli spielte in der laufenden Saison 15 von 16 Spiele in der und erzielte darin zwei Tore. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de derzeit bei rund 35 Millionen Euro, vertraglich ist er noch bis 2023 an Sassuolo gebunden. Die Schwarz-Grünen verpflichteten ihn 2019 fest von der .