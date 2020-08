BVB: Hummels sieht Team für Angriff auf Bayern gerüstet, Interesse an Mittelfeldspieler? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Hummels traut seiner Mannschaft eine bessere Saison zu und Borussia Dortmund hat offenbar ein Mittelfeldtalent im Visier. Alles zum BVB.

Der BVB bereitet sich im Trainingslager auf die neue Saison vor - diese findet aus Borussia-Sicht offenbar mit Jadon Sancho statt. Die Dortmunder Verantwortlichen machten deutlich, dass ein Wechsel nur bis zum 10. August infrage komme, diese Frist ist nun abgelaufen, weshalb man klarmachte, dass der Engländer "definitiv" bleiben werde.

Italienische Medien berichten davon, dass der BVB auf einen jungen Mittelfeldmann von Empoli schielt und Mats Hummels spricht über die Zielsetzung für die neue Spielzeit.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Dienstag findet Ihr hier.

Borussia Dortmund: Mats Hummels sieht BVB für Angriff auf Bayern gerüstet

Abwehrchef Mats Hummels sieht Vizemeister Borussia Dortmund für den Angriff auf Branchenprimus Bayern München gut gerüstet. "Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahreneren Spielern. Wir haben sehr viel fußballerische Qualität. Wenn wir das alles in einen Topf werfen, sind wir eine Topmannschaft", sagte Hummels im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

In der kommenden Spielzeit könne der BVB "noch einmal einen Schritt nach vorne machen". Man müsse es hinbekommen, "dass wir in jedem Training und in jedem Spiel von Anfang an da sind. Es hat uns einige Punkte gekostet, dass wir nicht konstant auf diesem Level waren. Das ist Kopfsache", so Hummels, der anmerkte: "Man wird Ausrutscher haben, die dürfen aber nicht zu oft vorkommen. Diese Sachen dürften uns nicht passieren, wenn wir ganz oben angreifen wollen."

Hummels will mit dem BVB "in allen Wettbewerben etwas besser werden als vergangene Saison". In der Meisterschaft belegten die Dortmunder Rang zwei hinter dem deutschen Rekordchampion Bayern München, im und in der schied die Mannschaft von Trainer Lucien Favre im Achtelfinale aus. Die Saison sei zwar "gut" gewesen, so Hummels, "aber nicht gut genug, um zufrieden zu sein. Wir können mehr".

BVB angeblich an Samuele Ricci vom interessiert

Vizemeister Borussia Dortmund zeigt laut Medienberichten in Interesse an dem 18 Jahre alten Mittelfeldspieler Samuele Ricci vom Serie-B-Klub FC Empoli.

Die Ablösesumme für den gebürtigen Toskaner, der in Italiens U19-Nationalmannschaft spielt, wird allerdings auf 15 Millionen Euro geschätzt. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport.

Kommentar zum Verbleib von Jadon Sancho beim BVB: Gratuliert wird am 6. Oktober

Sollte der von United begehrte Sancho auch in der kommenden Saison für den BVB spielen, müsste man die Bosse loben. Dafür ist es aber noch zu früh. Ein Kommentar zur aktuellen Situation!

BVB: Darum ist im Sancho-Poker sauer auf Borussia Dortmund

Der englische Rekordmeister Manchester United ist nach Informationen von Goal und SPOX verärgert über den Verlauf der Verhandlungen um einen Transfer von BVB-Star Jadon Sancho in diesem Sommer. Borussia Dortmund hatte in Person von Sportdirektor Michael Zorc am Montag verkündet, d ass der Angreifer "definitiv" beim Vizemeister der Bundesliga bleiben wird.

Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller über Champions-League-Duell gegen Real Madrid: "Sie hatten die Heizung voll aufgedreht und es roch unangenehm"

Der frühere BVB-Schlussmann Roman Weidenfeller hat sich in seiner kicker- Kolumne an das Champions-League-Halbfinale 2013 gegen Real Madrid erinnert und dabei verraten, dass die Spanier nichts unversucht ließen, um die Dortmunder zu schlagen.

Damals trafen die Schwarz-Gelben nach dem denkwürdigen Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Malaga in der Runde der letzten Vier auf die Königlichen. Während die Borussia die Madrilenen im Hinspiel dank eines Viererpacks von Robert Lewandowski mit 4:1 nach Hause schickte, setzte es im Rückspiel eine 0:2-Niederlage.

Der 40-jährige Weidenfeller bezeichnete Letzteres als "schönste Niederlage in meiner Karriere". Denn obwohl Real nach der deutlichen Niederlage im ersten Duell damals "alles versuchte", standen die Westfalen am Ende im Endspiel. "In unserer Kabine etwa hatten sie die Heizung voll aufgedreht, es herrschte fast 50 Grad, und es roch auch ziemlich unangenehm", erinnerte sich der Weltmeister von 2014. Dennoch habe man all den Widerständen "getrotzt".

BVB (Borussia Dortmund): Talente-Trainer Otto Addo lobt Youssoufa Moukoko

Der Dortmunder Talente-Trainer Otto Addo hat BVB-Juwel Youssoufa Moukoko in den höchsten Tönen gelobt, die Erwartungshaltung gegenüber dem 15-Jährigen jedoch gleichzeitig gebremst. Dabei hob der ehemalige Profi die Professionalität des Youngsters hervor.

"Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so an den kleinen Schwächen, die er noch hat, arbeitet, der so diszipliniert, motiviert und professionell ist", sagte Addo dem kicker . Der 45-Jährige betreut die größten Talente in der Jugend der Dortmunder mit Individual-Training und videografischen Schulungen.

Addo betonte jedoch, dass es noch schwer abzuschätzen sei, "wie Youssoufa sich gegen erwachsene Spieler auf höchstem Niveau durchsetzen kann."

Moukoko absolviert aktuell die Vorbereitung mit den Profis und könnte im November mit Beginn seines 16. Lebensjahres bereits in der Bundesliga auflaufen.

