BVB (Borussia Dortmund): West Ham wohl an Götze interessiert, Zorc übt scharfe Kritik - alle News und Gerüchte

Wo liegt die Zukunft von 2014er Weltmeister Mario Götze? Ein Premier-League-Klub soll Interesse zeigen. Und: Michael Zorc teilt aus. Alle BVB-News.

bereitet sich aktuell auf die neue Saison 2020/21 vor, in der man den nächsten Angriff auf den starten will. Mit den bisherigen Testspielen kann das Team von Trainer Lucien Favre allerdings nicht wirklich zufrieden sein.

Zuletzt gab es gegen die beiden Zweitligisten Paderborn und Bochum nur ein Unentschieden und eine Niederlage. Sportdirektor Michael Zorc übte auch deswegen Kritik.

Derweil steht weiter in den Sternen, wo Mario Götze seine Karriere fortsetzen wird. Nun soll sich auch nach dem Ex-BVB-Kicker erkundigt haben. Außerdem: Was Nuri Sahin mit dem Durchmarsch des RSV Meinerzhagen von der Bezirksliga in die Oberliga Westfalen zu tun hat.

Mehr Teams

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: West Ham United angeblich an Mario Götze interessiert - drei Verträge vorliegen?

Premier-League-Klub West Ham United denkt angeblich über einen Transfer von Mario Götze nach. Das berichtet der englische Express.

Demnach sollen die Hammers auf eine ablösefreie Verpflichtung des Mannes schielen, der 2014 zum WM-Titel schoss und der seit Juli vereinslos ist. Zuletzt stand er beim BVB unter Vertrag. Neben Götze soll bei den Engländern auch noch Moussa Marega ( ) ein Thema sein.

Im Götze-Poker meldete sich zudem auch die Bild zu Wort und schreibt, dass dem 28-Jährigen aktuell gleich drei unterschriftsreife Verträge vorlägen. Darunter seien Klubs aus , und .



Quelle: Getty Images

BVB: Ex-Spieler Nuri Sahin und wie er seinen Heimatklub nach oben führt

Nuri Sahin hat seine aktive Karriere eigentlich noch nicht beendet. Und dennoch ist der Ex-BVB-Star schon der Macher bei einem Oberligisten.



Quelle: Imago Images / Thomas Bielefeld

BVB-Sportdirektor Michael Zorc übt Kritik nach Testspiel-Enttäuschungen

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den Zustand der Mannschaft nach den jüngsten Testspiel-Enttäuschungen kritisiert. "Wir sind aktuell in keiner guten Verfassung", wird Zorc vom kicker zitiert. Er spornte das Team öffentlich an: "Noch haben wir zwei Wochen bis zum Pokal und knapp drei Wochen bis zum Ligastart Zeit, uns besser zu präsentieren. Wir müssen die Schlagzahl wieder erhöhen."

Besonders negativ sei Zorc bei den Niederlagen gegen Rotterdam (1:3), gegen den (1:3) und beim Remis gegen den (1:1) die "persönliche Performance" einzelner BVB-Stars aufgefallen. Wen er damit genau meinte, verriet er nicht.

Große Hoffnungen auf eine Verbesserung setzte Zorc überraschenderweise auf die im Regelfall bei Klubs eher unbeliebte Länderspielpause. Ab der kommenden Woche werden gleich 15 Dortmunder Profis für ihre Nationalmannschaften in der im Einsatz sein. "In der Nations League kommst du mehr in einen Wettbewerbsmodus, als wenn du noch einmal einen Test bestreitest", erklärte Zorc.

Nach der Länderspielpause bestreiten die Dortmunder noch ein Testspiel gegen Sparta Rotterdam (7. September), ehe eine Woche später mit dem Pokalspiel gegen den der Pflichtspiel-Auftakt folgt. In der trifft der BVB am 1. Spieltag auf (19. September, 18.30 Uhr).

BVB (Borussia Dortmund): Die Testspiele in der Übersicht

Datum Gegner Ergebnis 12. August 2020 SCR Altach 6:0 16. August 2020 11:2 22. August 2020 MSV Duisburg 5:1 22. August 2020 Feyenoord Rotterdam 1:3 28. August 2020 SC Paderborn 1:1 28. August 2020 VfL Bochum 1:3

BVB: Marco Reus könnte im gegen Duisburg zurückkehren

Anfang Februar hat Marco Reus sein letztes Pflichtspiel für Borussia Dortmund bestritten, seitdem war der Kapitän verletzungsbedingt außen vor. Mittlerweile gibt es Licht am Ende des Tunnels, Reus trainiert wieder mit der Mannschaft und könnte einem Bericht der Bild zufolge zum Saisonstart in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist MSV Duisburg (14. September) wieder zum Einsatz kommen.

Bild: imago images / Team 2

"Ich fühle mich gut", sagte der 31-jährige Offensivspieler zuletzt bei BVB-TV und betonte: "Ich bin seit letztem Dienstag in Dortmund und nehme wieder ganz normal am Mannschaftstraining teil." Auch Sportdirektor Michael Zorc gab sich ob des Fitness-Zustandes von Reus optimistisch: "Ich habe am Samstagmorgen genau zugesehen, wie Marco trainiert hat. Das sah richtig kernig aus. Marco versprüht eine sehr positive Ausstrahlung", so Zorc.

Laut Bild hat der BVB für den 7. September (eine Woche vor dem Pokalspiel) extra für Reus noch einmal einen Probelauf vereinbart. Dann treffen die Dortmunder in einem Testspiel auf den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam.