Blamage in Spiel eins nach Cristiano Ronaldo! Portugal wird von Dänemark vorgeführt

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Die Zeit ohne Cristiano Ronaldo hat für Portugal mit einem echten Tiefschlag begonnen, vor heimischer Kulisse wurde man von Dänemark regelrecht vorgeführt. Deutlich besser lief es für Norwegen, Schweden und Österreich.

Portugal vs. Dänemark 1:4 (0:1)

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo eine bittere Klatsche kassiert. Das Team von Trainer Jorge Jesus unterlag in der Nations League nach einer desaströsen Leistung 1:4 (0:1) gegen Dänemark. Pierre-Emile Höjbjerg (43.) mit einem verwandelten Handelfmeter, Doppelpacker Rasmus Höjlund (50./57.) und Joachim Andersen (75.) fügten Portugal die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb zu und verhinderten den vorzeitigen Gruppensieg des Heimteams. Bernardo Silva (90.+3) verkürzte spät.

Vor dem Spiel hatten sich Spieler und Fans vor Ronaldo verneigt. Seine ehemaligen Teamkollegen trugen beim Gang auf den Rasen allesamt das Trikot mit seinem Namen und der legendären 7 auf dem Rücken, die Anhänger in Braga präsentierten auf der Tribüne ein riesiges Banner mit dem Schriftzug "Obrigado, Capi7ao" (Danke, Kapitän). Nach der siebten Spielminute brach großer Applaus im Stadion aus.

Altstar Ronaldo, der nicht vor Ort war, hatte in der vergangenen Woche nach 146 Toren in 234 Länderspielen seinen Abschied verkündet. "Der Tag ist gekommen, an dem ich das Trikot mit der Nummer 7 unserer Nationalmannschaft zurückgeben muss. Ich habe es nie als ausschließlich meins empfunden", sagte Ronaldo in einer Videobotschaft: "Es war keine einfache Entscheidung, denn es gibt Entscheidungen, die man nicht nur mit dem Kopf trifft. Man trifft sie auch mit dem Herzen."

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Ronaldo hatte Ende September für einen Eklat gesorgt, nachdem er das Trainingslager der Portugiesen im Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorzeitig verlassen hatte. Anschließend warf der Angreifer von Al-Nassr dem Coach vor, sein Wort gebrochen zu haben, ihm Einsatzzeit zu gewähren.

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Der Verband belegte Ronaldo deshalb mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe von 255 Euro. Die Sanktion wurde rückwirkend ab dem 30. September verhängt und lief Ende Oktober aus. Ronaldo entschuldigte sich später bei Mitspielern und Fans, betonte zunächst aber, seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Dann folgte die Kehrtwende.

Vor dem Spiel gegen Dänemark hatte der portugiesische Fußballverband (FPF) bekannt gegeben, dass die Nummer 7 zu Ehren des Europameisters von 2016 ein neues Design erhält. "Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer so besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht", schrieb FPF: "Denn es gibt Geschichten, Erinnerungen, Erfolge und Emotionen, die für immer mit Cristiano Ronaldo verbunden bleiben werden." Zudem stand auf allen Trikots über dem jeweiligen Spielernamen "Por7ugal".

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Nach der deutlichen Niederlage der Portugiesen muss auch Deutschland weiter um den Klassenerhalt zittern: Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp, die am Montag (20.45 Uhr) in Berlin gegen den Erzrivalen Niederlande um das Viertelfinale spielt, kann weiter zu den beiden schlechtesten Gruppendritten gehören, die um ihre Ligazugehörigkeit in den Playoffs kämpfen müssen.

Österreich vs. Irland 1:0 (0:0) / Schweden vs. Bosnien-Herzegowina 3:2 (3:0)

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League den vorzeitigen Aufstieg in die Liga A geschafft. Das Team von Ralf Rangnick gewann am Samstag 1:0 (0:0) gegen Irland. Sasa Kalajdzic (79.) erzielte den Treffer des Tages für die Österreicher, die mit elf Punkten nicht mehr von Platz eins der Gruppe B3 zu verdrängen sind.

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Auch Schweden machte durch das 3:2 (3:0) gegen Bosnien und Herzegowina den Aufstieg perfekt. Daniel Svensson vom Bundesligisten Borussia Dortmund (5.) brachte sein Team mit seinem ersten Länderspieltor in Führung, Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres sorgte mit zwei verwandelten Foulelfmetern (11./45.+2) noch vor der Pause für scheinbar klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang sorgten Armin Gigovic (47.) und der frühere Schalker Sead Kolasinac (62.) aber nochmal für Spannung.

In Linz feierte Christoph Baumgartner von RB Leipzig seine Rückkehr ins Nationalteam, die WM im Sommer hatte er verletzungsbedingt verpasst. Und dem 27-Jährigen, der zuletzt bei RB in mehreren Kurzeinsätzen brillierte, gelang fast ein Einstand nach Maß - doch seinen abgefälschten Schuss parierte Irlands Keeper Caoimhin Kelleher (3.). In der Folge drängte Österreich weiter auf den Führungstreffer, doch dieser wollte lange nicht fallen - bis Kalajdzic traf.

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Norwegen vs. Wales 3:1 (0:0)

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Niederlagenserie beendet und den Einzug ins Viertelfinale der Nations League weiter in der eigenen Hand. Das Team um Stürmerstar Erling Haaland gewann am Samstag 3:1 (0:0) gegen Wales, es war der erste Sieg nach zuvor drei Pleiten nacheinander. Antonio Nusa vom Bundesligisten RB Leipzig (59.) und Andreas Schjelderup (68.) trafen zunächst für den Gastgeber. David Brooks konnte für Wales verkürzen (79.), per Foulelfmeter stellte Haaland (88.) dann den alten Abstand wieder her.

Mit nun sechs Zählern verdrängte der WM-Viertelfinalist zumindest vorübergehend das punktgleiche Dänemark von Platz zwei der Gruppe A4. Die Dänen können am Abend (20.45 Uhr/DAZN) beim Spitzenreiter Portugal aber nachziehen. Das "Endspiel" ums Viertelfinale findet am Dienstag in Kopenhagen statt. Schlusslicht Wales kann die K.o.-Runde nicht mehr erreichen.

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In Oslo mussten die Fans lange auf Highlights warten. Mit dem ersten norwegischen Schuss aufs Tor erlöste dann Nusa seine Mannschaft, in der mit Julian Ryerson (Borussia Dortmund) und David Möller Wolfe (Hamburger SV) zwei weitere Bundesliga-Profis von Beginn an agierten. Kurz darauf erhöhte Schjelderup zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Wales kämpfte sich durch Brooks nochmal heran, Haaland beseitigte mit seinem 66. Länderspieltor aber alle Zweifel.