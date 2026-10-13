Brentford gegen Liverpool: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Spiel

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Brentford gegen Liverpool wird am 17. Oktober 2026 um 10:00 Uhr EST und 14:00 Uhr GMT angepfiffen.

Liverpool muss bei Brentford zurück ans Reißbrett

Nach einem vergleichsweise soliden Saisonstart verlor Liverpool zuletzt an der Anfield Road mit 0:3 gegen Manchester City, wobei die Niederlage nicht ganz unumstritten war. Einige Experten diskutierten darüber, ob die zweite Gelbe Karte für Ryan Gravenberch gegen Manchester City berechtigt war. Der niederländische Mittelfeldspieler fehlt damit in dieser Partie. Da auch Dominik Szoboszlai ausfällt, steht Trainer Andoni Iraola bei der Besetzung des defensiven Mittelfelds vor einer schwierigen Entscheidung. Die Niederlage gegen City war Liverpools erste in dieser Saison. Nach drei Unentschieden steht das Team allerdings nur knapp oberhalb des Tabellenmittelfelds.

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Remis-Spezialist Brentford ist schwer zu schlagen

Nur Brentford und Everton haben in dieser Premier-League-Saison häufiger unentschieden gespielt (4) als Liverpool. Diese beiden Teams sind neben Manchester City die einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der Liga. Brentford spielte zuletzt in einer turbulenten Partie 2:2 gegen Aston Villa. Beide Teams gingen jeweils in Führung, ehe die andere Mannschaft zwei Minuten später ausglich. Ein Rückschlag für Trainer Keith Andrews: Der deutsche Flügelspieler und beste Torschütze Kevin Schade musste gegen Aston Villa verletzt ausgewechselt werden und dürfte längere Zeit ausfallen.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Brentfords letzte Niederlage in der Premier League war am 9. Mai gegen Manchester City.

Brentford spielte in der vergangenen Saison in acht seiner 19 Heimspiele in der Premier League unentschieden.

In den letzten fünf Duellen der beiden Teams im Gtech Community Stadium fielen 17 Tore.

Neben dem gesperrten Gravenberch muss Liverpool auch auf das verletzte Trio Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo und Alexander Isak verzichten.

Personal und Kader

Brentford muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard und Kevin Schade verzichten. Für die Gastgeber sind keine Sperren aufgeführt, und Trainer Keith Andrews hat noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt.

Liverpool steht vor größeren personellen Problemen. Ryan Gravenberch ist nach seiner Roten Karte gegen Manchester City gesperrt. Außerdem fehlen Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai und Vitezslav Jaros verletzt. Trainer Andoni Iraola hat seine voraussichtliche Startelf noch nicht bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Form

Brentford hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, drei unentschieden gespielt und keines verloren. Die jüngste Partie endete in der Premier League mit einem 2:2 gegen Aston Villa. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Sieg gegen Chelsea. Brentford spielte außerdem 2:2 gegen den AFC Bournemouth und 1:1 gegen Sunderland. Der einzige weitere Sieg neben dem gegen Chelsea gelang im Carabao Cup gegen Reading.

Liverpool hat von den letzten vier in diesem Datensatz verfügbaren Ergebnissen zwei gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Die jüngste Partie war eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City in der Premier League. Davor besiegte Liverpool den AFC Bournemouth mit 1:0 und Atletico Madrid mit 2:1 und spielte bei Fulham 0:0. In diesem Zeitraum gewann das Team außerdem im Carabao Cup mit 3:1 gegen Tottenham.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Teams fand am 24. Mai 2026 statt. Die Premier-League-Partie an der Anfield Road endete 1:1. Zuvor hatte Brentford Liverpool im Oktober 2025 im Gtech Community Stadium mit 3:2 geschlagen. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Liverpool dreimal und Brentford zweimal. Insgesamt fielen dabei 16 Tore.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle steht Brentford auf Platz vier, Liverpool auf Platz neun. Brentford will seine Position im oberen Tabellenbereich festigen, während Liverpool ein gutes Ergebnis braucht, um den Rückstand auf die Teams vor sich zu verkürzen.