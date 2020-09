BVB (Borussia Dortmund): Giovanni Reyna spricht über seine Zukunft, Erling Haaland hofft auch Tordebüt für Norwegen - alle News und Gerüchte heute

Youngster Giovanni Reyna spricht über seine Zukunft beim BVB und Erling Haaland hofft auf seinen ersten Länderspieltreffer im Dress der Norweger.

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern. Einmal testet der BVB noch, bevor es mit dem DFB-Pokalspiel gegen den und dem Bundesligaauftakt gegen wieder ernst wird.

Shootingstar Giovanni Reyna könnte dabei nach überzeugender Vorbereitung eine wichtige Rolle spielen. Der US-Amerikaner sieht seine Zukunft auch weiterhin bei den Westfalen und schwärmt von den Schwarz-Gelben

Außerdem: Erling Haaland hofft auf sein erstes Länderspieltor, muss sich allerdings gegen starke Konkurrenz behaupten.

BVB - Giovanni Reyna: "Dortmund ist keine Durchgangsstation"

BVB-Shootingstar Giovanni Reyna sieht seine Zukunft weiterhin bei den Westfalen. "Ich bin gerade sehr, sehr glücklich hier, das allein zählt", betonte der 17-Jährige im Gespräch mit der Bild. Die Borussia sieht der US-Amerikaner dabei keinesfalls nur als Sprungbrett. "Dortmund ist keine Durchgangsstation. Sondern ein Klub, der um Titel kämpft", ergänzte er.

"Allein die unglaublichen Fans machen den BVB zu etwas Besonderen," schwärmte er Offensivspieler.

Im Dortmunder Angriff zählt Reyna neben Jadon Sancho und Erling Haaland zu den Hoffnungsträgern. "Mit Jadon und Erling macht es richtig Spaß, auf dem Platz zu wirbeln", erklärte der Rechtsfuß. "Im Champions-League-Spiel gegen Paris (Achtelfinal-Hinspiel im Februar, Anm. d. Red.] haben wir am Ende den Sturm gebildet und 2:1 gewonnen. Zwei 19-Jährige [Sancho und Haaland sind mittlerweile 20 Jahre alt, Anm. d. Red.] und ein 17-Jähriger - das war schon ziemlich cool." Darauf könne der Klub stolz sein, denn es ist "genau das, wofür er steht."



Reyna schaffte im Winter den Sprung in den Profikader der Dortmunder und zählte in der vergangenen Rückrunde zu den Entdeckungen.

Der Youngster kam dabei wettbewerbsübergreifend auf 18 Pflichtspiele (ein Treffer) für das Team von Lucien Favre.

BVB - Erling Haaland schwärmt von der Gelben Wand: "Ich war geschockt"

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat in einer Q&A-Session auf Twitter von der Atmosphäre vor der Gelben Wand im Signal-Iduna-Park geschwärmt und zugegeben, dass er anfangs "geschockt" gewesen sei von der "großartigen Atmosphäre" in der Dortmunder Arena.

"Worte können meine Gänsehaut nicht beschreiben, die ich nach meine Heimdebüt vor der Gelben Wand hatte", antwortete der 20-jährige Norweger auf die Frage, wie es für ihn sei, vor der knapp 25.000 Zuschauer fassenden Südtribüne aufzulaufen. Nachdem er bereits bei seinem ersten Einsatz am 19. Januar nach seiner Einwechslung in Augsburg innerhalb von 20 Minuten einen Hattrick erzielt hatte, traf er auch bei der Premiere im heimischen Stadion doppelt.

Am Ende der Spielzeit kam Haaland auf 16 Tore in nur 18 Pflichtspielen. Als persönliches Lieblingstor bezeichnete er seinen zweiten Treffer im Champions-League-Achtelfinale gegen , auch wenn der BVB im Rückspiel den Kürzeren zog und ausschied. Auch deshalb schrieb Haaland, angesprochen auf seinen besten Moment in der : "Es gab ihn noch nicht."



BVB (Borussia Dortmund): Erling Haaland hofft gegen Österreich auf Premierentor für

BVB-Stürmer Erling Haaland hofft im anstehenden Nations-League-Duell am Freitag zwischen Norwegen und Österreich auf seinen ersten Treffer im Dress der Nationalmannschaft. "Ich bin ein Stürmer und ich werde versuchen, Scorerpunkte für das Nationalteam zu holen", erklärte er im Rahmen einer Medienrunde des norwegischen Verbandes: "Ich werde alles dafür tun, um Tore zu schießen." Bislang bestritt Haaland zwei Partien für die Skandinavier.

Trotz eines fulminanten ersten Halbjahres in Dortmund (16 Tore in 18 Pflichtspielen) droht dem 20-Jährigen in der Nationalelf ein Platz auf der Ersatzbank. Mit -Stürmer Joshua King und dem von RB Leipzig umworbenen Alexander Sörloth von Trabzonspor hat Haaland starke Konkurrenz.

Norwegen-Coach Lars Lagerbäck ließ einen Startelfeinsatz des Youngsters jedenfalls offen. "Wir haben drei Stürmer, die sehr gute Leistungen erbracht haben. Wir werden sehen, wer spielt", sagte der Schwede. Gleichzeitig lobte der 72-Jährigen den Angreifer der Westfalen: "Es gibt wenige Spieler, die ich erlebt habe, die sich so schnell entwickelt haben wie Erling."



Ex-BVB-Star Neven Subotic vor Wechsel zu Denizlispor? Berater dementiert

Der Berater von Neven Subotic hat türkische Medienberichte dementiert, wonach der 31-jährige Innenverteidiger kurz vor einem Wechsel zum türkischen Erstligisten Denizlispor stehen soll. Unter anderem NTV Spor hatte berichtet, dass Subotic bei Denizli einen Dreijahresvertrag unterschreiben werde.

"Es gibt keine Einigung, es gibt keinen unterschriebenen Vertrag", sagte Subotic-Berater Frieder Gamm am Mittwoch dem kicker. Zur Frage, ob denn Gespräche mit Denizlispor laufen, wollte er sich nicht konkret äußern.

Noch bis Sommer 2021 steht Subotic eigentlich bei unter Vertrag. Der Bundesligist hatte Mitte August aber der Bitte des früheren Dortmunders um Freistellung stattgegeben.

Nach Angaben von transfermarkt.de müsste vor einem Wechsel zu Denizlispor aber Subotic' Vertrag bei Union auch offiziell aufgelöst werden. Der Süper-Lig-Klub kann sich demnach nämlich nur eine ablösefreie Verpflichtung des ehemaligen serbischen Nationalspielers leisten.



Für Subotic wäre Denizli nach St. Etienne die zweite Profistation außerhalb Deutschlands.

Denizli wird vom früheren kroatischen Nationalspieler Robert Prosinecki trainiert. Die vergangene Saison schloss der Klub als Aufsteiger auf Platz 14 ab.