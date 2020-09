BVB (Borussia Dortmund): Haaland über ein Leben ohne Fußball, Bellingham hofft auf Stammplatz - alle News und Gerüchte heute

Erling Haaland meldet sich auf Twitter zu Wort, Jude Bellingham macht eine Kampfansage - viel los in Dortmund. Alle BVB-News an diesem Mittwoch.

Der BVB ( ) hat noch ein Freundschaftsspiel vor der Brust, ehe dann auch schon die erste Runde des DFB-Pokals und eine Woche später der Bundesligastart auf dem Programm stehen.

Die bisherigen Testspielergebnisse des BVB stimmten Lucien Favre nicht zu einhundert Prozent zufrieden. Zuletzt gab es gegen Paderborn nur ein 1:1-Unentschieden und gegen den setzte es sogar eine verdiente Niederlage.

Derweil meldet sich Erling Haaland auf Twitter und beantwortet Fragen der Fans. Außerdem gibt es ein Update zum verletzten Dan-Axel Zagadou und auch Jude Bellingham hat eine Ansage zu machen.

Außerdem: Wo wird Mario Götze seine Karriere fortsetzen und wie kann es sein, dass Erling Haaland bei der Nationalelf möglicherweise die Bank droht?

BVB: Erling Haaland spricht über zwei andere Berufe, die er ausgeübt hätte

BVB-Angreifer Erling Haaland hat sich in einem Q&A auf Twitter zu Wort gemeldet und dabei verraten, welchen Beruf er ausgeübt hätte, wenn er nicht Fußball-Profi geworden wäre.

User J4CK_97 wollte vom jungen Norweger wissen, was er denn sonst gemacht hätte, woraufhin der 19-Jährige entgegnete, dass entweder Rapper oder Landwirt seine Traumjobs gewesen wären.

A rapper 🎤 or a farmer 👨‍🌾 https://t.co/vFfLmS3cyh — Erling Haaland (@ErlingHaaland) September 1, 2020

BVB-Neuzugang Jude Bellingham gibt sich optimistisch: "Ich weiß, was ich kann"

Mittelfeldspieler Jude Bellingham ist zuversichtlich, dass er mit seinen 17 Jahren ausreichend Spiele für den BVB (Borussia Dortmund) machen wird. Der Engländer hat sich in Dortmund gut zurechtgefunden und freut sich nun auf die anstehende Spielzeit.

"Es war mir wichtig, mich trotz der langen und anstrengenden Saison in der vom ersten Tag an zu zeigen und zu beweisen, dass ich einen Platz verdient habe. Das hat bis jetzt ziemlich gut geklappt", so der Youngster im Interview mit der Sport Bild.

Sein großes Ziel ist es dabei, sich einen Stammplatz unter den ersten Elf des BVB zu erobern, auch wenn die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld groß ist. "Ich möchte weitere Schritte in meiner Entwicklung machen. Dazu gehört, dass ich möglichst oft spielen und mich auf dem höheren Niveau der und beweisen kann", sagte Bellingham weiter.

Er ergänzte: "Es ist ein gesunder Konkurrenzkampf, das mag ich. Dass ich dabei von diesen Spielern lernen kann, wird mir helfen, selbst ein besserer Spieler zu werden. Ich weiß, was ich kann, und versuche, meinen Weg ins Team zu finden."



BVB: Michael Zorc gibt Verletzungsupdate zu Dan-Axel Zagadou

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich zu dem Verletzungssorgen um Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou (21) geäußert und verraten, dass die Ausfallzeit sich noch etwas verlängern werde.

Zagadou hatte sich im Trainingslager des BVB im schweizerischen Bad Ragaz das Knie verdreht und ist seit bereits drei Wochen nicht mehr mit dabei. Zorc stellte im Gespräch mit dem kicker nun klar, dass die Verletzung "keine Sache von wenigen Tagen" sei.

Beim ersten Saisonspiel des BVB gegen wird der 1,96 Meter große Innenverteidiger nicht mit dabei sein.



BVB verleiht Sergio Gomez erneut an

Borussia Dortmund hat Sergio Gomez für die kommende Saison erneut an den spanischen Klub SD Huesca verliehen. Das gaben beide Klubs am Montag offiziell bekannt.

Bereits in der Vorsaison lief der 19-Jährige für Huesca auf und kam auf 36 Einsätze (1 Tor, 3 Vorlagen) in der zweiten Liga. Der Verein stieg als Tabellenerster in auf.

Wie Huesca mitteilte, hat man sich zudem eine Kaufoption für den kommenden Sommer gesichert. Beim BVB konnte sich Gomez bislang nicht durchsetzen.

BVB-Stürmer Erling Haaland droht in die Ersatzbank

In Dortmund gefeiert, in Norwegen vielleicht auf der Bank: Jungstar Erling Haaland erhält trotz seiner überragenden Rückrunde beim BVB keine Startelf-Garantie im Nationalteam. "Wir haben drei Stürmer, die sehr gute Leistungen erbracht haben. Wir werden sehen, wer spielt", sagte Nationaltrainer Lars Lagerbäck vor den Nations-League-Begegnungen am Freitag gegen Österreich und am Montag in Nordirland.

Haaland (20) hat für Norwegen erst zwei Länderspiele bestritten und dabei noch kein Tor erzielt. Im Angriff der Skandinavier hat er in Joshua King (AFC ) und dem bei gehandelten Alexander Sörloth ( ), zuletzt Torschützenkönig in der , starke Konkurrenz. Hier geht's weiter.



BVB: angeblich an Mario Götze interessiert - drei Verträge vorliegen?

Premier-League-Klub West Ham United denkt angeblich über einen Transfer von Mario Götze nach. Das berichtet der englische Express.

Demnach sollen die Hammers auf eine ablösefreie Verpflichtung des Mannes schielen, der 2014 zum WM-Titel schoss und der seit Juli vereinslos ist. Zuletzt stand er beim BVB unter Vertrag. Neben Götze soll bei den Engländern auch noch Moussa Marega ( ) ein Thema sein.

Im Götze-Poker meldete sich zudem auch die Bild zu Wort und schreibt, dass dem 28-Jährigen aktuell gleich drei unterschriftsreife Verträge vorlägen. Darunter seien Klubs aus , und .



