BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte heute: Gerüchte um Transfer von Alexander Nübel, Reise der Berater von Erling Haaland weiter

Die Beraterreise von Haalands Vertretern hält die Fußballwelt in Atem, ausgerechnet der Ex-Schalker könnte Bürki beerben. Alles zum BVB.

Bundesliga-Topteam Borussia Dortmund am Karfreitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



BVB, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, Gerücht: Spanien, England, Wechselverbot - Reise der Haaland-Berater geht weiter

Das Auftauchen von Mino Raiola und Alf-Inge Haaland in Barcelona und Madrid am Donnerstag hat die ohnehin brodelnden Gerüchten um einen Wechsel von BVB-Superstar Erling Haaland noch einmal angeheizt. Nun sind offenbar weitere Ziele der Reise sowie die Haltung des BVB zum Thema bekannt geworden.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill 🚨 pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021

Laut der Mundo Deportivo soll es für Raiola und Haaland senior am Freitag weiter nach England gehen, wo die beiden sich die Vorstellungen von vier Top-Klubs anhören wollen. Die spanische Sportzeitung nennt hierbei Manchester City, Manchester United, den FC Chelsea und den FC Liverpool.

Indes soll der BVB laut WAZ ein "Wechselverbot" für Haaland in diesem Sommer ausgesprochen haben. Dies gelte demnach auch für den Fall, dass die Borussia die Champions-League-Qualifikation verpasst und sei so auch von Berater Raiola auch akzeptiert worden.

Dessen Reise sei laut WAZ eher dafür gedacht, sich für 2022 in Stellung zu bringen, andere Interessenten anzulocken und sich generell einen Überblick über die besten Angebote zu verschaffen. Transfer-Insider Fabrizio Romano behauptet stattdessen, dass der BVB bei einem unmoralischen Angebot von mindestens 150 Millionen Euro durchaus auch in diesem Sommer nicht umhinkomme, zumindest Gespräche zu führen.

Haaland gilt als einer der wenigen Fußballer, die sich ihren nächsten Arbeitgeber offenbar komplett frei aussuchen können. Seine spektakuläre Quote von 33 Toren in 31 Pflichtspielen für den BVB in dieser Spielzeit hat den 20-Jährigen zur Transferpriorität bei nahezu allen Spitzenvereinen gemacht.

BVB, Gerücht: Dortmund an Bayern-Reservist Alexander Nübel interessiert?

Bundesligist Borussia Dortmund soll bei der Suche nach einem neuen Torhüter auch Alexander Nübel vom FC Bayern im Blick haben. Dies berichtet Sport1.

Der 24-Jährige steht bei Bayern im Schatten des Welttorhüters Manuel Neuer und kommt in dieser Saison lediglich auf drei Einsätze. Die Unzufriedenheit Nübels machte zuletzt vor allem sein Berater deutlich, der aktuell auf eine angebliche Garantie von zehn bis 15 Pflichtspieleinsätzen verweist und eine Leihe für seinen Schützling forciert.

Laut Sport1-Informationen soll auch der BVB den Keeper auf dem Zettel haben. Der in Dortmund ansässige Berater Stefan Backs habe einen sehr guten Draht zu Michael Zorc, heißt es. Ob hierbei eine Leihe oder ein Kauf angestrebt werden würde, scheint offen. Besonders brisant wäre ein Transfer vor allem, weil Nübel ausgerechnet vom Erzrivalen Schalke 04 nach München kam.

Der BVB scheint momentan intensiv nach einem Ersatz für den langjährigen Stammtorwart Roman Bürki zu suchen. Der Schweizer war innerhalb der letzten Wochen von seinem Landsmann Marwin Hitz verdrängt worden, welcher kürzlich auch bei den Schwarzgelben verlängert hat. Beide Keeper sind nicht unumstritten.

BVB (Borussia Dortmund): Die kommenden Spiele des Bundesligisten

Datum Paarung Wettbewerb Samstag, 03. April 2021, 15.30 Uhr BVB - Eintracht Frankfurt Bundesliga, 27. Spieltag Dienstag, 06. April 2021, 21 Uhr Manchester City - BVB Champions League, Viertelfinalhinspiel Samstag, 10. April 2021, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB Bundesliga, 28. Spieltag Mittwoch, 14. April 2021, 21 Uhr BVB - Manchester City Champions League, Viertelfinalrückspiel

BVB, News - Youssoufa Moukoko droht wohl das Saison-Aus

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko droht offenbar das Saison-Aus. Das berichtet die Bild. "Die Verletzung ist schlimmer als bisher angenommen. Wir müssen den Heilungs-Prozess abwarten", wird U21-Trainer Stefan Kuntz zitiert. Dem Bericht nach soll Moukoko in den kommenden Tagen noch einmal untersucht werden, es sehe aber "nicht gut aus".

Im Abschlusstraining vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM hatte sich Moukoko verletzt und fiel anschließend für alle drei Spiele aus. Laut der Bild soll er sich schwer am Fuß verletzt haben.

Auch Edin Terzic betonte auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende, dass der 16-Jährige zunächst ausfallen wird.

Moukoko wurde in dieser Saison in die Profimannschaft des BVB hochgezogen und feierte Ende vergangenen Jahres sein Bundesliga-Debüt. In seinen bisherigen 14 Einsätzen in der Liga traf er dreimal.

