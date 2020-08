BVB - Jadon Sancho wechselt nicht zu Manchester United: Heimliche Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund

Die Wechselposse um Jadon Sancho ist beendet. Wie Michael Zorc bestätigte, spielt der BVB-Star auch in der kommenden Saison in schwarz-gelb.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den Verbleib des englischen Nationalspielers Jadon Sancho beim -Vizemeister bestätigt. Die Entscheidung sei "definitiv" sagte Zorc im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz ( ). Er verkündete außerdem, dass Sancho bereits im vergangenen Jahr seinen Vertrag in Dortmund vorzeitig verlängert habe.

💬 Michael #Zorc in einer Medienrunde am Rande des Trainings: „Wir planen mit @Sanchooo10 . Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen.“ pic.twitter.com/6h6HfdJSPY — (@BVB) August 10, 2020

"Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen", sagte Zorc. Sancho war in den letzten Monaten immer wieder mit einem Abschied von der Borussia in Verbindung gebracht worden, vor allem Englands Rekordmeister wollte ihn gerne in die Premier League holen.

BVB: Jadon Sancho unterschrieb im letzten Sommer einen neuen Vertrag

Die Borussia hatte den 10. August als Deadline für einen möglichen Wechsel gesetzt. Da Sancho nun mit ins Trainingslager reiste, kam die Zorc-Aussage am Montagnachmittag nicht mehr überraschend.

#Zorc weiter: „Wir haben bereits im letzten Sommer das Gehalt an die Leistungsentwicklung von Jadon angepasst. In dem Zusammenhang haben wir den Vertrag bis 2023 verlängert.“ pic.twitter.com/nV89jHgbJu — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Deutlich unerwarteter war dagegen die Aussage des Ex-Profis, dass Sancho bereits im vergangenen Jahr ein neues Arbeitspapier beim BVB unterzeichnet hat.

Zorc verriet: "Wir haben bereits im letzten Sommer das Gehalt an die Leistungsentwicklung von Jadon angepasst. In dem Zusammenhang haben wir den Vertrag bis 2023 verlängert.“ Laut Ruhr Nachrichten soll der neue Vertrag Sanchos keine Ausstiegsklausel beinhalten.