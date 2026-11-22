Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Michael Olise hat in den Diskussionen um Jamal Musialas Leistungsfähigkeit bei Social Media Stellung bezogen.

Den Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala in den vergangenen Tagen findet dessen Mitspieler Michael Olise offensichtlich nicht gut.

Der französische Superstar likete mit seinem offiziellen Instagram-Profil einen Post von Transferexperte Fabrizio Romano. In diesem ist ein Bild Musialas zu sehen, darunter steht ein Zitat aus der öffentlichen Mitteilung der Spielergewerkschaft FIFPRO zu den Äußerungen mehrerer FCB-Bosse mit Musiala."Der FC Bayern muss Musiala respektieren", heißt es dort. Eine Botschaft, die bei Romanos Beitrag mehrere hunderttausend Likes bekam - unter anderem eben von Olise.

Instagram @fabriziorom

Bei der Debatte um Musiala geht es darum, dass sich nach Klubpatron Uli Hoeneß vor zwei Wochen in den vergangenen Tagen auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge mit Zweifeln an der Leistungsfähigkeit des 23-Jährigen zu Wort gemeldet hatten. Besonders deutlich wurde Rummenigge am Freitagabend am Rande des 1:1 des FCB gegen Köln in der Bundesliga. Er sagte bei Sky: "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat."

Werbung Werbung

Musiala leidet an einer neurologischen Dysfunktion, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat. Laut Informationen der Bild sei die Medikation zur Behandlung von Musialas Absencen "nach wie vor eine große Herausforderung". So habe Musiala am vergangenen Montag erneut eine Absence erlitten.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele Werder Bremen - Hamburger SV DAZN

Besonders groß ist dieses Problem, da Musiala seit seiner Vertragsverlängerung im Februar 2025 mit geschätzten 25 Millionen Euro pro Jahr zu den Spitzenverdienern an der Säbener Straße zählt. Mehr oder weniger deutlich wünschen sich die Bayern, dass die Diskrepanz zwischen Salär und Leistungen in Form einer Gehaltsanpassung behoben wird.

Für Ex-Bundesligaprofi Maik Franz, der seit vier Jahren Vizepräsident der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) ist, haben die Bayern mit ihren öffentlichen Aussagen womöglich auch mit Blick auf Olise ein Eigentor geschossen. Er sagte am Sonntag im 'Doppelpass' auf Sport1: "Du hast mit Michael Olise vielleicht den nächsten Weltfußballer in deinen Reihen. Der soll auch verlängern und viel Gehalt kriegen. Aber du hast im Hinterkopf: 'Sollte ich krank werden oder verletzt und nicht performen, dann werde ich öffentlich zum Fraß vorgeworfen.' Boah, ich glaube, damit haben sie sich keinen Gefallen getan."

Getty Images

Werbung

Michael Olise soll beim FC Bayern verlängern

Olise steht in München noch bis 2029 unter Vertrag. Die Bayern möchten ihn gerne länger binden, der französische Nationalspieler hat sich dazu aber bisher noch nicht geäußert. Es halten sich Gerüchte, dass er Wunschkandidat beim spanischen Edelklub Real Madrid ist.

Olise verletzte sich am Freitagabend gegen Köln bei einem Pressschlag und zog sich eine Prellung des Mittelfußes vor. Er wird das Champions-League-Spiel gegen Lille am Mittwochabend "wahrscheinlich" verpassen, wie FCB-Präsident Herbert Hainer am Samstag am Rande der Jahreshauptversammlung im Münchener BMW Park erklärte.