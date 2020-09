BVB (Borussia Dortmund): United lässt bei Sancho wohl nicht locker, Favre setzt sich für Verbleib von Top-Talent ein - alle News und Gerüchte heute

Während Manchester United die Hoffnung bei Sancho noch nicht aufgegeben hat, soll sich BVB-Trainer Favre für den Verbleib eines Top-Talents einsetzen.

Die Vorbereitung auf die neue Saison befindet sich in den letzten Zügen: Am Montag testet gegen Sparta Rotterdam (17 Uhr), ehe der BVB im gegen den und am ersten Spieltag der gegen gefordert ist.

Dennoch beherrscht das Tauziehen um Jadon Sancho weiterhin die Schlagzeilen: Demnach soll im Werben um den 20-Jährigen nicht locker lassen und planen, Borussia Dortmund demnächst ein offizielles Angebot zu unterbreiten.

Außerdem soll BVB-Trainer Lucien Favre über eine Rückkehr zur Dreierkette nachdenken und sich persönlich für den Verbleib eines Top-Talents einsetzen. Zudem kann sich US-Coach Gregg Berhalter vorstellen, dass Ex-BVB-Spieler Christian Pulisic eines Tages bei den größten Vereinen der Welt spielen wird.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

US-Coach Gregg Berhalter: "Dann kann Pulisic auch bei den größten Klubs der Welt spielen"

Der US-amerikanische Nationaltrainer Gregg Berhalter hat in den höchsten Tönen von Christian Pulisic geschwärmt und sieht den Ex-BVB-Spieler eines Tages für größere Aufgaben bestimmt. Seit vergangenem Sommer spielt der 21-Jährige für den in der englischen Premier League.

"Alle gefährlichen Offensiv-Aktionen laufen über ihn, er glänzt als Torschütze und als Vorbereiter", sagte Berhalter im Interview mit der Sport Bild : "Wenn Christian dieses Niveau hält, kann er ohne Probleme auch bei den größten Klubs der Welt wie Bayern, Barcelona oder spielen."

Bild: Getty Images

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund kam Pulisic in der vergangenen Saison auf neun Tore und sechs Vorlagen: "Pulisic ist mit 21 ein Leader bei Chelsea. Es passiert nicht oft, dass ein Spieler aus der Bundesliga zu einem Top-Klub in geht und dort gleich überzeugt", erklärte Berhalter.

Er betonte: "Christian hat sich schnell an das Tempo und die körperbetontere Spielweise in England gewöhnt. Er ist ein Vorbild für alle anderen US-Spieler in der Bundesliga, deren Ziel die Premier League ist", so der 47-Jährige abschließend.

Borussia Dortmund: Manchester United lässt bei Jadon Sancho wohl nicht locker

Manchester United hat die Hoffnung auf einen Transfer von Jadon Sancho in diesem Sommer offenbar nicht aufgegeben. Wie die Daily Mail berichtet, plant der englische Rekordmeister, zunächst die ausstehenden Kostenpunkte für eine Vermittlung zu klären, um anschließend mit einem offiziellen Angebot an Borussia Dortmund heranzutreten.

Bild: Getty Images

Nachdem die Frist für einen Sancho-Transfer am 10. August ausgelaufen war, hatte Hans-Joachim Watzke einen Abschied des 20-Jährigen in diesem Sommer ausgeschlossen ("Der Sancho-Verbleib beim BVB ist in Stein gemeißelt"). Der BVB soll für Sancho eine Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro gefordert haben.

BVB-Trainer Lucien Favre setzt sich wohl persönlich für Verbleib von Top-Talent ein

Trainer Lucien Favre soll sich offenbar persönlich für einen Verbleib von Immanuel Pherai bei Borussia Dortmund einsetzen. Das berichtet die Bild -Zeitung. Demnach soll der 19-jährige Mittelfeldspieler zu den Gewinnern der Vorbereitung gehören und sich in den letzten Wochen sogar zu einer Alternative für die Startelf entwickelt haben.

Bild: Getty Images

Pherai war vor drei Jahren von gekommen und hatte die U17 des BVB in seiner ersten Saison mit zwei Toren gegen den FC Bayern (3:2) zum Meistertitel geschossen. Auch 2019 beim 5:3 im Finale über Stuttgarts U19 gelangen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen. Bei Borussia Dortmund steht Pherai lediglich bis 2021 unter Vertrag.

Rückkehr zum alten Sytem? BVB-Trainer Lucien Favre denkt wohl über Dreierkette nach

BVB-Trainer Lucien Favre plant offenbar eine Rückkehr zum alten System: Wie der kicker berichtet, sollen mehrere Anzeichen dafürsprechen, dass Borussia Dortmund in der neuen Bundesliga-Saison erneut mit einer Dreierkette spielen wird.

Demnach seien im Training am letzten Donnerstag die Abläufe im alten System einstudiert worden. "Von Vierer- auf Dreierkette zurückzugehen, sehe ich nicht als Problem an. Das ist weniger problematisch als umgekehrt", betonte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt.

Bild: Imago Images / Revierfoto

In der Hinrunde der letzten Saison hatte Favre von einer Viererkette auf eine Dreierkette umgestellt. Trotz guter Ergebnisse konnte sich der Trainer jedoch nicht mit dem neuen System anfreunden und ließ deshalb in der Vorbereitung erneut mit vier Verteidigern spielen. Nach Niederlagen gegen Rotterdam (1:3) und den (1:3) soll Favre allerdings darüber nachdenken, zum Erfolgssystem der letzten Saison zurückzukehren.