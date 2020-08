BVB: Borussia Dortmund angeblich an Nachwuchsspieler Samuele Ricci vom FC Empoli interessiert

Schlägt der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Angeblich sind die Westfalen an Nachwuchstalent Samuele Ricci vom FC Empoli dran.

Vizemeister zeigt laut Medienberichten in Interesse an dem 18 Jahre alten Mittelfeldspieler Samuele Ricci vom Serie-B-Klub .

Die Ablösesumme für den gebürtigen Toskaner, der in Italiens U19-Nationalmannschaft spielt, wird allerdings auf 15 Millionen Euro geschätzt. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport.

Ricci zum BVB? Auch und Napoli wohl interessiert

Auch die AC Florenz, Klub des Ex-Bayern-Stars Franck Ribery, sowie die haben angeblich Interesse an Ricci signalisiert.

Beim italienischen Zweitligisten besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2022.

Bei Sancho-Abgang: Zorc kündigte weitere Transfers an

Laut Sportdirektor Michael Zorc wolle man bei der Borussia jedoch nur im Falle eines Abgangs von Jadon Sancho noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Dabei hätten die Schwarz-Gelben "den ein oder anderen Spieler im Visier".

Allerdings ist die Wechselposse um den Engländer anscheinend beendet. Zorc verkündete im Trainingslager in Bad Ragaz, dass der Flügeflitzer auch in der kommenden Spielzeit für die Dortmunder auflaufen wird.. Zuvor war die vom BVB gesetzte Frist für einen Wechsel am 10. August, sprich mit dem Aufbruch ins Trainingslager, abgelaufen.