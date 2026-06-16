Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Philadelphia Stadium

Das Spiel Brasilien gegen Haiti startet am 19. Juni 2026 um 20:30 Uhr EST.

Hintergrund zum Spiel Brasilien gegen Haiti

Der Außenseiter Haiti, aktuell 82. der Weltrangliste, trifft auf den fünfmaligen Weltmeister Brasilien. Haiti verlor sein Auftaktspiel gegen Schottland 0:1, Brasilien spielte gegen Marokko 1:1. Liverpools Alisson sicherte mit zwei Paraden in der Schlussphase den Punkt für die Seleção. Nach diesem Spiel, in dem Marokko Schwächen der älteren Brasilianer aufdeckte, steht Carlo Ancelotti viel Arbeit bevor.

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Brasiliens Schlüsselspieler und Trainer

Cheftrainer Carlo Ancelotti nominierte einen 26-Mann-Kader voller Stars, dessen Kern aus Europameistern besteht. Vor dem Auftaktspiel spricht man vor allem über Neymar Jr. Der Stürmer kehrt nach zweieinhalb Jahren ohne Länderspiele zurück, musste jedoch wegen eines leichten Muskelödems pausieren, das er sich bei Santos zugezogen hatte. Ancelotti bestätigte, dass das medizinische Team den Stürmer individuell betreut, damit er im Kader bleibt, auch wenn er für die späteren Turnierphasen geschont wird.

Da Ancelotti Neymar schont, tragen nun Real Madrids Superstar Vinicius Junior und Barcelonas Flügelstürmer Raphinha die Hauptlast im Angriff. Der Trainer lobte Raphinha als weltweit besten Spieler im Angriff des tiefen Raums und deutete an, ihn flexibel im offensiven Mittelfeld einzusetzen. In der Abwehr führt Champions-League-Finalist Marquinhos als Kapitän das Team an und bildet mit Arsenals Innenverteidiger Gabriel Magalhães das zentrale Abwehrduo.

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Haitis Schlüsselspieler und Trainer

Haitis Schlüsselspieler sind Torhüter Johny Placide, der Abwehrchef; der defensive Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde, der in der vergangenen Saison beim abgestiegenen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers zu den wenigen Lichtblicken zählte, sowie der Angreifer Wilson Isidor von Sunderland, der mit Schnelligkeit, Laufspiel und Technik für Torgefahr sorgt. Beachten Sie auch den in Frankreich geborenen 24-jährigen Flügelspieler Ruben Providence, einen Spieler mit Flair und Geschick im Zweikampf, der bei PSG und Roma groß geworden ist, bevor er sich in den Niederlanden niedergelassen hat. Seit seinem Amtsantritt im Juni 2024 hat Haitis Trainer Sébastien Migné eine bemerkenswerte fußballerische Wiederbelebung herbeigeführt. Migné hat das Land wegen der politischen Unruhen noch nie betreten, vermittelt dem Kader dennoch Zusammenhalt, Zuversicht und Disziplin.

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Brasiliens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Verteidiger: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Mittelfeldspieler: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Stürmer: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Haitis 26-köpfiger Kader

Torhüter: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Verteidiger: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern).

Mittelfeld: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Stürmer: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Team-News & Kader

Carlo Ancelotti hat vor diesem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung für Brasilien bestätigt. Offiziell liegen keine Verletzungs- oder Sperrmeldungen vor. Die größte Sorge gilt Neymar, der an einer Muskelverletzung laboriert und Gefahr läuft, die gesamte Gruppenphase zu verpassen. Eine finale Entscheidung über seinen Einsatz fällt wohl erst kurz vor Anpfiff.

Auch Haitis Trainer Sébastien Migné hat die Startelf noch nicht bestätigt. Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Weitere Details zum Kader folgen, sobald der Verband sie vor dem Anpfiff bestätigt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Brasilien geht mit einer durchwachsenen Bilanz der letzten fünf Spiele in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Ergebnis war das 1:1-Unentschieden gegen Marokko beim WM-Auftakt am 13. Juni. Zuvor hatten sie in den Vorbereitungsspielen Ägypten mit 2:1 besiegt und Panama mit 6:2 vom Platz gefegt. Die einzige Niederlage in dieser Serie mussten sie gegen Frankreich hinnehmen, das sich im März mit 2:1 durchsetzte. In diesen fünf Spielen erzielte Brasilien 13 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Haiti gewann nur eines der letzten fünf Spiele. Das letzte Match verlor die Mannschaft 0:1 gegen Schottland beim WM-Auftakt am 14. Juni. Zudem unterlag sie Peru in einem Testspiel 1:2, besiegte Anfang Juni aber Neuseeland 4:0. Ein Remis gegen Island und eine Niederlage gegen Tunesien vervollständigen die Bilanz, sodass Haiti bei einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen steht.

Bilanz der direkten Begegnungen

BRA Letzte 2 Spiele HAI 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege Brasilien 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brasilien 13 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die Teams trafen zweimal aufeinander, und Brasilien gewann beide Spiele klar. Das letzte Duell datiert vom 8. Juni 2016 in der Copa América; Brasilien siegte 7:1. Zuvor hatte Brasilien ein Freundschaftsspiel am 10. August 2004 mit 6:0 gewonnen. Über beide Partien erzielte Brasilien 13 Tore und kassierte nur eines.

Tabelle

In Gruppe C der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 belegen Brasilien und Haiti vor dem zweiten Spieltag Platz drei.