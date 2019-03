Blitz-Look! Sieht so das neue Roma-Heimtrikot 2019/20 aus?

Im Internet tauchten nun erste Bilder der vermeintlichen neuen Roma-Heimtrikots für die Saison 2019/20 auf. Es ist gewohnt in Rot und Gelb gehalten.

Das Portal Footyheadlines hat erste Bilder des möglichen neuen Heimtrikots der für die Saison 2019/20 veröffentlicht. Und auch in der kommenden Spielzeit machen die Giallorossi ihrem Namen wieder alle Ehre.

Das Trikot kommt wie gewohnt im rot-gelben Look daher, wobei der Name des Sponsors wohl in weißen Buchstaben auf der Brust der Shirts prangt.

Der Bund an Kragen und Ärmeln kommt derweil in einer Art Blitz-Look daher – ein Design, dass an die römische Ikonographie erinnert und im Nackeninneren seinen Platz findet.