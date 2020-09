BVB (Borussia Dortmund): Real-Spekulationen um Erling Haaland, Michael Zorc freut sich auf das Reus-Comeback - alle News und Gerüchte heute

Neue Gerüchte um Erling Haaland und gute Nachrichten von Marco Reus. Die BVB-News am Montag.

Am Montag absolviert gegen Sparta Rotterdam (17 Uhr) sein letztes Testspiel, ehe der deutsche Vizemeister im gegen den und am ersten Spieltag der gegen gefordert ist.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von Marco Reus. Der Kapitän wird am Montag nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern und laut Michael Zorc hinterlässt der Offensivspieler einen guten Eindruck.

Außerdem: Erling Haaland soll einer von drei spektakulären Real-Transfers werden und Jadon Sancho stellt sein Traumteam zusammen.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB-Sportdirektor Michael Zorc freut sich auf Marco Reus' Comeback

Nach monatelanger Zwangspause steht Kapitän Marco Reus bei Borussia Dortmund vor seinem Comeback. Der Angreifer soll beim Testspiel gegen Sparta Rotterdam erstmals seit Februar wieder für die Schwarz-Gelben zum Einsatz kommen. Sportdirektor Michael Zorc freute sich im kicker: "Marco ist relativ schnell wieder da und bringt Leistung."

Zorc will bei dem 31-Jährigen außerdem eine "andere Körpersprache" festgestellt haben, die "richtig gut aussah". Reus musste wegen einer Sehnenblessur mehr als sieben Monate lang pausieren. Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung, hatte die zeitnahe Rückkehr des Nationalspielers bereits vor einigen Tagen angekündigt.

BVB - Jadon Sancho stellt sein Traum-5er-Team zusammen: Nur Brasilianer und er selbst

Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat in einem Interview verraten, welche Fußballgrößen er für ein 5er-Team nominieren würde. "Neymar ist dabei. Robinho, Ronaldinho. Ich stelle mich noch selbst auf - und Ronaldo (der Brasilianer, d. Red.). Wir brauchen keinen Torwart. Ein brasilianisches Team plus Sancho", so Sancho im Gespräch mit Soccerbible.

Über Ronaldinho, den er bereits mehrfach als eines seiner Vorbilder bezeichnet hatte, meinte der BVB-Angreifer: "Was er auf dem Platz gemacht hat, war einfach verrückt. Er hat es so einfach aussehen lassen. Er hat verschiedene Dinge ausprobiert und hatte keine Angst."



Bild: Getty Images

In den letzten Monaten war Sancho mehrfach durch Disziplinlosigkeiten abseits des Rasens aufgefallen. Eine ähnliche Situation erlebte auch der englische Stürmer Raheem Sterling, den der 20-Jährige wegen ihrer gemeinsamen Erfahrungen als einen Spieler bezeichnete, zu dem er aufschaut.

"Er geht mit diesen Dingen sehr gut um. Eine Zeit lang fokussierte sich die Presse nur auf ihn", sagte Sancho über seinen Teamkollegen bei den Three Lions und betonte: "Wie er damit umgegangen ist und welches Vorbild er heute geworden ist, verdient eine Menge Respekt. Er ist eine großartige Person."

BVB: Erling Haaland steht angeblich für 2021 bei auf dem Wunschzettel

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hält sich aktuell auf dem Transfermarkt zurück. Die Corona-Pandemie und ihre finanziellen Auswirkungen treffen auch die Blancos hart. Ihre Strategie sieht vor, im nächsten Jahr groß zuzuschlagen und gleich drei namhafte Stars ins Santiago Bernabeu zu losten. Das berichtet ABC , die drittgrößte Tageszeitung Spaniens.

Das Blatt aus Madrid schreibt, Real wolle im kommenden Sommer unter anderem BVB-Stürmer Erling Haaland holen. Gerüchte um ein Interesse an dem Norweger kursieren bereits sein Monaten. Allerdings habe Borussia Dortmund bereits frühzeitig signalisiert, Haaland auf keinen Fall in diesem Sommer abgeben zu wollen.

Im Januar war der 20-Jährige für 20 Millionen Euro zur Borussia gewechselt, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.