BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte heute: Haaland legt sich offenbar auf Real fest, Transfer zu ManCity laut Guardiola "unmöglich"

Erling Haaland favorisiert angeblich einen Wechsel zu Real Madrid, ein Transfer zu ManCity ist laut Pep Guardiola hingegen "unmöglich". Alles zum BVB.

BVB, Gerücht: Erling Haaland favorisiert offenbar Wechsel zu Real Madrid

Erling Haaland favorisiert offenbar einen Wechsel zu Real Madrid. Das soll sein Vater Alf-Inge der spanischen Sportzeitung AS zufolge in einem Gespräch mit Reals Geschäftsführer Jose Angel Sanchez deutlich gemacht haben.

Einem möglichen Transfer zu den Blancos stehen dem Bericht zufolge jedoch noch einige Hindernisse im Weg. So soll der BVB weiterhin nicht bereit sein, den Norweger im kommenden Sommer abzugeben. Zudem wollen sich die Madrilenen wohl nicht an dem von Berater Mino Raiola initiierten Bieterkrieg mit dem FC Barcelona, ManCity und dem FC Liverpool beteiligen.

Sollte sich der BVB auf Verhandlungen einlassen, wird Real-Präsident Florentino Perez zudem womöglich versuchen, die Transfersumme für Haaland zu drücken. So ist es dem Bericht zufolge unwahrscheinlich, dass die Königlichen der geforderten Ablöse von bis zu 175 Millionen Euro zustimmen, da Ausgaben dieser Größenordnung weiterhin für Wunschspieler Kylian Mbappe von PSG reserviert sein sollen.

BVB (Borussia Dortmund): Die kommenden Spiele des Bundesligisten

Datum Paarung Wettbewerb Samstag, 03. April 2021, 15.30 Uhr BVB - Eintracht Frankfurt Bundesliga, 27. Spieltag Dienstag, 06. April 2021, 21 Uhr Manchester City - BVB Champions League, Viertelfinalhinspiel Samstag, 10. April 2021, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB Bundesliga, 28. Spieltag Mittwoch, 14. April 2021, 21 Uhr BVB - Manchester City Champions League, Viertelfinalrückspiel

BVB - Guardiola erteilt Transfer von Erling Haaland zu ManCity Absage: "Es ist unmöglich"

ManCity-Trainer Pep Guardiola hat auf die Gerüchte um ein Treffen seines Klubs mit der Delegation von BVB-Star Erling Haaland reagiert und einer Verpflichtung des Norwegers eine Absage erteilt. Laut einem Bericht der Mundo Deportivo hatten sich Berater Mino Raiola sowie Haalands Vater Alf-Inge am Freitag mit Vertretern von Manchesrer City, deren Stadtrivale United, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea getroffen .

Am Freitag wollten weder Chelsea-Trainer Thomas Tuchel noch Solskjaer etwas zu den angeblichen Treffen ihrer Klubs mit der Haaland-Delegation sagen. Es habe den Anschein, als würden sie "ein Rennen um ihn gestalten", sagte Tuchel. Er sei "natürlich ein sehr vielversprechender Spieler, aber für Dortmund." Und Solskjaer meinte, dass er Gerüchte nicht kommentieren wolle.

Deutlicher wurde Guardiola: "Angesichts der aktuellen Preise werden wir keinen Stürmer holen. Es ist unmöglich, wir können uns das nicht leisten. Alle Klubs haben wegen Corona finanzielle Schwierigkeiten."

BVB, Gerücht: Olympique Marseille will offenbar Preis für Dortmund-Leihgabe Leonardo Balerdi drücken

Der französische Erstligist Olympique Marseille möchte offenbar die festgeschriebene Ausstiegsklausel im Vertrag von BVB-Leihgabe Leonardo Balerdi senken . Dies berichtet L'Equipe . Demnach soll OM mit der Borussia über eine Festverpflichtung des Argentiniers verhandeln wollen.

Die momentan festgelegte Summe für einen fixen Transfer von Balerdi liegt wohl bei ungefähr 15 Millionen Euro.

Dies sollen die Franzosen kaum stemmen können, zumal man laut L'Equipe auch den von der AC Florenz ausgeliehenen Pol Lirola zu einem offiziellen Marseille-Spieler machen will. Auch bezüglich des Spaniers, der wohl für 12 Millionen wechseln darf, strebt Olympique laut der Sportzeitung Verhandlungen um eine Preissenkung an.

Ex-Manager Michael Meier: "BVB finanziell nicht auf Haaland angewiesen"

Ex-BVB-Manager Michael Meier (von 1989 bis 2005 bei der Borussia tätig) spricht im Interview mit Goal und SPOX über die aktuelle sportliche Lage der Westfalen, den Unterschied zur Konkurrenz und über die Vorbildfunktion des FC Bayern München.

Außerdem erklärte der 71-Jährige, der mit dem Verein unter anderem den Champions-League-Titel 1997 feierte, aber auch die Finanzkrise in den frühen 2000er Jahren erlebte, welche Auswirkungen die Coronakrise auf den Vizemeister haben wird und was die aktuelle Situation für die Zukunft von Leistungsträgern wie Erling Haaland oder Jadon Sancho bedeutet.

