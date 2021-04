BVB, News und Gerüchte heute: Grund für Haaland-Autogramm enthüllt, Kalajdzic als Nachfolger?

Erling Haaland gibt dem Referee-Assistenten ein Autogramm - nun ist der Grund bekannt. Außerdem: kommen Kalajdzic und Uduokhai? Alle BVB-News.

Borussia Dortmund am Donnerstag, den 8. April 2021. Hier findet Ihr alle Infos, News und Gerüchte zum BVB heute.

Rührender Grund! Darum bat der Referee-Assistent Erling Haaland um ein Autogramm

Schiedsrichter-Assistent Octavian Sovre bittet Erling Haaland nach dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Manchester City (1:2) nach Schlusspfiff im Spielertunnel um ein Autogramm. Szenen, die um die Welt gingen und für viel Diskussionen sorgten - nun ist aber der Grund dafür bekannt .

Sovre unterstützt laut einem Bericht der rumänischen Gazeta Sporturilor in der Region Bihor seit mehr als fünf Jahren ein Zentrum für Kinder und Erwachsene mit schweren Formen von Autismus, das durch Spenden bei einer jährlichen Auktion finanziert wird.

BVB: Sasa Kalajdzic als möglicher Haaland-Nachfolger gehandelt

Borussia Dortmund denkt offenbar über eine Verpflichtung von Stürmer Sasa Kalajdzic vom Bundesligarivalen VfB Stuttgart nach. Zuletzt wurde der Österreicher bereits mit RB Leipzig, Juventus, der AS Roma und Newcastle United in Verbindung gebracht. Wie der kicker berichtet , ist auch der BVB ein möglicher Abnehmer.

BVB: Lacroix oder Uduokhai sollen wohl kommen

Bei Borussia Dortmund laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Die Suche nach einem Innenverteidiger soll weiterhin eine hohe Priorität besitzen.

In den vergangenen Wochen berichteten mehrere Medien übereinstimmend von einem Interesse an Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg. Wie die Sport Bild berichtet , soll aber auch der Name Felix Uduokhai vom FC Augsburg auf der Liste des BVB stehen.

