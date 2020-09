BVB (Borussia Dortmund): Carragher rechnet mit Liverpool-Angebot für Jadon Sancho, Allan kommt nicht - alle News und Gerüchte heute

Für Jamie Carragher ist klar: Sollte Jadon Sancho 2021 noch beim BVB spielen, wird es ein Werben des FC Liverpool geben. Alle Dortmund-News.

Die neue Saison steht kurz bevor: Am Montag testet gegen Sparta Rotterdam (17 Uhr), ehe der BVB im gegen den und am ersten Spieltag der gegen gefordert ist.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von Marco Reus. Der Kapitän wird am Montag nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern.

Außerdem: Jamie Carragher spricht über den und Jadon Sancho. Der BVB-Star selber nimmt zu den Wechselgerüchten um seine Person Stellung.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Carragher erwartet Liverpool-Anlauf bei Jadon Sancho 2021

Liverpool-Ikone Jamie Carragher rechnet damit, dass sein langjähriger Klub im Sommer 2021 versuchen wird, Dortmund-Star Jadon Sancho zu verpflichten. Das sagte der englische Ex-Nationalspieler dem Mirror. Er rät Liverpools Erzrivale daher dazu, in diesem Jahr bereits alles zu unternehmen, um Wunschspieler Sancho zu verpflichten.

Mehr Teams

Carragher führte aus: "United hat jetzt bei Sancho frei Fahrt. Aber das wird sich ändern, sollte er nächstes Jahr noch immer in Dortmund sein. Es wäre für mich sehr überraschend, sollte Liverpool im nächsten Sommer nicht versuchen, ihn zu verpflichten."

"United sollte daher zahlen, was gezahlt werden muss", so Carragher weiter. Borussia Dortmund forderte angeblich über 100 Millionen Euro für Sancho. Eine von den BVB-Bossen gesetzte Deadline für einen möglichen Transfer des torgefährlichen Rechtsaußen zur kommenden Spielzeit lief allerdings bereits vor einigen Wochen ab.

BVB-Kandidat Allan wechselt zum

Premier-League-Klub FC Everton hat sich die Dienste des brasilianischen Mittelfeldspielers Allan für umgerechnet 23,5 Millionen Euro gesichert. Der 29 Jahre alte Nationalspieler wechselt von der nach Liverpool und unterschrieb bei den Toffees einen Dreijahresvertrag.

Mit Evertons Teammanager Carlo Ancelotti (früher Bayern München) hatte Allan schon bei Napoli zusammengearbeitet.

In den vergangenen Wochen hatte es auch Spekulationen um einen Allan-Wechsel zu Borussia Dortmund gegeben.

Mikel Merino über den BVB: "Eine unvergessliche Erfahrung"

BVB-Star Jadon Sancho: "Sie werden immer versuchen, eine Geschichte zu erfinden"

Angreifer Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat in einem Interview betont, die anhaltenden Transfergerüchte, die ihn mit einem Abschied zu Manchester United in Verbindung bringen, nicht an sich heranzulassen. "Die Medien sind die Medien. Sie werden immer versuchen, eine Geschichte zu erfinden", sagte der englische Nationalspieler im Gespräch mit Sport Bible.

In den vergangenen Wochen war Sancho intensiv mit einem Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht worden. Der BVB forderte angeblich 120 Millionen Euro Ablöse.

Darauf angesprochen, wie es sich anfühle, dass ihm ein solches Preisschild umgehängt wurde, antwortete Sancho: "Ich denke, es ist ein schönes Gefühl, so viel wert zu sein, aber ich schaue nicht allzu sehr darauf. Für mich geht es darum, für mein Team und auch für mich selbst etwas Gutes zu tun", so der 20-Jährige.

BVB: Marco Reus wird gegen Sparta Rotterdam sein Comeback feiern

Offensivspieler Marco Reus steht bei Borussia Dortmund unmittelbar vor seinem Comeback. Das kündigte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, an.

"Er hat in den vergangenen zwei, drei Wochen sehr gut trainiert. Nachdem er im Sommer eine schwierige Zeit hatte, macht er im Moment einen positiven Eindruck. Er wird am Montag im Testspiel gegen Rotterdam spielen", so Kehl.

Sieben Monate fehlte der 31-Jährige verletzt. "Er kann alles absolvieren und wird noch ein paar Einheiten nachholen müssen. Aber das Entscheidende für uns und ihn wird sein, dass er dauerhaft gesund ist, Spaß hat, richtig trainieren kann und dass er wieder im Stadion einlaufen darf", erklärte Kehl abschließend.

Bild: Imago Images / team 2

Ex-BVB-Star Mario Götze wechselt wohl nicht nach Monaco

Der ehemalige Dortmunder Mario Götze wird wohl nicht zur mit Trainer Niko Kovac wechseln. Das berichtet Sky.

Dem Bericht zufolge scheint ein Wechsel nach oder derzeit am wahrscheinlichsten.

Bild: Getty Images

Die britische Daily Mail hingegen berichtet, dass Götzes Zukunft, sein Vertrag beim BVB lief zum Saisonende aus, aber auch in liegen könnte. buhle um den früheren Nationalspieler.