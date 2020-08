BVB: Sancho feiert wohl Party in England, auch Matthäus kritisiert Transferpolitik - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Nach Hoeneß hat auch Matthäus die Transferstrategie des BVB kritisiert, Sancho macht vor dem Trainingslager in England Party. Alle News am Sonntag.

Lothar Matthäus hat im Streit um die Aussagen von Uli Hoeneß nachgelegt und die Transferstrategie von ebenfalls kritisiert.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Sonntag findet Ihr hier.

Nach Uli Hoeneß: Auch Lothar Matthäus kritisiert Transferstrategie des BVB

TV-Experte Lothar Matthäus kann die Kritik von Uli Hoeneß an der Transferstrategie des BVB nachvollziehen. "Borussia Dortmund fehlen, trotz toller Arbeit, immer die letzten fünf bis zehn Prozent zu Titeln, weil sie nichts langfristig aufbauen können", sagte der Rekordnationalspieler bei web.de .

Das Scouting des BVB sei zwar "gut und schön", am Ende fehle aber die Nachhaltigkeit: "Wieder gutes Scouting, wieder wird ein Spieler verkauft. Und am Ende steht der zweite oder dritte Platz", so Matthäus, der es als den Anspruch des Bundesligsten bezeichnete, Titel zu gewinnen.

"Auch bei Erling Haaland und Jadon Sancho wissen sie jedoch: Die sind spätestens übernächstes Jahr weg", so der 59-Jährige, der hinzufügte, dass die Aussagen von Hoeneß nur dessen Meinung und keineswegs als Stichelei gegen den BVB anzusehen seien.

Borussia Dortmund: Nnamdi Collins trainiert bei den BVB-Profis mit

Überraschung im BVB-Training: Abwehrtalent Nnamdi Collins hat am Samstag erstmals mit den Profis von Borussia Dortmund trainiert.

Der 16-Jährige, der 2016 zum Bundesligisten gewechselt war, ist zuletzt offenbar von und dem umworben worden. Statt eines Abschied entschied sich Collins jedoch, beim BVB zu bleiben und seinen Vertrag bis 2023 zu verlängern.

Der Innenverteidiger spielte zuletzt für die U17 des BVB, soll zur neuen Saison aber in die U19 des Vereins aufrücken.

BVB: Wechsel zu ? Jadon Sancho feiert wohl Party in

Einen Tag vor Abreise des BVB ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz) erhalten die Gerüchte um einen Abschied von Jadon Sancho zu Manchester United neues Futter: Der 20-Jährige soll am Samstag nach England gereist sein und dort an einer Gartenparty teilgenommen haben. Fans des Vereins machen sich deshalb Hoffnung auf einen Last-Minute-Transfer.

Wie die englische Daily Mail berichtet, sei die Party von den beiden Rappern Krept und Konan veranstaltet worden, die große Fans von Manchester United sind. Zuvor waren bereits Gerüchte aufgekommen, dass Sancho einer WhatsApp-Gruppe beigetreten sei, der auch Spieler des englischen Rekordmeisters angehören.

Erst am Donnerstag hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nochmals betont, dass am Montag der letztmögliche Zeitpunkt für einen Sancho-Transfer sei. Danach werde es "keinen Sancho-Wechsel mehr in dieser Saison geben", so der 61-Jährige gegenüber der Süddeutschen Zeitung .