Für Borussia Dortmund fällt am Samstagabend der Startschuss in die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt gastiert der Hamburger SV im Signal Iduna Park, wo ab 18.30 Uhr um die ersten Punkte gekämpft wird. Dabei muss der BVB gleich auf einen seiner wichtigsten Defensivspieler verzichten: Nico Schlotterbeck steht nicht zur Verfügung.

Warum der Abwehrchef beim Saisonauftakt gegen den HSV fehlt, verrät Euch GOAL.

Bundesliga: Warum steht Nico Schlotterbeck bei BVB gegen HSV nicht im Kader? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?





Nico Schlotterbeck muss weiterhin pausieren. Der BVB-Abwehrchef fällt aufgrund eines Innenbandrisses im linken Sprunggelenk aus und fehlt daher im Kader von Niko Kovac. Die Verletzung hatte sich der 26-Jährige bereits am 20. Juni im WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste zugezogen.

Schon nach der ersten Diagnose war eine Zwangspause von mindestens drei Monaten erwartet worden. Inzwischen sind mehr als zwei Monate vergangen, doch ein konkretes Comeback-Datum gibt es nach wie vor nicht. Schlotterbeck selbst versucht, die Genesung Schritt für Schritt voranzutreiben. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Wir probieren, das gut zu verheilen und gute Arbeit zu liefern, mit den Physios und den Reha-Trainern", erklärte Schlotterbeck. Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich: "Dann glaube ich, dass es nicht mehr so lange dauert."

Wann genau dieser Zeitpunkt erreicht ist, bleibt allerdings offen. Auch Dortmunds Sportdirektor Ole Book will sich nicht auf eine Vorhersage festlegen. "Selbst für sehr erfahrene Mediziner und unsere Rehatrainer ist es sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen", stellte er klar. Eine Einschätzung aus dem Bauch heraus könne auch er "ganz sicher" nicht abgeben. Positiv sei jedoch, dass Schlotterbeck seine Reha mit großem Einsatz vorantreibe und dabei "voll motiviert" auftrete.

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Offizielle Aufstellung BVB Kobel - Ryerson, Anton, Gadou - Beier, Bellingham, F. Nmecha, Svensson, Karetsas, Konstantelias - Guirassy Offizielle Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Capaldo, Bornauw, Torunarigha - Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Lemke, Adeline, Grönbaek - Daka





Bundesliga: Warum steht Nico Schlotterbeck bei BVB gegen HSV nicht im Kader? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung im TV und Livestream





Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV ist ausschließlich bei Sky live zu sehen. Der Pay-TV-Sender hält auch in der Saison 2026/27 die Übertragungsrechte für sämtliche Einzelspartien am Samstag.

Wer auf eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen hofft, geht bei diesem Duell leer aus. Zwar zeigt RTL in der laufenden Spielzeit bis zu zehn Bundesliga-Partien im Free-TV, das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Hamburg gehört jedoch nicht zu diesen Begegnungen.

Abonnenten von Sky haben neben der klassischen TV-Übertragung auch die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Dafür stehen die Plattformen SkyGo und WOW zur Verfügung.

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Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburger SV) Wettbewerb Bundesliga, 1. Spieltag Datum Samstag, 29. August 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Spielort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo





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