BVB: Jadon Sancho winkt offenbar satte Gehaltserhöhung, Sergio Gomez vor erneuter Leihe nach Spanien? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Jadon Sancho winkt offenbar eine satte Gehaltserhöhung bei Borussia Dortmund und Sergio Gomez könnte wohl erneut verliehen werden. Alle News zum BVB.

Während sich auf die neue -Saison vorbereitet, beherrscht die Zukunft von Jadon Sancho noch immer die Schlagzeilen: Sollte der geplante Wechsel zu scheitern, darf sich der 20-Jährige wohl über eine saftige Gehaltserhöhung freuen.

Auch in der Frage, wie es mit Sergio Gomez weitergeht, soll demnächst Klarheit herrschen. Wie BVB-Sportdirektor Michael Zorc verriet, befindet man sich mit SD in Gesprächen über eine erneute Leihe des 19-Jährigen.

Zudem: Wie sich die Schwarz-Gelben im Transferpoker um Jude Bellingham gegen Manchester United durchgesetzt haben.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Samstag findet Ihr hier.

Sollte Jadon Sancho (20) über diese Transferperiode hinaus bei Borussia Dortmund bleiben, winkt ihm offenbar eine satte Gehaltserhöhung. Nach Informationen der Bild würde sein jährlicher Verdienst von aktuell sechs auf zehn Millionen Euro erhöht werden.

Dortmund stellte dem vermeintlichen Hauptinteressenten Manchester United ein Ultimatum bis kommenden Montag. Sollte sich der Premier-League-Klub bis dahin nicht bereit erklären, die gefordertem 120 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, scheitert der Transfer - worauf derzeit alles hindeutet.

"Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben, aber es gibt von uns halt prophylaktisch die Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste", hatte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Mittwoch der Süddeutschen Zeitung gesagt. "Zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gab und gibt es in Sachen Sancho bisher keinerlei Kontakt. Auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner."

Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, dass Vermittler Marco Lichtsteiner in die angeblichen Verhandlungen miteinbezogen wurde, um die Ablöse zu diskutieren. Lichtsteiner hatte bereits bei den teuren Transfers von Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang ausgeholfen.

Sportdirektor Michael Zorc sagte vor dem anstehenden Trainingslager in Bad Razgaz in der : "Ich gehe davon aus, dass Jadon am Montag mit ins Trainingslager fährt und die kommende Saison bei uns spielt." Sanchos Vertrag bei Dortmund läuft noch bis 2022.

BVB: Sergio Gomez vor erneuter Leihe nach ?

Sergio Gomez könnte offenbar für eine weitere Saison von Borussia Dortmund an den spanischen Aufsteiger SD Huesca verliehen werden. "Sergio ist noch ausgeliehen", erklärte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der WAZ: "Da sind wir in Gesprächen, wie es weitergeht."

Gomez besitzt in Dortmund einen bis 2021 laufenden Vertrag. Der WAZ zufolge könnte der 19-Jährige seinen Kontrakt um eine Spielzeit verlängern und im Anschluss erneut an Huesca verliehen werden. Mit dem spanischen Verein feierte Gomez in der abgelaufenen Saison den ersten -Aufstieg der Vereinsgeschichte.

BVB entschied Poker mit Manchester United um Jude Bellingham durch höheres Gehalt

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund gewann den Transferpoker um Neuzugang Jude Bellingham wohl vor allem, weil Mitbewerber Manchester United nicht bereit war, ein ähnlich hohes Gehalt wie der BVB zu bieten. Das berichtet ESPN .

Demnach hätten die United-Bosse entschieden, dem 17-Jährigen kein Salär in Höhe von drei Millionen Euro zu offerieren. Jene Summe soll Bellingham nun in Dortmund pro Jahr kassieren. Der Mittelfeldspieler, so heißt es weiter, wäre auch zu United gewechselt, wenn das gebotene Gehalt in ähnlicher Höhe gelegen hätte.

United soll zuvor bereits relativ konkret mit Bellingham geplant haben. So habe Trainer Ole Gunnar Solskjaer damit gerechnet, dass der Teenager bereits in der kommenden Spielzeit 20 Einsätze für die Profis des englischen Rekordmeisters absolvieren könne.

Borussia Dortmund gewann das wochenlange Tauziehen schließlich vor wenigen Wochen und holte Bellingham für eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City. Für Birmingham absolvierte der Rechtsfuß in der vergangenen Saison insgesamt 44 Pflichtspiele.

BVB: U23 von Borussia Dortmund startet ins Trainingslager

Die U23 von Borussia Dortmund begibt sich ab Samstag für eine Woche ins Trainingslager nach Kirchberg in Tirol. Das verkündete der Verein auf Twitter .

Westlich von Kitzbühel liegt Kirchberg in Tirol. Rund 750 Kilometer von Dortmund entfernt bereitet sich die #BVBU23 ab Samstag für eine Woche auf die neue Saison vor.



👉 https://t.co/WT2U1SEP9v — Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2020

Die abgelaufene Saison in der Regionalliga hatte der BVB II auf dem siebten Tabellenplatz abgeschlossen. Der erste Spieltag ist für den 04. September geplant.