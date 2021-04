BVB: Lacroix oder Uduokhai sollen wohl kommen - Schmelzer und Piszczek müssen gehen

Beim BVB sind die Planungen für die kommende Saison in vollem Gange. Ein Abwehrspieler soll kommen, im Gegenzug müssen zwei Urgesteine wohl gehen.

Bei Borussia Dortmund laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Die Suche nach einem Innenverteidiger soll weiterhin eine hohe Priorität besitzen.

In den vergangenen Wochen berichteten mehrere Medien übereinstimmend von einem Interesse an Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg. Wie die Sport Bild berichtet, soll aber auch der Name Felix Uduokhai vom FC Augsburg auf der Liste des BVB stehen.

BVB: Uduokhai oder Lacroix auf dem Wunschzettel

Der 23-Jährige verfüge über die gesuchten Eigenschaften Geschwindigkeit, Zweikampfqualität und Stärken in der Spieleröffnung. Zudem sei Uduokhai wohl deutlich günstiger zu haben als Lacroix, der mit den Wölfen gute Chancen auf die Champions League hat.

Nach Sport-Bild-Informationen soll sich der VfL außerdem mit dem Franzosen in ersten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung und einer damit verbundenen Aufstockung des Gehalts befinden.

Uduokhai würde den BVB demnach rund 15 Millionen Euro kosten. Ein in Corona-Zeiten zwar hohes, aber für Dortmund bezahlbares Preisschild.

BVB: Schmelzer und Piszczek müssen gehen

Der im November erstmals zum DFB-Team berufene Augsburg-Verteidiger war laut Medienberichten schon 2018 ein Thema beim BVB. Stattdessen wechselte er ein Jahr später von Wolfsburg zunächst auf Leihbasis nach Augsburg. Vor der Saison wurde der Transfer endgültig, was sich die Fuggerstädter dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro kosten ließen.

Zudem soll laut Informationen des Fachblattes die Zeit der Urgesteine Marcel Schmelzer (33) und Lukasz Piszczek (35) beim BVB zu Ende gehen. Die im Sommer auslaufenden Verträge mit den beiden Identifikationsfiguren sollen nicht verlängert werden.