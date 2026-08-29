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Bundesliga: Warum steht Nico Schlotterbeck bei BVB gegen HSV nicht im Kader? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

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Borussia Dortmund - Hamburger SV
Borussia Dortmund
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N. Schlotterbeck

Borussia Dortmund muss zum Bundesliga-Auftakt auf Nico Schlotterbeck verzichten. Ausgerechnet der Abwehrchef steht gegen den Hamburger SV nicht zur Verfügung. Doch was steckt hinter seinem Fehlen? GOAL erklärt es.

Für Borussia Dortmund fällt am Samstagabend der Startschuss in die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt gastiert der Hamburger SV im Signal Iduna Park, wo ab 18.30 Uhr um die ersten Punkte gekämpft wird. Dabei muss der BVB gleich auf einen seiner wichtigsten Defensivspieler verzichten: Nico Schlotterbeck steht nicht zur Verfügung.

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Warum der Abwehrchef beim Saisonauftakt gegen den HSV fehlt, verrät Euch GOAL.

Bundesliga: Warum steht Nico Schlotterbeck bei BVB gegen HSV nicht im Kader? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?


Nico Schlotterbeck muss weiterhin pausieren. Der BVB-Abwehrchef fällt aufgrund eines Innenbandrisses im linken Sprunggelenk aus und fehlt daher im Kader von Niko Kovac. Die Verletzung hatte sich der 26-Jährige bereits am 20. Juni im WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste zugezogen.

Schon nach der ersten Diagnose war eine Zwangspause von mindestens drei Monaten erwartet worden. Inzwischen sind mehr als zwei Monate vergangen, doch ein konkretes Comeback-Datum gibt es nach wie vor nicht. Schlotterbeck selbst versucht, die Genesung Schritt für Schritt voranzutreiben. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Wir probieren, das gut zu verheilen und gute Arbeit zu liefern, mit den Physios und den Reha-Trainern", erklärte Schlotterbeck. Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich: "Dann glaube ich, dass es nicht mehr so lange dauert."

Wann genau dieser Zeitpunkt erreicht ist, bleibt allerdings offen. Auch Dortmunds Sportdirektor Ole Book will sich nicht auf eine Vorhersage festlegen. "Selbst für sehr erfahrene Mediziner und unsere Rehatrainer ist es sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen", stellte er klar. Eine Einschätzung aus dem Bauch heraus könne auch er "ganz sicher" nicht abgeben. Positiv sei jedoch, dass Schlotterbeck seine Reha mit großem Einsatz vorantreibe und dabei "voll motiviert" auftrete.

Nico SchlotterbeckGetty Images

Offizielle Aufstellung BVB

Kobel - Ryerson, Anton, Gadou - Beier, Bellingham, F. Nmecha, Svensson, Karetsas, Konstantelias - Guirassy

Offizielle Aufstellung HSV

Heuer Fernandes - Capaldo, Bornauw, Torunarigha - Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Lemke, Adeline, Grönbaek - Daka


Bundesliga: Warum steht Nico Schlotterbeck bei BVB gegen HSV nicht im Kader? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung im TV und Livestream


Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV ist ausschließlich bei Sky live zu sehen. Der Pay-TV-Sender hält auch in der Saison 2026/27 die Übertragungsrechte für sämtliche Einzelspartien am Samstag.

Wer auf eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen hofft, geht bei diesem Duell leer aus. Zwar zeigt RTL in der laufenden Spielzeit bis zu zehn Bundesliga-Partien im Free-TV, das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Hamburg gehört jedoch nicht zu diesen Begegnungen.

Abonnenten von Sky haben neben der klassischen TV-Übertragung auch die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Dafür stehen die Plattformen SkyGo und WOW zur Verfügung.

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Bundesliga: Warum steht Nico Schlotterbeck bei BVB gegen HSV nicht im Kader? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Wichtigste Infos


Spiel

BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburger SV)

Wettbewerb

Bundesliga, 1. Spieltag

Datum

Samstag, 29. August 2026

Uhrzeit

18.30 Uhr

Spielort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo


Bundesliga: Warum steht Nico Schlotterbeck bei BVB gegen HSV nicht im Kader? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Die aktuelle Tabelle in der Bundesliga

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Bayern München

1

1

0

0

5:1

4

3

2

RB Leipzig

1

1

0

0

3:0

3

3

3

1. FC Köln

1

1

0

0

3:2

1

3

3

SV 07 Elversberg

1

1

0

0

3:2

1

3

5

1. FC Union Berlin

1

0

1

0

3:3

0

1

5

Eintracht Frankfurt

1

0

1

0

3:3

0

1

7

1. FSV Mainz 05

1

0

1

0

0:0

0

1

7

SC Paderborn 07

1

0

1

0

0:0

0

1

9

Borussia Dortmund

0

0

0

0

0:0

0

0

9

FC Augsburg

0

0

0

0

0:0

0

0

9

FC Schalke 04

0

0

0

0

0:0

0

0

9

Hamburger SV

0

0

0

0

0:0

0

0

9

SC Freiburg

0

0

0

0

0:0

0

0

9

SV Werder Bremen

0

0

0

0

0:0

0

0

15

TSG Hoffenheim

1

0

0

1

2:3

-1

0

15

Bayer Leverkusen

1

0

0

1

2:3

-1

0

17

Bor. Mönchengladbach

1

0

0

1

0:3

-3

0

18

VfB Stuttgart

1

0

0

1

1:5

-4

0

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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