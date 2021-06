BVB, News und Gerüchte: BVB lehnt ManUnited-Angebot für Sancho ab - Alles zu Borussia Dortmund heute

ManUnited macht im Werben um Jadon Sancho den nächsten Schritt, das Angebot reicht dem BVB allerdings nicht. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Freitag.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB lehnt ManUnited-Angebot für Jadon Sancho ab

Borussia Dortmund hat nach Informationen von Goal und SPOX ein erstes Angebot von Manchester für BVB-Star Jadon Sancho in Höhe von 67 Millionen Pfund (rund 78 Millionen Euro) abgelehnt.

Zuvor hatte die Bild von einem Angebot in Höhe von 60 Millionen Pfund (knapp 70 Mio. Euro) berichtet. Beide Summen sind den BVB-Bossen um Hans-Joachim Watzke aber deutlich zu wenig. Nach Informationen von Goal und SPOX müssten die Red Devils 90 Millionen Euro für Sancho bieten.

Hier geht's zur kompletten Meldung

BVB-Chefscout packt aus: So gewann Dortmund das Rennen um Bellingham

Jude Bellingham hat in Dortmund eine rasante Entwicklung genommen. Markus Pilawa verrät die Hintergründe des Wechsels vor rund einem Jahr.

Hier geht's zum gesamten Gespräch mit Markus Pilawa

BVB-Profi Emre Can im EM-Camp als Mitbewohner begehrt

Mit Emre Can und Mats Hummels haben es zwei BVB-Profis in den EM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw geschafft.

Derzeit bereitet sich die Mannschaft in Herzogenaurach auf das Turnier vor, die Spieler wohnen am so genannten "Home Ground" in Dreier- und Vierer-WGs zusammen. Bei der Einteilung war Can als Mitbewohner offenbar besonders begehrt. Ilkay Gündogan bemühte sich eigenen Angaben zufolge darum, dass der ehemalige Juventus-Akteur Can zu ihm ins Haus zieht.

"Ich muss gestehen, dass ich mir am Ende ein bisschen Mühe gegeben habe, dass ich vielleicht Emre noch in mein Haus kriege, und hab’s dann auch geschafft", sagte Gündogan, der einst selbst die Fußballschuhe für die Schwarz-Gelben geschnürt hatte.

BVB, Transfers: Die bisherigen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22