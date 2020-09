BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - die Übertragung des Testspiels

Borussia Dortmund spielt in der Saisonvorbereitung gegen Sparta Rotterdam. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 neigt sich langsam aber sicher ihrem Ende zu. Der BVB ( ) spielt als Generalprobe für die 1. Runde des DFB-Pokals im Testspiel gegen Sparta Rotterdam . Anpfiff ist heute um 17 Uhr.

Die Ergebnisse der jüngsten Testspiele der Mannschaft von Lucien Favre waren durchaus unterschiedlich. Nach drei klaren Siegen zu Beginn der Vorbereitung musste man sich in den letzten drei Duellen gleich zwei Mal geschlagen geben. Gegen Rotterdam und den setzte es jeweils eine 1:3-Niederlage, gegen Paderborn kam man nicht über ein 1:1 hinaus.

Gegen Sparta Rotterdam kann der BVB also seine aktuelle Form ein letztes Mal testen, ehe es ernst wird. In einer Woche steht nämlich bereits das DFB-Pokalspiel beim auf dem Programm (14. September, 20.45 Uhr im LIVE-TICKER).

BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten und gibt außerdem Auskunft darüber, wie es personell aussieht.

BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute live: Das Testspiel in der Übersicht

Wettbewerb: Testspiel

Duell: BVB - Sparta Rotterdam

Datum: 7. September 2020 (17 Uhr)

Ort: BVB-Fußballpark Hohenbuschei (Dortmund, )

BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute live im TV sehen: Funktioniert das?

Die letzten Freundschaftsspiele des BVB (Borussia Dortmund) wurden allesamt live im TV bei Sky Sport News HD gezeigt / übertragen, Ihr erinnert Euch sicher. Doch wie sieht es an diesem Montag aus, laufen die vollen 90 Minuten des Testspiels live im TV?

Es ist wieder so: BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam wird heute live im Fernsehen gezeigt. Um dem BVB bei seinem letzten Test zuschauen zu können, müsst Ihr lediglich um 16.45 Uhr den Fernseher anschalten und Reporter Jesco von Eichmann lauschen, der die Übertragung von Sky Sport News einläutet.

In der wird der BVB dann wieder auf Sky und DAZN zu sehen sein. Auch in der neuen Saison 2020/21 wird die höchste deutsche Spielklasse live beim Ismaninger Streamingdienst und dem Pay-TV-Kanal aus Unterföhring übertragen.



Quelle: Imago Images / Team 2

BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute im LIVE-STREAM verfolgen

Montag und nur noch eine Woche, bis die neue Saison in Deutschland mit dem beginnt. BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam - so lautet das heutige Testspiel. Ihr wollt dieses Spiel unbedingt live sehen? Dann seid Ihr im Internet an der richtigen Adresse.

Es gibt genau eine einzige Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten heute im LIVE-STREAM seht, nämlich bei BVB-TV . Dort wird das ganze Spiel zwischen dem BVB und Sparta Rotterdam gezeigt und Ihr verpasst keine Sekunde vom Spiel, welches auf dem Dortmunder Trainingsgelände stattfindet. Für 1,99 Euro im Monat erhältst Du Zugriff auf alle Inhalte.

BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute im LIVE-STREAM bei BVB-TV

Anpfiff: 17 Uhr

Übertragungsbeginn: kurz davor

Link zum LIVE-STREAM: Hier entlang

BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute im LIVE-STREAM bei Sky Sport News HD

Alternative gesucht? Auch Sky Sport News HD zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten heute im LIVE-STREAM. Hier gelangt Ihr direkt zum Spiel.

Wie wird Lucien Favre im letzten Testspiel vor dem DFB-Pokal aufstellen? Goal verrät es Euch an dieser Stelle, sobald die Aufstellung offiziell ist.

BVB (Borussia Dortmund) - Sparta Rotterdam heute live: Die bisherigen Ergebnisse des Bundesligisten in der Vorbereitung