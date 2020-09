BVB (Borussia Dortmund): Reus unmittelbar vor dem Comeback, Erfolgserlebnisse für Bellingham und Haaland - alle News und Gerüchte heute

Der BVB am Samstag: Marco Reus wird im nächsten Testspiel wieder auf dem Platz stehen und Erling Haaland und Jude Bellingham feiern Erfolgserlebnisse.

Die neue Saison steht kurz bevor: Am Montag testet gegen Sparta Rotterdam (17 Uhr), ehe der BVB im gegen den und am ersten Spieltag der gegen gefordert ist.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von Marco Reus. Der Kapitän wird am Montag nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern.

Außerdem: Jude Bellingham trifft bei seinem Debüt für Englands U21 und Erling Haaland erzielt sein erstes Länderspieltor.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Marco Reus wird gegen Sparta Rotterdam sein Comeback feiern

Offensivspieler Marco Reus steht bei Borussia Dortmund unmittelbar vor seinem Comeback. Das kündigte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, an.

Mehr Teams

"Er hat in den vergangenen zwei, drei Wochen sehr gut trainiert. Nachdem er im Sommer eine schwierige Zeit hatte, macht er im Moment einen positiven Eindruck. Er wird am Montag im Testspiel gegen Rotterdam spielen", so Kehl.

Sieben Monate fehlte der 31-Jährige verletzt. "Er kann alles absolvieren und wird noch ein paar Einheiten nachholen müssen. Aber das Entscheidende für uns und ihn wird sein, dass er dauerhaft gesund ist, Spaß hat, richtig trainieren kann und dass er wieder im Stadion einlaufen darf", erklärte Kehl abschließend.

Bild: Imago Images / team 2

Ex-BVB-Star Mario Götze wechselt wohl nicht nach Monaco

Der ehemalige Dortmunder Mario Götze wird wohl nicht zur mit Trainer Niko Kovac wechseln. Das berichtet Sky.

Dem Bericht zufolge scheint ein Wechsel nach oder derzeit am wahrscheinlichsten.

Die britische Daily Mail hingegen berichtet, dass Götzes Zukunft, sein Vertrag beim BVB lief zum Saisonende aus, aber auch in liegen könnte. buhle um den früheren Nationalspieler.

Bild: Getty Images

BVB: Dortmunds Bellingham trifft im ersten Spiel für Englands U21

Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham hat beim ersten Einsatz für Englands U21-Nationalmannschaft gleich seinen ersten Treffer erzielt - und ist damit jüngster Debütant und Torschütze der Nachwuchsmannschaft. Der 17-Jährige traf beim 6:0 (0:0)-Sieg der Engländer im EM-Qualifikationsspiel gegen in der 85. Minute zum Endstand. Knapp 20 Minuten vorher war der Mittelfeldspieler eingewechselt worden.

Mitte Juli war Top-Talent Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City für geschätzte 25 Millionen Euro zum deutschen Vizemeister Dortmund gewechselt.

BVB: Erling Haaland erzielt erstes Länderspieltor für

Angreifer Erling Haaland von Borussia Dortmund hat im Alter von 20 Jahren sein erstes Länderspieltor für Norwegen erzielt.

Haaland konnte in der 66. Minute beim Nations-League-Spiel gegen Österreich auf 1:2 verkürzen, die Partie ging letztendlich dennoch verloren.

Es war Haalands dritter Länderspieleinsatz. Sein Debüt feierte er im September 2019 gegen Malta.

MÅÅÅL! Erling Braut Haaland scorer! Det var Haalands første mål på A-landslaget. Fra før har han 30 scoringer på aldersbestemte landslag #sterkeresammen pic.twitter.com/NOAkA77AWD — Fotballandslaget (@nff_landslag) September 4, 2020

BVB - US-Coach Gregg Berhalter: "Dann kann Pulisic auch bei den größten Klubs der Welt spielen"

Der US-amerikanische Nationaltrainer Gregg Berhalter hat in den höchsten Tönen von Christian Pulisic geschwärmt und sieht den Ex-BVB-Spieler eines Tages für größere Aufgaben bestimmt. Seit vergangenem Sommer spielt der 21-Jährige für den in der englischen Premier League.

"Alle gefährlichen Offensiv-Aktionen laufen über ihn, er glänzt als Torschütze und als Vorbereiter", sagte Berhalter im Interview mit der Sport Bild : "Wenn Christian dieses Niveau hält, kann er ohne Probleme auch bei den größten Klubs der Welt wie Bayern, Barcelona oder spielen."

Bild: Getty Images

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund kam Pulisic in der vergangenen Saison auf neun Tore und sechs Vorlagen: "Pulisic ist mit 21 ein Leader bei Chelsea. Es passiert nicht oft, dass ein Spieler aus der Bundesliga zu einem Top-Klub in England geht und dort gleich überzeugt", erklärte Berhalter.

Er betonte: "Christian hat sich schnell an das Tempo und die körperbetontere Spielweise in England gewöhnt. Er ist ein Vorbild für alle anderen US-Spieler in der Bundesliga, deren Ziel die Premier League ist", so der 47-Jährige abschließend.

BVB-Trainer Lucien Favre setzt sich wohl persönlich für Verbleib von Top-Talent ein

Trainer Lucien Favre soll sich offenbar persönlich für einen Verbleib von Immanuel Pherai bei Borussia Dortmund einsetzen. Das berichtet die Bild -Zeitung. Demnach soll der 19-jährige Mittelfeldspieler zu den Gewinnern der Vorbereitung gehören und sich in den letzten Wochen sogar zu einer Alternative für die Startelf entwickelt haben.

Bild: Getty Images

Pherai war vor drei Jahren von gekommen und hatte die U17 des BVB in seiner ersten Saison mit zwei Toren gegen den FC Bayern (3:2) zum Meistertitel geschossen. Auch 2019 beim 5:3 im Finale über Stuttgarts U19 gelangen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen. Bei Borussia Dortmund steht Pherai lediglich bis 2021 unter Vertrag.