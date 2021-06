Der BVB nimmt durch einen Abgang wohl Millionen ein und Axel Witsel schafft bei Belgien das "Wunder". Alle News zu Borussia Dortmund heute.

BVB, News: Dortmund-Star Witsel schafft "Wunder" bei Belgien

Nach monatelanger Pause kann BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel bei der EM-Vorrundenpartie für Belgien gegen Dänemark sein Pflichtspiel-Comeback feiern.

"Axel trainiert seit einer ganzen Woche mit der Mannschaft und ist dem Zeitplan voraus", erklärte Belgien-Coach Roberto Martínez auf einer Pressekonferenz: "Gegen Dänemark bekommt er Minuten. Es ist ein Wunder."

Witsel hatte sich im vergangenen Januar die Achillessehne gerissen und verpasste fast die gesamte zweite Saisonhälfte. Martinez gab ihm trotzdem das Vertrauen, weil der 32-Jährige zuletzt hart an seiner Fitness arbeitete.

Belgiens zweites Gruppenspiel steigt am kommenden Donnerstag um 18 Uhr.

BVB, News und Gerüchte: Leonardo Balerdi bleibt wohl bei Olympique Marseille

Leonardo Balerdi wird im Sommer wohl nicht nach Dortmund zurückkehren. Wie der kicker berichtet, schließt sich der Innenverteidiger nach seiner einjährigen Leihe fest Olympique Marseille an.

Demnach kassiert der BVB elf Millionen Euro für den 22-Jährigen. Nach seinem Wechsel im Januar 2019 (15 Millionen Euro, Boca Juniors) hatte Balerdi nur sieben Bundesligaspiele für die Borussia bestritten. Hinzu kommen ein Einsatz in der Champions League und zwölf für die U23 in der Regionalliga West. 2020 folgte die Leihe nach Marseille.

Dort hatte Balerdi nach einem schleppenden Start zuletzt unter Neu-Trainer Jorge Sampaoli zu den Stammkräften gehört.

In den vergangenen Wochen hatte auch eine Verlängerung der Leihe im Raum gestanden, ehe sich die Vereine nun auf eine Ablösesumme geeinigt haben sollen.

BVB-Gerücht: Roman Bürki vor Wechsel nach Monaco?

Der Abschied von Roman Bürki nimmt weiter Formen an. Wie der italienische Fernsehsender Sportitalia berichtet, wechselt Borussia Dortmunds langjährige Nummer eins zur AS Monaco.

Demnach hätten sich beide Vereine auf eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro geeinigt. Zuletzt hatte die Bild noch berichtet, dass Bürki den BVB erst für rund fünf Millionen Euro verlassen könne.

Monaco war in der Vergangenheit auch mit einer Leihe von Bayern Münchens Ersatzkeeper Alexander Nübel in Verbindung gebracht worden. Da der FCB noch keinen Ersatzkeeper an der Angel hat, verzögerten sich die Gespräche aber.

Bürki hatte in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz an Marwin Hitz verloren. Zudem verpflichtete Dortmund mit Gregor Kobel vom VfB Stuttgart einen weiteren Keeper.

BVB, Transfers: Die bisherigen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22