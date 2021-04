BVB, News und Gerüchte: Guardiola dementiert früheres Interesse an Reus, Gündogan warnt City-Kollegen - Borussia Dortmund heute

Vor dem Duell mit dem BVB dementiert Guardiola ein früheres Interesse an Reus und Ex-Dortmunder Gündogan warnt seine Kollegen - alles zur Borussia.

Borussia Dortmund am Tag des Krachers im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City. Alle Infos zum BVB heute.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

Manchester City: Ilkay Gündogan warnt Kollegen vor dem BVB

Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City hat vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League vor seinem Ex-Verein Borussia Dortmund gewarnt.

"Der BVB hat vor allem in der Offensive so viel individuelle Klasse, dass sie jedem Gegner in ganz Europa sehr weh tun können. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sie sich in einen Rausch spielen, sonst wird es für uns verdammt schwer", sagte Gündogan den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor dem Spiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/ DAZN).

Großen Respekt zeigte Gündogan vor Sturmjuwel Erling Haaland (20). "Ich denke, dass er neben Robert Lewandowski derzeit der beste Stürmer der Bundesliga ist. In seiner Altersklasse gibt es auch in der Welt kaum bessere. Seine Wucht und Torgefährlichkeit sind beeindruckend. Es ist fast nicht möglich, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen", sagte Gündogan, der 2012 mit dem BVB das Double gewann und ein Jahr später das Königsklassen-Endspiel gegen Bayern München verlor (1:2). (SID)

BVB: Pep Guardiola dementiert früheres Interesse an Marco Reus

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat ein angebliches früheres Interesse an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Marco Reus dementiert.

"Nein. Das stand für mich nie zur Debatte: weder beim FC Barcelona, noch bei Bayern München", sagte Guardiola bei der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Dortmund (21 Uhr live auf DAZN ).

Trotzdem lobte er Reus als "außergewöhnlichen Spieler" und betonte: "Ich freue mich, dass er zurück ist. Ich weiß, dass er Verletzungsprobleme hatte in den letzten Jahren." Obwohl Reus in dieser Saison von Blessuren weitestgehend verschont blieb, überzeugte er nur selten.

Reus war 2009 für eine Million Euro von Rot Weiss Ahlen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und zog drei Jahre später für 17,1 Millionen Euro nach Dortmund weiter. Seitdem schoss er in 304 Pflichtspielen 133 Tore und legte 93 weitere auf.

BVB: Edin Terzic scherzt bei Sitzverteilung über Rolle von Emre Can

Auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League von Borussia Dortmund bei Manchester City (Dienstag, 21 Uhr live bei DAZN) hat Trainer Edin Terzic im Zuge der Sitzverteilung über die Rolle von Emre Can gescherzt. Die Situation bedarf einer Erklärung.

Auf dem Weg Richtung Pult war nicht sofort klar, welchen Sitzplatz Terzic und Can einnehmen werden. Terzic bezog die Wahl, ob er links oder rechts sitzen werde, auf die Position seines Schützlings. "Du spielst doch lieber rechts als links, oder?", sagte der BVB-Trainer zu Can und setzte sich aus Sicht der Kameras auf den rechten Platz.

Der Defensivspieler schüttelte anschließend den Kopf, weshalb Terzic scherzend nachlegte: "Lieber Linksverteidiger? Laber doch nicht! Das ändert nochmal alles."

BVB - Pep Guardiola mit Seitenhieb Richtung Dortmund: "Viel Geld an Agenten gezahlt"

Vor dem Champions-League-Duell zwischen Englands designiertem Meister Manchester City und Borussia Dortmund (Dienstag, 21.00 Uhr im LIVE-TICKER) hat City-Coach Pep Guardiola einen kleinen Seitenhieb in Richtung des BVB verteilt.

Im Interview mit der Daily Mail sagte der Spanier zwar, er finde "keinen einzigen Spieler von Borussia Dortmund ohne Qualität". Mit Blick auf die Verpflichtung von Talenten in der Vergangenheit und das Geschäftsmodell fügte der 50-Jährige aber an: "Sie haben viel Geld für junge Spieler ausgegeben und viel Geld an Agenten gezahlt, um genau diese Spieler zu holen."

Damit spielte Guardiola offenbar auch auf den Transfer von Erling Haaland im Januar 2020 an, bei dem Haalands Berater Mino Raiola einen stattlichen Bonus kassiert haben soll.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund