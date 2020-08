BVB: Roman Weidenfeller erinnert sich an Champions-League-Duell gegen Real Madrid, Deadline für Sancho-Wechsel läuft ab - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Roman Weidenfeller erinnert sich an besondere Tricks von Real Madrid aus dem Jahr 2013 und die Wechselfrist für Jadon Sancho läuft ab. Alles zum BVB.

Am heutigen 10. August bricht der BVB ins Trainingslager nach Bad Ragaz auf. Gleichzeitig könnte sich die Zukunft von Jadon Sancho endgültig entscheiden, denn die Deadline für einen Wechsel des Dortmunders läuft ab.

Unterdessen schwärmt Talente-Trainer Otto Addo von Juwel Youssoufa Moukoko, bremst jedoch gleichzeitig die Erwartungshaltung.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Montag findet Ihr hier.

Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller über Champions-League-Duell gegen Real Madrid: "Sie hatten die Heizung voll aufgedreht und es roch unangenehm"

Der frühere BVB-Schlussmann Roman Weidenfeller hat sich in seiner kicker-Kolumne an das Champions-League-Halbfinale 2013 gegen Real Madrid erinnert und dabei verraten, dass die Spanier nichts unversucht ließen, um die Dortmunder zu schlagen.

Damals trafen die Schwarz-Gelben nach dem denkwürdigen Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Malaga in der Runde der letzten Vier auf die Königlichen. Während die Borussia die Madrilenen im Hinspiel dank eines Viererpacks von Robert Lewandowski mit 4:1 nach Hause schickte, setzte es im Rückspiel eine 0:2-Niederlage.

Der 40-jährige Weidenfeller bezeichnete Letzteres als "schönste Niederlage in meiner Karriere". Denn obwohl Real nach der deutlichen Niederlage im ersten Duell damals "alles versuchte", standen die Westfalen am Ende im Endspiel. "In unserer Kabine etwa hatten sie die Heizung voll aufgedreht, es herrschte fast 50 Grad, und es roch auch ziemlich unangenehm", erinnerte sich der Weltmeister von 2014. Dennoch habe man all den Widerständen "getrotzt".

Quelle: Getty Images

BVB: Thomas Meunier schießt erneut gegen Ex-Klub PSG

Thomas Meunier hat erneut Kritik an seinen ehemaligen Arbeitgeber PSG geäußert. Der Belgier wollte unbedingt in der für die Franzosen spielen. Dies verweigerten die Bosse jedoch.

"Ich bin in Dortmund zusammen mit meinem Berater fast auf die Knie gefallen, um die Zustimmung zu bekommen, die Saison in der Champions League mit PSG zu beenden", sagte Meunier dem belgischen TV-Sender RTBF. Angeblich wurde ihm eine Lösung versprochen, seine Nicht-Berücksichtigung erfuhr er jedoch eigenen Aussagen zufolge aus der Presse.

"Ich musste meine Koffer packen und bekam einen Brief vom Anwalt des Vereins. Darin stand, dass ich nicht mehr willkommen war und nicht mehr zum Training kommen durfte. Auch nicht in der letzten Woche. Das fand ich unglaublich", sagte er. Die Art und Weise nannte er "ziemlich feige".

BVB (Borussia Dortmund): Talente-Trainer Otto Addo lobt Youssoufa Moukoko

Der Dortmunder Talente-Trainer Otto Addo hat BVB-Juwel Youssoufa Moukoko in den höchsten Tönen gelobt, die Erwartungshaltung gegenüber dem 15-Jährigen jedoch gleichzeitig gebremst. Dabei hob der ehemalige Profi die Professionalität des Youngsters hervor.

"Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so an den kleinen Schwächen, die er noch hat, arbeitet, der so diszipliniert, motiviert und professionell ist", sagte Addo dem kicker. Der 45-Jährige betreut die größten Talente in der Jugend der Dortmunder mit Individual-Training und videografischen Schulungen.

Addo betonte jedoch, dass es noch schwer abzuschätzen sei, "wie Youssoufa sich gegen erwachsene Spieler auf höchstem Niveau durchsetzen kann."

Moukoko absolviert aktuell die Vorbereitung mit den Profis und könnte im November mit Beginn seines 16. Lebensjahres bereits in der Bundesliga auflaufen.

Quelle: Imago Images / Kirchner-Media

BVB (Borussia Dortmund): Bleibt Jadon Sancho? Deadline für Wechsel läuft am Montag ab

Am heutigen Montag könnte sich die Zukunft von BVB-Star Jadon Sancho endgülitg entscheiden. Die Deadline für einen Wechsel des Engländers läuft nämlich mit dem Aufbruch ins Trainingslager in Bad Ragaz ab.

Die Bosse hatten im Vorfeld mehrfach betont, dass bis zu diesem Zeitpunkt eine Einigung erzielt werden müsse.

Nach wie vor gilt als größter Interessent für den Flügelflitzer. Allerdings haben die Red Devils nach Informationen des kicker auch am Sonntagabend noch kein Angebot über die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro abgegeben. Damit deutet alles auf einen Verbleib Sanchos beim Vizemeister hin.

Quelle: imago/Fromme