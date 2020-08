BVB: Sergio Gomez freigestellt, wurde Jadon Sancho zum Treuebekenntnis gezwungen? - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Sergio Gomez hat wohl keine Zukunft bei Borussia Dortmund. Wurde Jadon Sancho zu einem BVB-Bekenntnis gewzungen? Alle News am heutigen Montag.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Ragaz ( ) trat am Sonntag gegen an. Beim Testspiel gegen das Team von Ex-BVB-Coach Peter Stöger setzten sich die Schwarz-Gelben letztlich mit 11:2 durch.

Mit von der Partie war auch Jadon Sancho, dessen Verbleib in Dortmund zuletzt offiziell bestätigt wurde. Englischen Medienberichten zufolge soll der 20-Jährige im Zuge dessen zu einem Treuebekenntnis gezwungen worden sein.

Derweil bestätigte BVB-Coach Lucien Favre, dass der Verein an einem Leihgeschäft von Real Madrids Talent Reinier interessiert sei.

Mehr Teams

Außerdem: Borussia Dortmund plant in Zukunft ohne Sergio Gomez, der sich nun wohl einen neuen Klub suchen wird.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Montag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Jadon Sancho zu Treuebekenntnis gewzungen?

Nachdem Borussia Dortmund einen Transfer von Jadon Sancho in diesem Sommer ausgeschlossen hat, wird dem BVB nun vorgeworfen, den umworbenen Engländer zu einem Treuebekenntnis gezwungen zu haben.

Wie die britische Tageszeitung The Times berichtet, sei der 20-Jährige zu einem klaren Statement im Hinblick auf seinen Verbleib in Dortmund gedrängt worden.

Bild: Getty Images

So sei folgende Aussage Sanchos, die vergangene Woche auf der BVB-Homepage veröffentlicht wurde, entstanden: "Ich mag es, mit diesem besonderen Haufen zu spielen. Wir haben jetzt einige sehr spezielle Spieler dabei. Ich bin sehr happy, mit ihnen auf dem Platz stehen zu können."

Der Bericht der Times geht sogar so weit, dass der BVB offenbar auch in Zukunft weitere derartige Statements fordere.

BVB: Sergio Gomez offenbar freigestellt

Der spanische U21-Nationalspieler Sergio Gomez, der zuletzt von Borussia Dortmund an den spanischen Zweitligisten SD ausgeliehen war, hat offenbar keine Zukunft beim BVB.

Wie Sport1 berichtet, sei der 19-Jährige vom -Vizemeister freigestellt worden sein, um Gespräche mit anderen Vereinen zu führen, da der BVB künftig nicht mehr mit dem Offensivspieler plant.

Bild: Getty Images

Gomez stammt aus der Nachwuchsabteilung des und wechselte einst im Januar 2018 nach Dortmund. In der abgelaufenen Saison spielte der Spanier auf Leihbasis bei Huesca, wo er wettbewerbsübergreifend 37 Spiele absolvierte (ein Tor, drei Vorlagen.)

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022.

BVB mit Kantersieg im Testspiel gegen Austria Wien

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat beim Testpiel gegen den österreichischen Erstligisten Austria Wien ein Schützenfest gefeiert. Die Borussen fertigten zum Abschluss des Trainingslagers das Team ihres früheren Trainers Peter Stöger deutlich mit 11:2 (4:1) in Altach ab. "Ich nehme viele positive Sachen mit. Es war sehr schön hier. Auch sportlich war es gut", sagte Favre anschließend.

Der englische Star-Neuzugang Jude Bellingham (17) erzielte dabei sein erstes BVB-Tor nach Vorlage von Landsmann Jadon Sancho (78.). Der 20 Jahre alte Nationalspieler, dessen Vertragsverlängerung bis 2023 in der vergangenen Woche bekannt wurde, zeigte sich mit einem Treffer und zwei weiteren Vorlagen in Spiellaune.

Unter den insgesamt zehn verschiedenen Torschützen waren unter anderem Doppelpacker Giovanni Reyna (9./23.) und Nachwuchstalent Immanuel Pherai (44.), der sich über sein erstes Profi-Tor freuen durfte.

BVB-Coach Lucien Favre bestätigt Interesse an Reinier: "Wollen ihn ausleihen"

Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund, hat das Interesse des BVB an Offensivspieler Reinier von bestätigt. "Wir wollen ihn ausleihen", sagte der Schweizer den Journalisten nach dem 11:2-Testspielsieg gegen Austria Wien im Trainingslager. "Es ist aber noch nicht durch", wollte er noch keine Vollzugsmeldung abgeben.

Favre verdeutlichte, für welche Positionen er Reinier im Blick hat: "Er ist ein junger Spieler, der als Neuneinhalb spielen kann, aber auch als falscher Stürmer", sagte er über den flexibel einsetzbaren Offensivspieler aus .

Bild: Instagram.com/reinier.jesus

Haaland, Bellingham und Co.: BVB-Neuzugänge singen zum Einstand

BVB: Lucien Favre fühlt sich unter Jungspielern "wie in der Schule"

Luci en Favre hat im Interview mit der Welt am Sonntag erklärt, dass er sich angesichts der zahlreichen Talente in der Mannschaft "wie in der Schule" fühle.

Das aber gefalle ihm. "Denn es sind alle gute Jungs mit sehr viel Potenzial", so der 62-jährige BVB-Coach.

Neben den Stammkräften Jadon Sancho und Erling Haaland (beide 20) sollen auch Neuzugang Jude Bellingham sowie Giovanni Reyna (beide 17) und Mateu Morey (20) zunehmend Spielminuten beim BVB bekommen. Ab Ende November ist zudem noch Youssoufa Moukoko (15) spielberechtigt.

"Bellingham zum Beispiel ist zwar erst 17, aber er hat schon eine sehr große Präsenz, er hat in schon zweite Liga gespielt", erklärte Favre über den 20-Millionen-Mann. "Und Reyna ist für sein Alter schon ein unglaublich cleverer Spieler. Haaland hat in Österreich Bundesliga und gespielt, bevor er zu uns kam."

Bild: Imago Images

Der Verein suche "gezielt nach solch außergewöhnlichen Talenten", sagte der 62-Jährige. "Und die Jungs wissen, dass sie hier eine Chance bekommen, sich zu entwickeln und zu spielen. Wir tun als Verein sehr viel für sie."

Jungstar Moukoko bezeichnete Favre als "absolute Ausnahme". Stammspieler Thorgan Hazard (27) und Marco Reus (31) "könnten fast seine Väter sein", scherzte er weiter.

Bei diesen Spielern habe der Verein eine besondere Verantwortung: "Das ist klar. Wir fordern viel von diesen Spielern. Aber sie brauchen Zeit, um zu verstehen, was es heißt, ein richtiger Profi zu sein. Das müssen wir akzeptieren. Das ist eine Entwicklung."

Favres Vertrag läuft in Dortmund nur noch bis nächsten Sommer. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung vor der Saison wurde ausgeschlossen, die Gespräche sollen nun im Herbst stattfinden. "Das Thema hat derzeit keine Priorität", sagte Favre.