Erst im März 2026 hatte Luca Reggiani einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben, im Januar 2027 könnte das Abwehrtalent den BVB bereits verlassen.

Einem Bericht des kicker zufolge sind die Verantwortlichen des Vizemeisters mittlerweile zu der Einschätzung gekommen, dass sie Reggiani das beim BVB geforderte hohe Niveau nicht zutrauen. Daher sei ein Wechsel des 18-Jährigen im anstehenden Wintertransferfenster wahrscheinlich, schon im Sommer habe es dahingehend sehr konkrete Gedankenspiele gegeben.

Luca Reggiani sorgte im Frühjahr 2026 noch für Furore beim BVB

Reggiani war im Februar 2024 von US Sassuolo in den Nachwuchs der Borussia gewechselt, hatte zwei Jahre später knapp einen Monat nach seinem 18. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Mehrfach stand er in den letzten Monaten der vergangenen Saison dann in der Startelf von Trainer Niko Kovac, in der laufenden Spielzeit kam Reggiani bisher allerdings erst zu zwei kürzeren Einsätzen als Einwechselspieler und spielte zuletzt zweimal in Folge bei der U23 in der Regionalliga.

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Aktuell ist er im Dortmunder Kader nur noch Innenverteidiger Nummer sechs, zudem kommt in den nächsten Monaten irgendwann mit Emre Can ein weiterer Konkurrent aus einer langen Verletzung zurück. Daher hat Reggiani trotz seines vielversprechenden Starts bei den Profis offenbar keine Zukunft mehr beim BVB. Inter und AC Mailand aus der italienischen Heimat gelten als potenzielle Interessenten.