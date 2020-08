BVB: Watzke äußert sich zu Gerüchten um Sancho-Abschied, Borussia Dortmund soll nächstes Top-Talent im Visier haben - alle News und Gerüchte

Während sich Geschäftsführer Watzke zu den Sancho-Gerüchten geäußert hat, soll Borussia Dortmund um das nächste Top-Talent buhlen. Alle BVB-News.

ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet, doch ein möglicher Abgang von Jadon Sancho beherrscht seit Tagen die Schlagzeilen. Während zuletzt berichtet worden war, dass sich der 20-Jährige mit bereits einig sei, hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Gerüchte nun dementiert.

Doch der Bundesligist soll bereits einen neuen Spieler, der auf Dauer in die Fußstapfen Sanchos treten könnte, ausgemacht haben. Für den 15-Jährigen würde wohl nur eine Ausbildungsentschädigung fällig werden. Zudem hat Ex-Stürmer Robert Lewandowski Jürgen Klopp als besten Trainer, mit dem er bislang zusammenarbeiten durfte, bezeichnet.

Außerdem: Goal erzählt Euch, wie Sancho und ein heutiger Arsenal-Spieler in ihrer Kindheit in einem Londoner Problemviertel für Furore gesorgt haben und warum mit Till Schumacher ein ehemaliger Dortmunder Meister-Kapitän inzwischen in kickt.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Donnerstag findet Ihr hier.

BVB: Wird Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens der neue Jadon Sancho?

Borussia Dortmund hat nach Jadon Sancho offenbar ein neues verheißungsvolles Talent aus dem Nachwuchs von im Visier. Wie die Bild -Zeitung und die Daily Mail berichten, soll der BVB Interesse am 15-jährigen Jamie Bynoe-Gittens bekunden.

Der Flügelspieler sei auch bei anderen Top-Klubs wie oder dem im Gespräch. Wie schon bei Jude Bellingham (17) soll aber erneut der BVB die besten Chancen auf einen Transfer haben.

Bild: Getty Images

Das liege auch daran, dass Bynoe-Gittens wie Sancho von Emeka Obasi beraten wird, zu dem BVB-Manager Michael Zorc (57) seit Jahren beste Kontakte hat. Zudem soll dem englischen U16-Nationalspieler imponieren, wie sich Sancho in Dortmund entwickelt hat.

Am Samstag feiert Bynoe-Gittens seinen 16. Geburtstag und der BVB darf somit offiziell mit ihm verhandeln. Da der Offensivspieler bislang noch keinen Profi-Vertrag unterschrieben hat, würde wohl nur eine Ausbildungsentschädigung für ihn fällig werden.

BVB - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über Sancho-Gerüchte: "Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben"

Täglich gibt es neue Meldungen über den angeblich bevorstehenden Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United, doch Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat den Gerüchten nun den Wind aus den Segeln genommen. Ein BVB-Verbleib des Torjägers ist mehr als wahrscheinlich.

Bild: Getty Images / Goal

"Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben, aber es gibt von uns halt prophylaktisch die Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste", wird Watzke von der Süddeutschen Zeitung zitiert. Der BVB fordert mehreren Berichten zufolge 120 Millionen Euro für den 20-Jährigen. Eine Summe, die Manchester United aufgrund der Corona-Pandemie nur schwer bezahlen kann. Gerüchten zufolge denken die Red Devils über eine Finanzierung durch Ratenzahlung nach.

Alles nur reine Spekulationen, wie Watzke erklärte. Zu Gesprächen zwischen den beiden Parteien sei es noch nicht gekommen. "Zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gab und gibt es in Sachen Sancho bisher keinerlei Kontakt", erklärte Watzke, "auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner."

Robert Lewandowski schwärmt von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp: "Er ist wie ein Vater"

Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat bei ESPN von Jürgen Klopp geschwärmt und ihn als den besten Trainer bezeichnet, unter dem er in seiner Karriere bisher gespielt habe. Mit dem 53-Jährigen, der inzwischen den trainiert, hatte Lewandowski zwischen 2010 und 2014 bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet.

"Ich denke, Jürgen Klopp ist mein Favorit. Danach kommt Pep Guardiola", sagte Lewandowski in einem Instagram -Livechat und erklärte: "Klopp hat zwei Gesichter. Man sieht, dass er wie ein Vater, aber auch wie ein Trainer ist. Er kann dir alles sagen – und ich spreche nicht von den guten, sondern von den schlechten Dingen", so der polnische Nationalspieler.

Bild: Getty Images

Während ihres Engagements beim BVB wurden Klopp und Lewandowski zweimal Deutscher Meister und gewannen 2012 den , in der folgenden Saison erreichte der Verein zudem das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (1:2). Nach vier gemeinsamen Jahren wechselte Lewandowski 2014 nach München, Klopp unterschrieb ein Jahr später in Liverpool.

"Auch für die Spieler ist Klopp eine enorme Motivation. Er macht das perfekt, denn er weiß, wo diese Linie ist, wo er einen mehr oder etwas weniger pushen kann", sind Lewandowski dessen zwischenmenschliche Fähigkeiten nachhaltig in Erinnerung geblieben: "Seine Leistung als Trainer ist erstaunlich, aber nicht nur als Trainer, sondern auch als Mann", so der 31-Jährige.

BVB: Als Jadon Sancho und Reiss Nelson im Londoner Problemviertel für Furore sorgten

Auf einem Spielplatz mit hartem Betonboden kann Jadon Sancho die Probleme, die ihn umgeben, für einen Moment vergessen. "Für mich zählte immer nur der Fußball. Ich hatte keine Alternative", erinnerte sich der 20-Jährige in einem Interview mit Goal an seine Kindheit im Londoner Süden.

Auf dem Frederick's Adventure Playground in Kennington, einem der ärmsten Viertel Londons, sollte er zu einem der begehrtesten Talente des Weltfußballs heranreifen. Doch in der Umgebung, in der Sancho aufgewachsen ist, sind schon viele Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten.

Bild: Getty Images

Er wolle nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sei nicht einfach gewesen, "besonders, wenn die Leute um dich herum schlimme Dinge tun", erzählte Sancho in einem AFP -Interview. Schon als Kind setzte der englische Nationalspieler alles daran, Kennington eines Tages hinter sich zu lassen.

Mit seinen Fähigkeiten verzückte Sancho die Zuschauer, ließ seine Gegenspieler, die oft älter waren als er, verzweifeln. "Ich wollte schon immer Profifußballer werden und die Leute so begeistern, wie Ronaldinho mich begeistert hat", sagte Sancho im Goal -Gespräch.

Nur fünf Kilometer entfernt, in Walworth, machte damals ein weiterer Junge von sich reden: "Jadon war gut mit Reiss Nelson befreundet", erinnerte sich Norman Dawkins, der für die Organisation Children's Services arbeitete und auch Fußballturniere für die Kinder organisierte, vor einigen Jahren bei Goal .

BVB - Till Schumacher: Wie Dortmunds Meister-Kapitän zum St. Pauli Tschechiens kam

Hört man sich die Beschreibung von Till Schumacher an, versteht man schnell, weshalb er von einem "riesigen Kulturschock" spricht. Bei 16 Grad unter Null stand er im Januar 2018 auf einem Fußballplatz in einer tschechischen Bergbaustadt, kaum jemand sprach Englisch. Doch egal, Schumacher wagte dennoch den Schritt zum FC Vysocina Jihlava in die 1. Liga - und ist damit bis heute der einzige Deutsche, der im Nachbarland kickt.

Dass es überhaupt soweit kam, war in den Jahren zuvor ganz und gar nicht abzusehen. Der Linksverteidiger wechselte im Sommer 2013 aus der U17 von Rot-Weiss Essen zu der von Borussia Dortmund. Ein Jahr später schon war er Deutscher B-Junioren-Meister und wurde Nationalspieler.

Bild: Imago Images / Aleksandar Djorovic / Otto Krschak

Spieler auf seiner Position waren und sind begehrt, Schumacher lieferte überzeugende Leistungen ab. Kein Wunder also, dass man ihn auch bei den Profis des BVB im Blick hatte. Bereits mit 16 trainierte er unter Jürgen Klopp mit: "Das war schon etwas surreal, als 16-Jähriger zum Profitraining mit Jürgen Klopp, Marco Reus und anderen bekannten Namen zu gehen und am nächsten Tag wieder ganz normal in der Schule zu sitzen."

Testspiele mit der A-Elf kamen hinzu, bald setzte er seine Unterschrift unter einen Profivertrag - und führte die U19 2016 als Kapitän zur A-Jugend-Meisterschaft. Seine Mitspieler hießen Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen oder Janni Serra. Alles Spieler, die heute höherklassiger spielen als er. 2017/18 nahm der BVB Schumacher in seinen 32-köpfigen Champions-League-Kader auf.