BVB, News und Gerüchte heute: Haaland verdrängt Messi als Transferziel Nummer eins bei Manchester City, Hamann schießt gegen Borussia Dortmund

BVB, Gerücht: Manchester City will Erling Haaland statt Lionel Messi

Premier-League-Spitzenreiter Manchester City hat sich offenbar von einer Verpflichtung von Barca-Superstar Lionel Messi distanziert und stattdessen BVB-Torjäger Erling Haaland als Transferziel Nummer eins auserkoren. Das berichtet der Mirror. Demnach soll der Norweger bei den Skyblues Rekordtorschütze Sergio Agüero ersetzen, der City im Sommer verlassen wird.

Obwohl Coach Pep Guardiola zuletzt betont hatte, dass ein Transfer Haalands finanziell nicht realisierbar sei, sollen die Cityzens dem Bericht zufolge fest entschlossen sein, den 20-Jährigen auf die Insel zu holen. Dabei soll eine Klausel im Vertrag von Jadon Sancho, mit der der englische Spitzenreiter bei einem möglichen Weiterverkauf des Offensivspielers mitverdienen würde, als Verhandlungsbasis dienen.

Der Mirror berichtet weiter, dass City für einen möglichen Deal mit Haaland nicht alle Prinzipien über Bord werfen wolle. So soll der Verein nicht bereit sein, das angeblich von Haalands Berater Mino Raiola geforderte Wochengehalt in Höhe von rund 705.000 Euro zu akzeptieren.

Die Hoffnungen auf eine erneute Teilnahme an der lukrativen Champions League sind bei Borussia Dortmund gering. "Wir brauchen nicht groß drumherum zu reden und irgendwelche Durchhalteparolen zu schmettern", sagte Trainer Edin Terzic nach dem bitteren 1:2 (1:1) im Big-Point-Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Sieben Spieltage vor dem Saisonende in der Bundesliga liegt der BVB sieben Punkte hinter dem begehrten vierten Rang zurück. "Die ist jetzt klein, das müssen wir so klar sagen", sagte Mats Hummels bei Sky über die Chance, die Eintracht noch abzufangen: "Wenn man realistisch ist, dürfte es selbst mit sechs oder sieben Siegen sehr schwer werden."

Die Dortmunder drohen erstmals seit sechs Jahren den Einzug in die Königsklasse zu verpassen. "Nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe. Da sind wir nah dran", sagte Hummels und fügte an: "Logischerweise hat das finanzielle Konsequenzen, und es kann sein, dass man einen nicht kaufen kann, den man haben will, und einen verkaufen muss, den man halten will."

Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich enttäuscht über den Auftritt. "Ich habe eine bessere Leistung erwartet", sagte er nach der bereits zehnten Saisonniederlage: "Wir haben zu oft falsche Entscheidungen am Ball getroffen. Wir müssen jetzt im Prinzip jedes Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu haben."

BVB, News: Hamann nennt Verhalten von Haaland-Berater Raiola "absolute Frechheit"

Der frühere Profi Dietmar Hamann hat Borussia Dortmund aufgrund der ausbleibenden Reaktion auf die Reiseaktivitäten von Erling Haalands Berater Mino Raiola scharf kritisiert.

"Es ist verwunderlich, dass keine Reaktion von Dortmund gekommen ist", sagte der 47-Jährige bei Sky. In den vergangenen Tagen waren Aufnahmen von Raiola und Haalands Vater Alf-Inge aufgetaucht, die sie auf dem Weg zu angeblichen Gesprächen unter anderem mit Vertretern von Barcelona und Real Madrid zeigten.

🚨| Mino Raiola and Alf-Inge Haaland have landed in Barcelona to talk about Erling Haaland's future. #rmalive pic.twitter.com/SHf0f7F3ld — Madrid Zone (@theMadridZone) April 1, 2021

Sportdirektor Michael Zorc hatte die Aktion im Anschluss nüchtern betrachtet und betont, dass aus seiner Sicht nichts dagegen spreche, "wenn die beiden Herren ein bisschen Sonne am Mittelmeer tanken wollen."

Die Westfalen ließen ihren Spielern laut Hamann aber zu viele Freiheiten. "Da fehlt mir die Härte, das auch mal öffentlich anzusprechen", führte der TV-Experte aus: "Das ist nicht das erste Mal, siehe Ousmane Dembele oder Pierre-Emerick Aubameyang - und das hat einen Grund, dass das immer in Dortmund passiert."

Auch Raiola sowie Haalands Vater Alf-Inge kamen nicht ungeschoren davon. "Eine absolute Frechheit, was der Vater und der Berater von Haaland da machen. Sie gehen hausieren - vor so einem wichtigen Spiel", wetterte Hamann. Haaland selbst "soll froh sein, dass er überhaupt beim BVB spielen darf."

Gerüchte dieser Art würden schließlich auch in der Mannschaft für Unruhe sorgen. "Wenn er weg will, dann soll er es einfach sagen", ergänzte Hamann.

