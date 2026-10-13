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Brentford gegen Liverpool: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Spiel

Brentford - Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
K. Schade
R. Gravenberch
K. Andrews
A. Iraola
D. Szoboszlai
A. Isak

Ausführliche Spielvorschau auf Brentford gegen Liverpool in der Premier League. Wir sprechen über Taktik, personelle Neuigkeiten, Form und mehr.

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Premier League - Spielwoche 7
Gtech Community Stadium

Brentford gegen Liverpool wird am 17. Oktober 2026 um 10:00 Uhr EST und 14:00 Uhr GMT angepfiffen.

Liverpool muss bei Brentford zurück ans Reißbrett

Nach einem vergleichsweise soliden Saisonstart verlor Liverpool zuletzt an der Anfield Road mit 0:3 gegen Manchester City, wobei die Niederlage nicht ganz unumstritten war. Einige Experten diskutierten darüber, ob die zweite Gelbe Karte für Ryan Gravenberch gegen Manchester City berechtigt war. Der niederländische Mittelfeldspieler fehlt damit in dieser Partie. Da auch Dominik Szoboszlai ausfällt, steht Trainer Andoni Iraola bei der Besetzung des defensiven Mittelfelds vor einer schwierigen Entscheidung. Die Niederlage gegen City war Liverpools erste in dieser Saison. Nach drei Unentschieden steht das Team allerdings nur knapp oberhalb des Tabellenmittelfelds.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Remis-Spezialist Brentford ist schwer zu schlagen

Nur Brentford und Everton haben in dieser Premier-League-Saison häufiger unentschieden gespielt (4) als Liverpool. Diese beiden Teams sind neben Manchester City die einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der Liga. Brentford spielte zuletzt in einer turbulenten Partie 2:2 gegen Aston Villa. Beide Teams gingen jeweils in Führung, ehe die andere Mannschaft zwei Minuten später ausglich. Ein Rückschlag für Trainer Keith Andrews: Der deutsche Flügelspieler und beste Torschütze Kevin Schade musste gegen Aston Villa verletzt ausgewechselt werden und dürfte längere Zeit ausfallen.

Aston Villa FC v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • Brentfords letzte Niederlage in der Premier League war am 9. Mai gegen Manchester City.
  • Brentford spielte in der vergangenen Saison in acht seiner 19 Heimspiele in der Premier League unentschieden.
  • In den letzten fünf Duellen der beiden Teams im Gtech Community Stadium fielen 17 Tore.
  • Neben dem gesperrten Gravenberch muss Liverpool auch auf das verletzte Trio Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo und Alexander Isak verzichten.

Personal und Kader

Brentford vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • K. Andrews

Brentford muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard und Kevin Schade verzichten. Für die Gastgeber sind keine Sperren aufgeführt, und Trainer Keith Andrews hat noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt.

Liverpool steht vor größeren personellen Problemen. Ryan Gravenberch ist nach seiner Roten Karte gegen Manchester City gesperrt. Außerdem fehlen Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai und Vitezslav Jaros verletzt. Trainer Andoni Iraola hat seine voraussichtliche Startelf noch nicht bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Form

BRE

BRE - Form

SUN
U1-1
BOU
U2-2
REA
S1-2
CHE
S3-0
AVL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LIV

LIV - Form

ATM
S2-1
FUL
U0-0
TOT
S3-1
BOU
S0-1
MCI
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Brentford hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, drei unentschieden gespielt und keines verloren. Die jüngste Partie endete in der Premier League mit einem 2:2 gegen Aston Villa. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Sieg gegen Chelsea. Brentford spielte außerdem 2:2 gegen den AFC Bournemouth und 1:1 gegen Sunderland. Der einzige weitere Sieg neben dem gegen Chelsea gelang im Carabao Cup gegen Reading.

Liverpool hat von den letzten vier in diesem Datensatz verfügbaren Ergebnissen zwei gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Die jüngste Partie war eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City in der Premier League. Davor besiegte Liverpool den AFC Bournemouth mit 1:0 und Atletico Madrid mit 2:1 und spielte bei Fulham 0:0. In diesem Zeitraum gewann das Team außerdem im Carabao Cup mit 3:1 gegen Tottenham.

Direkter Vergleich

Head to Head

BrentfordUnentschiedenLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Duell der beiden Teams fand am 24. Mai 2026 statt. Die Premier-League-Partie an der Anfield Road endete 1:1. Zuvor hatte Brentford Liverpool im Oktober 2025 im Gtech Community Stadium mit 3:2 geschlagen. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Liverpool dreimal und Brentford zweimal. Insgesamt fielen dabei 16 Tore.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
U
S
U
U
U
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
8
HullHullHUL
623186+29
U
N
U
U
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
N
S
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
N
S
N
U
S
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

In der Premier-League-Tabelle steht Brentford auf Platz vier, Liverpool auf Platz neun. Brentford will seine Position im oberen Tabellenbereich festigen, während Liverpool ein gutes Ergebnis braucht, um den Rückstand auf die Teams vor sich zu verkürzen.

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