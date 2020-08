BVB, News und Gerüchte: Ex-United-Star rät zu Sancho-Transfer, Benfica wollte Reinier - alles zu Borussia Dortmund

Das Thema Sancho/United köchelt weiter und Benfica kam im Sommer bei Reinier zu spät. Die BVB-News am Sonntag.

Nach starkem Beginn ist bei -Vizemeister zum aktuellen Zeitpunkt der Vorbereitung auf die neue Saison Sand ins Getrieben geraten. Zwei Testspiele gegen nominell deutlich schwächer besetzte Gegner endeten für die Elf von Lucien Favre am Freitag ohne Sieg: Gegen Paderborn reichte es nur zu einem 1:1, später kassierte der Favorit gegen den eine 1:3-Niederlage.

Da trifft es sich gut, dass Kapitän Marco Reus in absehbarer Zeit wieder für den BVB auflaufen kann. Der seit langer Zeit verletzte Angreifer liebäugelt sogar schon mit einem konkreten Termin für sein Comeback.

Personell soll sich eigentlich nichts Großes mehr tun bei den Schwarz-Gelben. Dan-Axel Zagadous Knieprobleme könnten dies allerdings ändern und BVB-Kandidat Memphis Depay lässt mit seinen Aussagen viel Raum für Spekulationen.

Mehr Teams

Neues gibt es auch von den beiden Offensivspielern Jadon Sancho und Reinier: Während der Engländer wieder bei ins Gespräch gebracht wird, erhielt Reinier kurz vor seinem BVB-Wechsel noch einen Anruf seines Ex-Trainers.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Sonntag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Darren Fletcher: Manchester United sollte BVB-Star Jadon Sancho holen

Borussia Dortmund hat klargestellt, dass es in diesem Sommer keinen Transfer von Jadon Sancho geben wird . Eine entsprechende Frist der Schwarz-Gelben für einen möglichen Durchbruch in den Verhandlungen lief vor einigen Wochen ab . Besonders Manchester United galt als interessiert und Ex-Red-Devils-Star Darren Fletcher rät United weiterhin zu einer Verpflichtung des jungen Engländers.

"Er spielt auf einer Position, auf der Manchester United meiner Meinung nach seit Jahren Bedarf hat. Jemand, der von Natur aus auf der rechten Seite spielen will und ich glaube, dass er mit seinen Fähigkeiten genau das ist, was der Verein braucht", sagte Fletcher Metro.



Bild: Imago Images / Kirchner-Media

Der Schotte prophezeite Sancho "eine glänzende Zukunft", räumte aber auch ein, dass ein Transfer "sehr schwierig" werde: "Es geht um hohe Summen und viele Faktoren spielen eine Rolle. Da geht es nicht nur um Jadon Sancho und seine Berater, sondern auch um Borussia Dortmund, Manchester United und ich denke es werden auch noch andere Vereine interessiert sein."

Sancho, der 2017 von United Nachbar nach Dortmund gewechselt war, steht beim Vizemeister der Bundesliga noch bis 2023 unter Vertrag.

BVB-Neuzugang Reinier enthüllt: kam im Werben zu spät

Borussia Dortmunds Neuzugang Reinier, seit kurzem von für zwei Jahre an den BVB ausgeliehen, hat verraten, dass er in diesem Sommer beinahe beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon gelandet wäre. Allerdings sei der Anruf von Trainer Jorge Jesus zu spät gekommen.

"Ich habe mit ihm gesprochen und wäre nicht abgeneigt gewesen, wieder mit ihm zu arbeiten", sagte der 18-Jährige im Interview mit FOX Sports über seinen ehemaligen Coach, der ihn bereits während seiner Zeit bei Flamengo betreut hatte.



Bild: Getty Images

"Er hat mich auch gefragt, wie es um meine aktuelle Situation steht", so Reinier weiter. Allerdings sei eine Leihe nach Lissabon nicht zustande gekommen, "weil ich bereits mit Borussia Dortmund einig war."

Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang netzt traumhaft für Arsenal gegen den

BVB-Transfergerüchte: Was passiert noch bei Borussia Dortmund?

Mit Reinier, Thomas Meunier und Jude Bellingham hat der BVB bereits drei Neuzugänge nach Dortmund geholt. Was könnte beim BVB in Sachen Kaderplanung in dieser Transferperiode noch passieren?

BVB-Kandidat Memphis Depay: "Weiß nicht, ob ich die ganze Saison in Lyon spielen werde"

Der niederländische Nationalstürmer Memphis Depay hat seine Zukunft beim Champions-League-Halbfinalisten offen gelassen. "Man muss immer über seine Karriere und Ambitionen nachdenken", sagte der Dreifachtorschütze nach dem 4:1-Sieg in der Ligue 1 über Dijon am Freitagabend . "Wie wir wissen, gibt es in dieser Saison für uns keine , das ist nur schwer zu akzeptieren."

Aussagen, die man auch bei Borussia Dortmund sicherlich mit Interesse vernehmen wird. Gerüchte um ein Interesse des BVB an Depay kursierten in den vergangenen Wochen mehrfach. Der 26-Jährige galt dabei vor allem bei einem möglichen Abgang Jadon Sanchos als Kandidat . "Ich kann nicht in die Zukunft schauen und ich weiß nicht, ob ich die ganze Saison in Lyon spielen werde", so Depay weiter.

Noch etwas heißer soll es gar zwischen Depay und dem sein. Dort wird der Ex-Stürmer von Manchester United als Nachfolger von Luis Suarez gehandelt . Depay betonte allerdings, er "noch nicht" mit Barcelonas neuem Trainer Ronaldo Koeman, seinem ehemaligen Coach in der Nationalmannschaft, gesprochen.

Depay wechselte 2017 für 16 Millionen Euro von den Red Devils nach Lyon. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2021 aus.



Bild: Getty Images

BVB: Marco Reus hofft auf Comeback im

Der lange verletzte BVB-Kapitän Marco Reus (31) macht sich Hoffnungen auf einen Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den MSV Duisburg am 14. September . "Wenn es so weiter geht, ist alles eine Option, aber das entscheidet am Ende der Trainer. Ich war nicht zwei Wochen raus, sondern ein bisschen länger", sagte er am Rande der BVB-Testspiele am Freitag bei BVB-TV .

"Ich bin seit letztem Dienstag wieder in Dortmund und nehme seit dieser Woche ganz normal am Mannschaftstraining teil. Ich freue mich, dass es langsam bergauf gegangen ist und ich auf dem Platz Gas geben kann. Es ist wichtig, viele Trainingseinheiten zu bekommen", erklärte er weiter.

Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison im Pokal steht für den BVB ein weiteres, noch nicht offiziell bekanntgegebenes Testspiel auf dem Programm, das Reus "hoffentlich bestreiten kann". Gleichzeitig dämpfte er die Erwartungen: Für mich ist jetzt wichtig, dass ich auf das Level komme, auf dem ich mir zutraue zu spielen. Ob das im Pokal oder im ersten, zweiten oder dritten Bundesligaspiel ist, spielt für mich keine Rolle"



Bild: imago images / Team 2