BVB-Kapitän Marco Reus erntet Kritik für EM-Absage: "Macht lieber Urlaub"

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat BVB-Kapitän Marco Reus für dessen Entscheidung kritisiert, nicht an der EM 2021 teilzunehmen.

"Nicht verstehen kann ich den Verzicht von Marco Reus", sagte der ehemalige Paderborner dem Westfalen Blatt und ergänzte: "Der Junge ist in überragender Form, diese EM ist für ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die letzte Chance, einen großen Titel zu gewinnen - und er macht lieber Urlaub. Diese Entscheidung finde ich sehr speziell."

Zum Hintergrund: Reus hatte im Mai erklärt, sich nach einer kräftezehrenden Saison erholen zu wollen: "Nach einem sehr intensiven Jahr für mich persönlich und dem Erreichen der Ziele beim BVB, bin ich zum Entschluss gekommen, meinem Körper Zeit zu geben, um sich zu erholen."

Seinerzeit erhielt der 32-Jährige für den Schritt besonders aus den eigenen Reihen Zuspruch. Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke reagierte verständnisvoll auf Reus' Entscheidung: "Marco kam aus einer längeren Verletzungspause. Dass er jetzt sagt: Mein Körper braucht Ruhe, zeigt, wie verantwortungsvoll er ist."

Reus absolvierte in der abgelaufenen Saison 49 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben. Er steuerte elf Tore sowie 14 Vorlagen bei.

BVB: Jude Bellinghams Vertrag verlängert sich wohl automatisch

Borussia Dortmund und Jude Bellingham haben ihre Zusammenarbeit offenbar ausgeweitet. Wie die Bild berichtet, verlängert sich der Vertrag des Mittelfeldspielers mit seinem 18. Lebensjahr automatisch. Der noch 17-Jährige erreicht seine Volljährigkeit bereits am 29. Juni.

Demnach wird das Arbeitspapier des Engländers, der derzeit bei der Europameisterschaft für die Three Lions im Einsatz ist, um zwei Jahre bis 2025 ausgedehnt. Darauf hätten sich der BVB und Bellingham bei der Verpflichtung 2020 (23 Millionen Euro, Birmingham City) geeinigt.

In der vergangenen Spielzeit hatte Bellingham zu den Leistungsträgern der Borussia gehört und kam insgesamt auf 47 Einsätze. In Englands Aufgebot ist er zudem mit Abstand der jüngste Spieler im EM-Kader.

BVB winkt offenbar Nachzahlung für Alexander Isak

Alexander Isak wechselte im Anschluss einer Leihe (Willem II Tilburg) für 6,5 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum spanischen Erstligisten Real Sociedad - und der BVB sicherte sich eine Rückkaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Nun winkt dem BVB offenbar eine Art Nachzahlung.

Wie der kicker berichtet, befinden sich beide Klubs derzeit in Gesprächen. Der Grund: San Sebastian will dem BVB diese Klausel abkaufen und den noch bis 2024 laufenden Vetrrag verlängern. "Wir arbeiten daran, dass die Borussia keine Gefahr darstellt", wurde Sportdirektor Roberto Olaba zuletzt in der Marca zitiert.

Mit Erling Haaland ist der BVB derzeit im Sturm bestmöglich besetzt und strebt dem Bericht zufolge ohnehin keine Rückkholaktion von Isak an.

