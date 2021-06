Der BVB hat offenbar Interesse an zwei EM-Jungstars, während Jadon Sancho zum Auftakt in Englands Kader fehlte. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund, News: BVB hat offenbar Eljif Elmas auf dem Zettel

Mittelfeldspieler Eljif Elmas von der SSC Neapel weckt wohl das Interesse von Borussia Dortmund. Das berichtet The Athletic .

Demnach sollen neben dem BVB aber auch Leeds United und Benfica an dem 21-Jährigen dran sein, die drei Klubs beobachten ihn angeblich bereits seit über einem Jahr. Elmas nimmt derzeit mit Nordmazedonien an der EM teil und stand bei der 1:3-Auftaktniederlage gegen Österreich am Sonntag 90 Minuten auf dem Platz.

Elmas war 2019 von Fenerbahce nach Neapel gewechselt, steht bei den Italienern noch bis 2025 unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 44 Pflichtspiele.

BVB News, heute: Donyell Malen wohl Top-Kandidat auf Sancho-Nachfolge

Borussia Dortmund hat sich offenbar für Donyell Malen von der PSV Eindhoven als Ersatz für Jadon Sancho entschieden, der den BVB voraussichtlich in Richtung Manchester United verlassen wird. Das berichtet die Bild .

Demnach sei Malen, der im EM-Kader der Niederlande steht und im Auftaktspiel gegen die Ukraine kurz vor Schluss eingewechselt wurde , der Top-Kandidat des BVB und würde rund 30 Millionen Euro kosten. In Eindhoven steht der 22-jährige Angreifer noch bis 2024 unter Vertrag.

Der Transfer Sanchos nach Manchester könnte derweil laut Bild schon kommende Woche eingetütet werden. Finale Gespräche des BVB mit Malen und dessen Beratern soll es dann nach der EM geben.

BVB: Dortmund-Neuzugang Gregor Kobel für Schweizer EM-Kader nachnominiert

Gregor Kobel, der zum 1. Juli vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund wechselt, wurde für den EM-Kader der Schweiz nachnominiert. Das gab der Verband am Sonntag offiziell bekannt.

Kobel war vor dem Turnier aus dem Aufgebot gestrichen worden, rückt nun jedoch für den verletzten Jonas Omlin doch noch nach. Der BVB-Neuzugang wird hinter Yann Sommer und Yvon Mvogo die Rolle als Nummer drei ausfüllen.

Die Schweiz startete in Gruppe A mit einem 1:1 gegen Wales in die EM . Weiter geht es am Mittwochabend mit dem Spiel gegen Mitfavorit Italien.

BVB News: Jadon Sancho bei EM-Auftakt nicht in Englands Kader

Borussia Dortmunds Offensivstar Jadon Sancho stand bei Englands EM-Auftakt gegen Kroatien (1:0) am Sonntag überraschend gar nicht erst im 23-Mann-Kader der Three Lions.

Eine offizielle Begründung für die Nicht-Berücksichtigung Sanchos gab es nicht. Englischen Medien zufolge soll zumindest keine Verletzung der Grund gewesen sein.

Die Nationaltrainer durften für die EM zwar 26 Akteure nominieren, für den Spieltagskader aber weiterhin jeweils nur 23 davon benennen. Auch ohne Sancho feierte England indes einen 1:0-Sieg zum Auftakt, Raheem Sterling erzielte das entscheidende Tor.

Die nächste Chance für Sancho auf einen EM-Einsatz bietet sich am Freitag. Dann trifft England im zweiten Spiel in der Gruppe D auf Schottland.

