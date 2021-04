BVB, News und Gerüchte: Referee will Haaland-Autogramm, Sancho sauer - Borussia Dortmund heute

Der BVB verliert gegen ManCity, der Referee will von Haaland ein Autogramm - und Jadon Sancho ist sauer - alles zu Borussia Dortmund nach der UCL.

Borussia Dortmund am Tag nach der 1:2-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City. Alle Infos zum BVB heute.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

BVB - Schiedsrichter-Assistent bittet Erling Haaland nach zweifelhafter Leistung um ein Autogramm

Als wäre die Leistung des Schiedsrichter-Gespanns um Ovidiu Hategan im Champions-League-Viertelfinale zwischen Manchester City und Borussia Dortmund (2:1) nicht schon zweifelhaft genug gewesen, kam es nach dem Spiel zu einer kuriosen Szene um Erling Haaland.

Schiedsrichter-Assistent Octavian Sovre lief auf dem Weg in die Kabine direkt neben dem BVB-Stürmer in den Spielertunnel und bat ihn um ein Autogramm auf seinem Notizblock. Haaland kam der Bitte des Rumänen nach und ging anschließend eilig weiter.

BVB bei Manchester City, Noten: Die Stars von Borussia Dortmund in der Einzelkritik

Der BVB liefert im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City eine starke Leistung ab, verliert unglücklich mit 1:2 und hat sich für das Rückspiel nächste Woche dennoch alle Chancen offen gehalten. Hier kommen die Noten der Dortmund-Stars in der Einzelkritik.

BVB-Star Jadon Sancho echauffiert sich über Schiedsrichterleistung

BVB-Angreifer Jadon Sancho hat sich via Twitter über die Leistung von Schiedsrichter Ovidiu Hategan (Rumänien) beim Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Manchester City echauffiert.

"Der Schiedsrichter sollte überprüft werden", schrieb der verletzt fehlende Sancho, nachdem der BVB gegen ManCity nur dank des VAR vor einem völlig unberechtigten Strafstoß bewahrt worden war und Hategan den Ausgleichstreffer von Jude Bellingham nach einem Einsteigen gegen City-Keeper Ederson unberechtigterweise zurückgepfiffen hatte.

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

BVB-Janusgesicht? Hummels übt leise Mannschaftskritik

Mats Hummels hat angesprochen auf die so oft schwankenden Leistungen des BVB in dieser Saison leise Kritik an seinen Teamkollegen geübt und die Mannschaft zu mehr Trainingsfleiß aufgefordert. Nur wenige Tage nach dem enttäuschenden 1:2 gegen Eintracht Frankfurt, machten die Dortmunder ein starkes Auswärtsspiel bei Manchester City, das sie erst in letzter Minute verloren.

"Man erarbeitet sich das jeden Tag im Training. Wenn man es jeden Tag im Training zeigt, zeigt man es jeden Tag im Spiel", sagte er nach dem 1:2 in Manchester bei Sky. Zuletzt verlor der BVB nach einer enttäuschenden Partie in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt, sodass die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison in weite Ferne gerückt ist.

"Das ist ein Schritt nach vorne, aber unser Thema ist es nicht, einen Schritt nach vorne zu machen, sondern oben zu bleiben", stellte Hummels klar. Nun müsse man zeigen, "dass das nicht nur auf der großen Bühne möglich ist und wir uns aussuchen, wann wir das zeigen". Gegen City sei der BVB "mutig" gewesen und "in den Zweikämpfen da, so will jeder Fan uns sehen".

Beim "sehr guten Auftritt" in Manchester sei erneut deutlich geworden, über welch großes Potenzial die Schwarzgelben verfügen. "Wir haben alles reingeworfen und den Einsatz gezeigt, den wir eigentlich alle drei Tage zeigen sollten." Nun gebe es eine realistische "Chance auf das Halbfinale. Das wird man uns anmerken."

Auch Kapitän Marco Reus hatte zuvor bereits klargestellt, dass ihm die schwankenden Leistungen seines Teams zwischen schwachen Partien in der Bundesliga und guten Auftritten in der Champions League Kopfzerbrechen bereiten.

"Wir reden nicht erst seit einem Jahr davon, dass wir Kontinuität in unser Spiel bringen", sagte Reus: "Wir haben zu wenige Spiele wie heute, in denen wir unser Niveau zeigen. Wir kriegen es nicht hin, das in jedem Spiel zu machen."

BVB trat nach Köln-Spiel wohl Heimreise ohne Hummels an

Wie die Sport Bild erfahren haben will, wurde Abwehrchef Mats Hummels nach dem enttäuschenden 2:2 beim 1. FC Köln im März wohl vor Ort vergessen. Demnach habe Dortmund die Heimreise ohne den 32-Jährige angetreten.

Hummels habe sich noch mit einigen Kölnern am Stadion unterhalten, ehe der Mannschaftsbus der Borussia ohne den Weltmeister von 2014 losfuhr. Dass der Vize-Kapitän nicht im Bus saß, fiel wohl niemandem - oder erst zu spät - auf.

Der zurückgelassene Innenverteidiger trat den Heimweg schließlich in einem Minibus mit BVB-Mitarbeitern an. Wie Hummels auf die Panne reagierte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund