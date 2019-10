Bundesliga: Die Torhüter mit der besten Quote gehaltener Schüsse in der Saison 2019/20

Welcher Keeper weist in dieser Bundesliga-Saison bisher die beste Quote gehaltener Schüsse auf? Goal und Opta präsentieren die Top-10!

Manuel Neuer ist die Nummer eins der deutschen Nationalelf, die Nummer eins des FC Bayern und seit rund einem Jahrzehnt einer der besten Torhüter der Welt. Geht es um die beste Quote gehaltener Schüsse in der -Saison 2019/20, taucht Neuer allerdings nicht in den Top-10 auf.

Mit einer Prozentrate von 69,23 Prozent gehaltener Schüsse liegt der Bayern-Keeper nur auf Rang elf nach sieben Spieltagen. Und angeführt wird das Ranking derweil von einem Torhüter, der eigentlich nur als Nummer zwei in die Saison gegangen war.

Die 10 Torhüter mit der besten Quote gehaltener Schüsse in der Bundesliga-Saison 2019/20:

1. Pavao Pervan ( , 86,67 % gehaltene Schüsse)

2. Yann Sommer ( , 79,31 %)

3. Robin Zentner ( , 79,17 %)

4. Peter Gulacsi ( , 78,79 %)

5. Alexander Nübel (Schalke 04, 75 %)

5. Alexander Schwolow ( , 75 %)

7. Koen Casteels (VfL Wolfsburg, 71,43 %)

7. Leopold Zingerle ( , 71,43 %)

9. Zack Steffen ( , 70,83 %)

10. Kevin Trapp ( , 70,37 %)