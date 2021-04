BVB, News und Gerüchte: Torhüterfrage hat Priorität, Leihspieler Leonardo Balerdi äußert sich zu seiner Zukunft - Borussia Dortmund heute

Während die Torhüterfrage wohl Priorität genießt, spricht Leihspieler Leonardo Balerdi über seine Zukunft nach der Saison. Alle News zum BVB heute.

Der BVB am Samstag. Alle News und Infos zu Borussia Dortmund von heute gibt es hier.

🧐 Empfängt diese Elf am Sonntag die Gäste vom Osterdeich? pic.twitter.com/MvhW6iRym3 — Borussia Dortmund (@BVB) April 16, 2021

Die Entwicklungen der letzten Tage bei den Dortmundern könnt Ihr hier nachlesen.

BVB heute, News - "Mehr Klasse" als Marwin Hitz und Roman Bürki: Torhüterfrage hat bei Borussia Dortmund offenbar Priorität

Wer hütet in der kommenden Saison das Tor von Borussia Dortmund? Weder der degradierte Roman Bürki noch der vor mehreren Wochen zur Nummer eins beförderte Marwin Hitz sorgten für konstante Leistungen.

Wie die WAZ nun berichtet, hat die Suche nach einem neuen Stammkeeper beim BVB deshalb weiterhin Priorität. Der Wunsch der Bosse nach einem Umbruch auf der Position zwischen den Pfosten soll sich in den vergangenen Wochen sogar nochmals verstärkt haben.

Dem Bericht zufolge wünscht man sich bei den Westfalen "mehr Klasse", wenngleich Hitz und Bürki von den Verantwortlichen als "solide Torhüter" gesehen werden. Bei einer Verpflichtung eines neuen Schlussmannes müsste folglich einer der beiden den Verein verlassen. Die Verträge der beiden Keeper laufen noch bis Sommer 2023.

Zuletzt wurden Leipzigs Peter Gulacsi, Lille-Keeper Mike Maignan, Thomas Strakosha (Lazio Rom) oder auch Bartlomiej Dragowski von der AC Florenz als Kandidaten gehandelt.

BVB heute, News - Julian Brandt verrät Anekdote über Raphael Guerreiro: "Geht meistens darum, ob er ausgerutscht ist"

BVB-Profi Julian Brandt hat verraten, worüber er sich mit Teamkollege Raphael Guerreiro nach den Spielen meist unterhält. "Meistens geht es darum, ob er im Spiel ausgerutscht ist", sagte der 24-Jährige in einem Interview auf dem YouTube-Kanal der Borussia.

Hintergrund der Gespräche sei, dass der Portugiese wohl des Öfteren beim Abbremsen nach Sprints den Stand verliert. "Ich weiß nicht, ob das an seinem Schuhwerk liegt", ergänzte Brandt: "Es gibt ganz viele Szenen davon."

Außerdem erklärte der Mittelfeldspieler, dass die Mannschaft unter anderem besagte Szenen von den Video-Analysten zur Verfügung stellen lässt und sie dann im Team-Chat teilt.

Borussia Dortmund - Fast vergessene Meister: Diese BVB-Rollenspieler holten die Schale

Denkt man an die Meisterschaften des BVB zurück, springen einem Jubelbilder von Klopp, Dede oder Kohler ins Gedächtnis.

Andere Spieler wie Chris Löwe zum Beispiel bringt man damit meist nicht in Verbindung. Wir zeigen eine Auswahl.

BVB heute, News: Marseille oder Dortmund? Leihspieler Leonardo Balerdi äußert sich zu seiner Zukunft

Noch bis zum Ende der laufenden Saison ist Abwehrspieler Leonardo Balerdi vom BVB an Olympique Marseille ausgeliehen. Nun äußerte sich der Argentinier zu seiner Zukunft.

"Ich fühle mich sehr wohl in Marseille, es erinnert mich auch ein bisschen an meine Heimat in Argentinien", erklärte der 22-Jährige auf einer Pressekonferenz und fügte an: "Ich würde gerne hier weitermachen." Dies hänge allerdings nicht von ihm, sondern von den Westfalen ab, wo sein Vertrag noch bis Sommer 2024 datiert ist.

OM besitzt im Anschluss an das Leihgeschäft eine Kaufoption in Höhe von 14 Millionen Euro. Ob die Franzosen von dieser Gebrauch machen beziehungsweise sie sich leisten können, ist derzeit offen.

Beim Tabellensechsten der Ligue 1 kommt Balerdi bislang auf 15 Einsätze (zwei Tore). Nachdem er zunächst zwischen Startelf und Ersatzbank gependelt war, bestritt Balerdi die vergangenen sechs Partien über die volle Distanz.

BVB heute: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund