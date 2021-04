BVB, News und Gerüchte: Marwin Hitz kommentiert Torwart-Spekulationen, Saisonaus für Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund heute

Marwin Hitz äußert sich über die Torwart-Thematik beim BVB, die Mannschaft gerät unterdessen mehr unter Druck - alles zum BVB heute.

Borussia Dortmund am Tag vor dem Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City. Alle Infos zum BVB heute.

BVB, News: Marwin Hitz kommentiert Torwart-Spekulationen

Marwin Hitz hat Roman Bürki bei Borussia Dortmund auf die Bank verdrängt. Laut übereinstimmenden Medienberichten will der Klub zur neuen Saison aber einen neuen Torhüter verpflichten, unter anderem soll Bayerns Ersatzkeeper Alexander Nübel ein Kandidat sein.

Im Blick gab sich Hitz nun kampfeslustig. "Es ist doch schön, wenn sich viele Goalies melden, dass sie gerne für Borussia Dortmund spielen würden. Das ist ein Zeichen, dass ich im richtigen Verein bin", betonte Hitz, der nicht allzu viel über mögliche Konkurrenten nachdenken will: "Ich muss meine Leistung bringen, dann kann ich es steuern, im Tor zu bleiben."

Hitz kommt in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit auf elf Einsätze, in denen er dabei seinen Kasten fünfmal sauber hielt. Für den Eidgenossen besserte sich die Lage, als Lucien Favre entlassen wurde, nachtreten wollte er aber nicht: "Es ist immer eine Enttäuschung da, wenn man länger zusammengearbeitet hat. Denn es ist auch ein Zeichen, dass man als Spieler ein Stück weit versagt hat."

Unter Terzic laufe nun einiges anders. "Jeder Trainer hat seine Philosophie. Wir stellen uns eher individueller auf den Gegner ein. Das hat sich hauptsächlich verändert", erklärte er.

BVB: Marwin Hitz wollte 2008 seine Karriere beenden

In dem Interview sprach der Schlussmann zudem über eine für ihn schwierige Zeit. 2008 spielte er in der zweiten schweizerischen Liga. Und das gegen Gegner, "die Bäuche vor sich hertrugen". Rückblickend sagt er: "Es war eine harte Zeit. Zumal ich auch im Französisch wirklich schlecht war und ich mich allein fühlte. Aber es war auch eine Lehre. Und ich bin froh, dass ich im Fussball geblieben bin."

Es war allerdings schon so weit gekommen, dass Hitz über ein Karriereende nachdachte. "Klar überlegte ich mir aufzuhören. Weil ich immer schuftete, im Fussball auf vieles verzichtete und nicht wirklich vorwärtskam", so Hitz. "Ich hatte eine KV-Lehre bei der AHV-Ausgleichskasse gemacht und überlegte mir daher, auf den beruflichen Weg zu setzen. In Winterthur im Jahr 2008 sagte ich mir dann: Jetzt probiere ich es noch ein Jahr. Dann durfte ich plötzlich zum Probetraining in Wolfsburg, und Felix Magath verpflichtete mich als Nummer 3."

In Wolfsburg spielte er nach Verletzungen vom ehemaligen Stammtorhüter Diego Benaglio und dessen Ersatzmann, Andre Lenz, "plötzlich Bundesliga, weil ich stets drangeblieben war".

BVB: Moukoko fällt bis Saisonende aus

Angreifer Youssoufa Moukoko wird Trainer Edin Terzic in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der BVB am Montagvormittag bekanntgab, fällt der 16-Jährige aufgrund einer Bänderverletzung für die restliche Spielzeit aus.

Moukoko war bereits in der Vorrunde der U21-Europameisterschaft, die zuletzt in Ungarn und Slowenien stattfand, verletzungsbedingt zum Zuschauen gezwungen.

ℹ️ Youssoufa #Moukoko fällt mit einer Bänderverletzung im Fuß für den Rest der Saison aus.



Gute Besserung, Junge! 🙏 pic.twitter.com/EBhMlF0x1c — Borussia Dortmund (@BVB) April 5, 2021

In der laufenden Saison kam das Dortmunder Top-Talent auf 14 Bundesliga-Einsätze. Moukoko steuerte drei Treffer bei.

BVB: Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc kritisieren Mannschaft

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund haben ihre Mannschaft nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt scharf kritisiert.

"Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber für das Auftreten im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann ich das nicht mehr machen", sagte Watzke den Ruhr Nachrichten. "In so einem Endspiel müssen wir eine andere Körperhaltung und eine entschlossenere Ausstrahlung an den Tag legen. Da muss jeder sehen, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen und unser Tor mit aller Macht verteidigen. Das hat mir gefehlt. Das ist eine Willensfrage, und da hat mich die Mannschaft maßlos enttäuscht."

Zorc nahm ebenfalls kein Blatt vor den Mund und ging mit den BVB-Profis hart ins Gericht. "Die Leistungen, die wir aktuell bringen, geben einem nicht das Gefühl, dass wir jedes Spiel bis Saisonende gewinnen", sagte er im Gespräch mit der WAZ und schob nach: "Die Leistung der meisten unserer Spieler hinkt den eigenen Ansprüchen und unseren Ansprüchen deutlich hinterher. Es wird zu wenig geleistet."

You deserve better, we need to be better. pic.twitter.com/9jTPFiyy3Z — Jude Bellingham (@BellinghamJude) April 3, 2021

BVB: Watzke über seine Vertragsverlängerung

Im exklusiven Interview mit DAZN und Goal hat Watzke zudem die Beweggründe für seine Vertragsverlängerung bis Ende 2025 erklärt. "Ich hatte schon im Hinterkopf, 2022 aus der Position auszuscheiden, aber jetzt kam dieses Corona-Debakel und das Ende ist nicht mal ansatzweise absehbar", sagte der 61-Jährige.

Bei seiner Ankunft vor 16 Jahren sei der Verein allerdings in einer ganz anderen Lage gewesen. "Als ich im Februar 2005 gekommen bin, befand sich die Mannschaft in der Auflösung. Wir haben danach erstmal ein paar Jahre gebraucht, bis wir wieder eine richtige Mannschaft hatten. Die richtig guten Spieler wie Tomas Rosicky, Jan Koller oder Ewerthon wollten alle weg und waren auch schnell weg", blickte er zurück.

BVB: Mino Raiola reagiert auf Medienbericht: "Fake News"

Mino Raiola, Berater von BVB-Stürmer Erling Haaland, hat auf Twitter auf einen Medienbericht des katalanischen Radiosender RAC1 reagiert, wonach die Haaland-Seite bei einem möglichen Wechsel 40 Millionen Euro Handgeld fordere. Auf Twitter bezeichnete Raiola diesen Bericht nun als "Fake News" und betonte, dass sich diese schnell und weit verbreiten.

