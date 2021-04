BVB: Sasa Kalajdzic als möglicher Nachfolger von Erling Haaland beim BVB gehandelt

Sollte der BVB bei einem Verpassen der Champions League seinen Torjäger verlieren, könnte in der Bundesliga Ersatz gefunden werden.

Borussia Dortmund denkt offenbar über eine Verpflichtung von Stürmer Sasa Kalajdzic vom Bundesligarivalen VfB Stuttgart nach. Zuletzt wurde der Österreicher bereits mit RB Leipzig, Juventus, der AS Roma und Newcastle United in Verbindung gebracht. Wie der kicker berichtet, ist auch der BVB ein möglicher Abnehmer.

BVB: Kalajdzic als Ersatz für Erling Haaland?

Schließlich sondieren die Borussen den Mittelstürmer-Markt für den Fall, dass Erling Haaland im Sommer für eine hohe Ablösesumme wechselt. Der bekennende Liverpool-Fan Kalajdzic würde wohl gut ins Profil passen: Der 23-Jährige misst stattliche zwei Meter und kann dementsprechend viel Strafraumpräsenz vorweisen.

In der Bundesliga traf der Wiener alle 119 Minuten (13 Tore in 26 Partien) - eine Quote, die im Spitzenfeld der Liga liegt. Und auch in seinen ersten drei Länderspielen im März traf Kalajdzic gleich doppelt.

Zuletzt wurde in Zusammenhang mit Kalajdzic, der in Stuttgart noch bis Sommer 2023 unter Vertrag steht, eine mögliche Ablösesumme von 25 Millionen Euro genannt.