RB Leipzig: Jesse Marsch kommt als Nagelsmann-Nachfolger aus Salzburg

Die Sachsen brauchen nicht lange, um einen Nachfolger für Julian Nagelsmann zu finden: Jesse Marsch kommt aus Salzburg.

RB Leipzig hat einen neuen Cheftrainer: Jesse Marsch kommt vom Schwesterklub Red Bull Salzburg zum Tabellenzweiten der Bundesliga und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2023. Das bestätigten die Vereine am Donnerstag offiziell.

Überraschend kommt die Verpflichtung Marschs nicht mehr. Am frühen Mittwochabend hatte Salzburg-Sprecher Christian Kircher dem SID bereits bestätigt, dass es Verhandlungen der Klubs wegen eines Wechsels des US-Amerikaners gebe.

OFFIZIELL: Jesse #Marsch verlässt den Klub zum Saisonende und unterschreibt einen Vertrag bei RB Leipzig. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 29, 2021

RB Leipzig: Jesse Marsch folgt auf Julian Nagelsmann

"Mit Jesse Marsch konnten wir unseren Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer verpflichten und die wichtigste Position im sportlichen Bereich bei RB Leipzig schnell mit einem Top-Trainer nachbesetzen", erklärte Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff.

Marsch folgt in Leipzig auf Julian Nagelsmann, der zu kommenden Saison zu Rekordmeister Bayern München wechselt. Der 47-Jährige arbeitete seit Sommer 2019 in Österreich und gewann dort mit Red Bull in der Vorsaison das Double. Zuvor war er bereits in Leipzig als Assistenztrainer tätig. Marschs Vertrag in Salzburg lief noch bis 2022.