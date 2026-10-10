Blutgrätsche, Kopfstoß und Tumult: Spurs-Duell bei Manchester United mit wilder Schlussphase

Der Uruguayer war gerade zehn Minuten nach seiner Einwechslung auf dem Platz, als er erst mit einem äußerst grenzwertigen eingeflogenen Tackling Luke Shaw den Ball abluchste und kurz darauf diesen mit einem Kopfstoß ins Gesicht zu Boden streckte.

Vorausgegangen war ein heftiger Schubser von Shaw in Bentancurs Rücken. Die Folge waren eine handgreifliche Rudelbildung und allerhand Karten.

Feldschiedsrichter Stuart Atwell zeigte Bentancur Rot, eine Entscheidung, die VAR Jarred Gillett anhand seiner Sicht auf die Bilder bestätigte: "Er stößt mit dem Kopf ziemlich heftig gegen Shaw - das ist eine Tätlichkeit. Er steht auf, geht auf Shaw zu und dann gibt es eine Bewegung des Kopfes."

Shaw sah dafür, dass er Bentancur wütend über die vorausgegangene Grätsche zu Boden gestoßen hatte, nur Gelb.

Wie urteilen die Experten Gary Neville und Chris Waddle?

Die Entscheidung fand nicht bei jedem Anklang. TV-Experte Chris Waddle, früher für Tottenham aktiv, forderte Rot für Shaw. "Luke Shaw hat dort die Grenze überschritten und hält sich irgendwie den Kopf, als hätte er einen Kopfstoß abbekommen", sagte der 62-malige englische Nationalspieler. "Wenn Rodrigo Bentancur dafür die Rote Karte bekommt, sollte Luke Shaw sie auch bekommen."

Gary Neville stand Bentancurs Verhalten im Mittelpunkt. Die ganze Szene sei "Wahnsinn", erklärte die United-Legende im Livekommentar des Spiels. Mit Blick auf den leidgeprüften Spurs-Trainer Roberto De Zerbi führte Neville aus: "Disziplinlosigkeit hat er gerade noch gebraucht. Diese Scherengrätsche ist schon Gelb, dann steht er auf und geht auf ihn zu, das gibt am Ende immer Rot, erst recht nach so einem Tackling. Das ist einfach Dummheit!"

Zu diesem Zeitpunkt (78.) lagen Bentancurs Spurs durch ein Tor von Bryan Mbeumo mit 0:1 hinten, obwohl sie die gefährlichere Mannschaft in Manchester gewesen waren. Erstaunlicherweise verlor United in Überzahl aber nun komplett den Faden und die Gäste aus London drängten auf den Ausgleich, den Dominic Solanke in der Nachspielzeit tatsächlich auch erzielte.

"In der ersten Halbzeit haben wir sie komplett dominiert. Wir waren vor dem Tor nicht konsequent genug und hätten zur Pause schon mit einigen Toren führen müssen", sagte Solanke. "Aber der Charakter, den wir nach dem Platzverweis gezeigt haben, war großartig. Wir haben gebissen bis zur letzten Minute."

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Wie ist der Stand am Tabellenende und wer spielte noch?

Durch den dritten Punkt der Saison durch das dritte Tor der Saison kletterten die Spurs von Platz 20 auf 18, sind aber als eins von insgesamt drei Teams immer noch sieglos. Bei Champions-League-Teilnehmer United bleibt es bei einem Sieg aus sechs Spielen und Platz zwölf.

In den weiteren Spielen am Samstag feierte Meister Arsenal mit Kai Havertz nach Rückstand einen 2:1-Sieg über Daniel Farkes Leeds United. Xabi Alonso und der FC Chelsea deklassierten Marco Roses AFC Bournemouth mit 5:1. Dank eines 2:0 beim AFC Sunderland bleibt Fabian Hürzelers Brighton & Hove Albion mit Pascal Groß ganz vorn dabei. Nationalspieler Kevin Schade holte mit dem FC Brentford zwar beim 2:2 einen Punkt bei Aston Villa, musste aber Anfang der zweiten Halbzeit verletzt ausscheiden.