Union Berlin gegen FSV Mainz 05: Das Bundesliga-Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Union Berlin mit Max Kruse, Mainz 05 ohne Achim Beierlorzer: Viele neue Gesicher heute in Berlin. Goal erklärt, wie die Bundesliga übertragen wird.

In der steht der dritte Spieltag an: und der 1. FSV eröffnen das Fußball-Wochenende mit der Partie am heutigen Abend. Anpfiff im Stadion an der Alten Försterei in Berlin ist um 20:30 Uhr.

Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch ohne Sieg, Mainz gar ohne Punkt. Nach turbulenten Wochen am Rhein haben sich die Rheinhessen nun von Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Grund dafür waren die Niederlagen gegen und den sowie interne Unruhen rund um die Verbannung Adam Szalais.

Achim Beierlorzer und #Mainz05 gehen getrennte Wege.

Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernimmt bis auf Weiteres!

Alle Infos 👇 https://t.co/pIx36kOoUb pic.twitter.com/JWTn66iwrX — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 28, 2020

Bei Union Berlin ist es aktuell weniger hektisch, trotzdem will man heute den ersten Sieg sichern: Nach der Auftaktniederlage zuhause gegen den konnte man aber immerhin am vergangenen Wochenende ein Punkt aus Mönchengladbach mitnehmen.

Bundesliga am Freitagabend: Goal erklärt euch, wie ihr das Spiel heute LIVE verfolgen könnt.

FSV Mainz 05 zu Gast bei Union Berlin: Das Spiel in der Übersicht

Union Berlin vs. Mainz 05: Läuft die Bundesliga LIVE im TV?

Bei dieser Frage horcht jeder Fan auf: Läuft das Spiel meines Vereins im TV? Vorweg die Enttäuschung: Union Berlin gegen Mainz 05 wird leider nicht im TV übertragen.

Sowohl die Pay- als auch die Free-TV-Sender haben für dieses Spiel keine Lizenzen. Das heißt allerdings nicht, dass ihr auf den Bundesliga-Genuss auf eurem Fernseher verzichten müsst: Mit DAZN könnt ihr das Spiel trotzdem auf eurem Smart TV streamen.

Mehr Teams

Alles was ihr dafür braucht ist die DAZN-App sowie das dazugehörige Abonnement. Mehr zu DAZN erfahrt ihr im nächsten Absatz.

Quelle: Imago Images / Jan Huebner

Union Berlin empfängt den FSV Mainz 05: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Mit DAZN könnt ihr das Spiel zwischen den Eisernen und Mainz einfach verfolgen. Dafür braucht ihr zwar ein DAZN-Abo, allerdings gibt es hier eine kostenlose Möglichkeit. Mit dem DAZN-Probemonat könnt ihr das gesamt Angebot abrufen, ohne einen Cent zu bezahlen!

Eine Übersicht zum Probemonat gibt es bei DAZN News. Wenn die 30 Tage abgelaufen sind und ihr bis dahin noch nicht gekündigt habt, tritt das kostenpflichtige Abonnement in Kraft - wobei es auch hier die Möglichkeit gibt, Geld zu sparen!

Das Monatsabo kostet nämlich 11,99 Euro pro Monat, wobei dies monatlich kündbar ist. Wenn ihr euch aber sicher seid, dass ihr DAZN langfristig benutzen werdet, könnt ihr auch das DAZN-Jahresabo abschließen. Dieses kostet 119,99 Euro pro Jahr - wodurch man auf 12 Monate hochgerechnet fast 24 Euro spart!

Was kann ich noch außer der Bundesliga auf DAZN sehen? Mit welchen Geräten kann ich DAZN benutzen?

Dabei ist DAZN nicht nur für die Bundesliga-Übertragung zu gebrauchen: Auch die , die und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen werden hier exklusiv für den deutschsprachigen Raum gezeigt. Und wem Fußball noch nicht genug ist, der kann auch bei der NBA, NFL, NHL, beim Tennis, Boxen, Motorsport, Leichtathletik und vielem mehr vorbeischauen.

Alles was man technisch dafür braucht, ist eines der folgenden Geräte mit Internetanschluss: Sowohl per Handy, Tablet oder Spielekonsole lässt sich die App ganz einfach herunterladen und öffnen. Auch der Webbrowser funktioniert ohne Probleme, hier braucht man nicht einmal eine App. Und neben dem schon erwähnten Smart TV dürfen sich auch Benutzer von Apple TV, Google Chromecast oder dem Amazon Fire TV Stick glücklich schätzen.

Union 🤝 MVP



More than welcome at our stadium anytime, @Giannis_An34.



📸 Michal Haktana pic.twitter.com/IvapktFbX5 — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) September 26, 2020

Die Bundesliga überall verfolgen: Union Berlin gegen Mainz 05 im LIVE-TICKER

Für alle, die nicht das Glück haben, die Übertragung live sehen zu können, hat Goal die perfekte Alternative: Der LIVE-TICKER ist kostenlos und ganz einfach über den Webbrowser zugänglich.

Wenn ihr also gerade unterwegs seid und nicht genug Datenvolumen habt oder gerade auf keinen Stream zugreifen könnt, einfach hier vorbeischauen - schon verpasst ihr nichts mehr. Sei es Tor, Großchance oder Karten.

Union Berlin gegen Mainz 05: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN und YouTube

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt euch die besten Szenen noch einmal anschauen? Kein Problem, auch dafür hat DAZN eine Lösung: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es eine Kurzfassung der Kurzfassung zu sehen, etwas später folgt dann der ausführlichere Zusammenschnitt.

Quelle: imago images / Martin Hoffmann

Alles was ihr dafür braucht ist das DAZN-Abo, welches in diesem Artikel weiter oben erklärt wurde. Mit dem Probemonat habt ihr also auch die Möglichkeit, die Highlights kostenlos anzuschauen.

Wenn ihr kein DAZN-Abonnement habt, könnt ihr euch die Highlights trotzdem anschauen - allerdings müsst ihr dafür etwas länger warten. Pünktlich um Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Clips auch auf dem DAZN-Kanal auf YouTube hochgeladen. Hier könnt ihr dann natürlich kostenlos anschauen, was Mateta, Kruse und Co. auf dem Feld geliefert haben.

Die Bundesliga am Freitagabend: Das sind die Aufstellungen von Union Berlin und Mainz 05

Sobald die Aufstellungen den beiden Mannschaften bekannt sind, werden diese hier ergänzt. Schaut also kurz vor Anpfiff noch einmal vorbei!